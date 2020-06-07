مطابخ لإطعام المصابين ومنازل لعزلهم.. لجان شعبية مصرية لمواجهة كورونا

"يظهر معدن المصريين في الشدائد" هذا شعارهم دوما كلما ضاقت الأحوال، واشتدت عليهم المحن. ومع استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بعدوى فيروس كورونا، تحولت مصر إلى هلال أحمر كبير، وعادت مبادرات التطوع والتبرع لإنقاذ المصابين والمرضى، لتسود في الفضاء الإلكتروني، بديلا عن سحابات الخوف والرعب التي سادت في الأيام الأولى لتفشي الوباء.

تم تشكيل لجان شعبية في معظم المناطق، لنقل الطعام لمرضى كورونا المعزولين منزليا، إذ قام متطوعون بتفعيل مبادرات توصيل الطعام على أوسع نطاق بداية من الأحياء، ووصولا إلى المحافظات خارج حدود القاهرة الكبرى.

حددت بعض المبادرات نوعيات الطعام التي يجب تقديمها للمرضى بهدف زيادة مناعتهم (الأوروبية)

مبادرة "إحنا معاكم"

استهدفت مبادرة "إحنا معاكم" توصيل الوجبات الغذائية للأطقم الطبية في مستشفيات العزل، وفور إعلان الشيف محمد صلاح عن عزمه إطلاق المبادرة، عبر حسابه على إنستغرام، انضم إلى الفريق مجموعة من المتطوعين للمساعدة في طهي الوجبات الصحية يوميا، وتوصيلها إلى المستشفيات، لا سيما بعد أن أكد كثير من أعضاء الأطقم الطبية عن رفض بعض المطاعم وعمال التوصيل عن إرسال الوجبات الغذائية للأطباء في مستشفيات العزل خشية التعرض للعدوى.

ومن جانب آخر، ساهمت عدة شركات في المبادرة من خلال تقديم المواد الغذائية ومواد التغليف وخدمات التوصيل مجانا.

مبادرات تقديم الطعام المعزولين صحيا تستهدف المرضى الذين لا يستطيعون خدمة أنفسهم (الأوروبية)

أحمد ميدو، شاب عشريني ومؤسس أحد المطاعم التي تعرضت لصعوبات بعد قرارات الإغلاق أثناء الحجر الصحي، لكنه قرر تشغيل مطعمه، واستغلال إمكاناته لصالح خدمة مرضى كورونا، وذلك من خلال طهو وجبات صحية مجانية للمعزولين منزليا، وتوصيلها إلى الحالات المصابة بكورونا.

سمية الأسيوطي، صاحبة المطعم الشهير الذي يحمل اسمها، ويقدم مطبخها الوجبات المصرية المنزلية، قررت المساهمة في تجهيز الطعام للمعزولين منزليا، والمساهمة بمطبخ مطعمها وتجهيزاته، بالإضافة للمشاركة في الطبخ اليومي، وإعداد الوجبات.

تم تشكيل لجان شعبية في معظم المناطق لنقل الطعام لمرضى كورونا على أوسع نطاق (الأوروبية)

منازل مجانية للعزل

لم يكن الطعام هو المساهمة الوحيدة التي بادر المصريون بتقديمها لمصابي كورونا، فقد سارع كثيرون بالتبرع بمنازلهم الخاوية، لتخصيصها للعزل المنزلي، لمرضى ليست لديهم القدرة على العزل في منازلهم.

تبرع أحد المواطنين بمنزل من ثلاثة طوابق في محافظة الشرقية، وتعهد بفرشها وتجهيزها، لاستقبال حالات العزل المنزلي.

وفي مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، تبرع أحمد الشاذلي بمنزل عائلته، مخصصا إياه لحالات العزل المنزلي، التي لا تحتاج لعناية فائقة، مع تحمله لكافة تكاليف العزل الخاصة بالطعام والمستلزمات الطبية، ووسائل الراحة والعلاج.

أما زينات أبو شاويش، من أصول فلسطينية، فكانت أول سيدة تبرعت بمنزل عائلتها في الشرقية، لتخصيصه لمرضى العزل، بالإضافة لتحملها كافة نفقات العلاج لغير القادرين.