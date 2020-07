هل خططت لهذه المرحلة؟ نصائح للمقبلين على التقاعد في زمن كورونا

قد ينتاب المرء عند تقاعده عن العمل شعور بأنه يسير على غير هدى، إذ يتعين عليه خوض غمار الحياة وحيدا. ولا غرابة في ذلك لأن أي تغيير كبير في نمط الحياة يفاقم مثل تلك المشاعر لا سيما في زمن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) التي تجتاح العالم هذه الأيام.

ولمساعدة المتقاعدين عن العمل أو من هم على وشك التقاعد على التكيف مع حياتهم الجديدة على نحو أفضل، قدمت الصحفية جيس شانكليمان بعض النصائح في تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ الأميركية للأنباء (bloomberg).

ونقلت كاتبة التقرير عن المديرة التنفيذية لجامعة العمر الثالث فرع المملكة المتحدة سام موغير قولها إن المرء إذا تقاعد في زمان غير زمن كوفيد-19 يستطيع الخروج لممارسة أي نشاط يريده مثل الانضمام لنادٍ رياضي، أو الذهاب إلى مكتبة، أو الالتقاء بأصدقاء ليحتسي معهم القهوة.

وجامعة العمر الثالث (University of the Third Age) -بحسب موسوعة ويكبيديا- هي حركة دولية تهدف إلى تعليم وتحفيز الأفراد المتقاعدين بشكل رئيسي في المجتمع.

المرء إذا تقاعد في غير زمن كوفيد-19 يستطيع الخروج لممارسة أي نشاط (غيتي)

وتضيف موغير أنه سيتعذر على المتقاعد ممارسة مثل تلك الأنشطة أثناء فترات الحظر الصحي، كما هي عليه الحال إبان جائحة كوفيد-19.

4 نصائح للمتقاعدين هذه الأيام

وفيما يلي النصائح المقدمة للمتقاعدين هذه الأيام:

تطوع لخدمة المجتمع

ابحث عن فرص للتطوع في تنظيمات أو جمعيات تضم أشخاصا يشاركونك الرؤى، فمن شأن مثل هذا النشاط أن يكون بمثابة شريان حياة ويمنحك دعما كبيرا وشعورا بالانتماء للمجتمع.

استغل الهاتف لتتجاذب أطراف الحديث مع من هم في وضعك (غيتي)

أسس شبكة تواصل

كن منفتحا مع أصدقائك وجيرانك وأنت تتواصل معهم بشأن شعورك بالوحدة والسير على غير هدى ومن دون خطط في حياتك بعد التقاعد عن العمل، واطلب منهم المساعدة.

وابق على اتصال مع زملاء العمل السابقين، فهذا يمنحك إحساسا بأنك لا تزال على ارتباط بهم وبأجواء العمل.

استخدم الهاتف

استغل الهاتف لتتجاذب أطراف الحديث مع من هم في وضعك نفسه. فهذه الطريقة تكون أفضل -في بعض الأحيان- من التحدث مع أفراد العائلة الذين قد ينتابهم القلق من شعورك بالإحباط ورغبتك في التنفيس عن غضبك.

تباحث مع زوجتك وعائلتك حول الوسيلة المثلى لقضاء أوقات فراغك بعد التقاعد (غيتي)

خطط لحياة التقاعد

التقاعد هو أكبر تحول يحدث في حياة معظم الناس، غير أن قلة منهم تخطط لها على نحو ملائم. يقول كريستوفر بروكس مدير السياسات بجامعة العصر الثالث فرع المملكة المتحدة، إن التخطيط للمستقبل -من الناحيتين العاطفية والمالية- يصبح أكثر أهمية من ذي قبل في ظل الكساد العالمي الذي يهدد كبار السن من الموظفين بالتقاعد بأسرع مما كان متوقعا.

فإذا لم تتقاعد عن العمل بعد لكنك تعتقد أن ذلك بات قريبا، فابدأ بالتفكير فيما يتعلق بميزانيتك وبناء شبكات من التواصل الاجتماعي خارج محيط العمل، وتباحث مع زوجتك وعائلتك حول الوسيلة المثلى لقضاء أوقات فراغك.

ويرى كريستوفر بروكس أن الوقت مناسب الآن للتخطيط لمرحلة التقاعد، ذلك أن الناس يخشون أنهم قد يفقدون وظائفهم أو يفكرون في التقاعد لمجرد أن هناك إجراءات لتقليص العمالة في أماكن عملهم.