8 تغييرات في طريقة التسوق بعد انتهاء إجراءات الإغلاق

عندما تفتح محلاتك المفضلة أبوابها بعد طول انتظار، قد تتفاجأ بما ستكتشفه في المتاجر بمجرد رفع عمليات الإغلاق.

في تقرير نشرته مجلة "ريدرز دايجست" الأميركية، قالت الكاتبة ستايسي ماركوس إن تجار التجزئة كانوا يعيدون تصور تجربة التسوق بعد رفع تدابير الإغلاق لاكتشاف كيفية جعلها أكثر أمانا وجاذبية في الوقت نفسه.

ووفقا لكاثرين كولين، إحدى كبار المديرين المسؤولين عن الصناعة ومتابعة العملاء، فقد بدأت بعض هذه التغييرات الظهور بالفعل، على مثل الزيادة على الطلب عبر الإنترنت وطلبات التسلم من المتاجر؛ إذ عجل فيروس كورونا بظهورها، ومن المرجح أن تصبح جزءا من عاداتنا الجديدة في المستقبل المنظور.

وأوضحت كولين أنه "مع تخفيف إجراءات الإغلاق، بات المستهلكون يشعرون بالتفاؤل لكن باحتراز. ووفقا لدراسة استقصائية لرأي المستهلك، التي أُجريت في 20 مايو/أيار الماضي، فإن المستهلكين قالوا إنهم لا يتوقعون التسوق في المتاجر بارتياح مرة أخرى سوى في يوليو/تموز أو في وقت لاحق".

كيف ستشعرك المتاجر براحة أكبر عند التسوق؟

ستلاحظ بالتأكيد اعتماد بعض البروتوكولات التي تتوقعها بالفعل، بما فيها وضع علامات تحدد المسافة المسموحة بين الناس وارتداء الموظفين الأقنعة ووضع معقم اليدين، والسماح بتجول عدد أقل من الزبائن وسط المحلات. فتعرف على هذه التغييرات:

العديد من المتاجر أعلنت إفلاسها وأغلق بعض تجار التجزئة (غيتي)

1- بعض المتاجر قد تغلق للأبد

قبل أن تتوجه للتسوق في متجرك المفضل، تأكد أنه لا يزال مفتوحا؛ فقد أعلنت العديد من المتاجر إفلاسها، وأغلق تجار للتجزئة بعض محلاتهم للحفاظ على تجارتهم. فعلى سبيل المثال، وكجزء من إعادة هيكلة نفسها نظرا لإفلاسها، ستغلق شركة "جي سي بيني" 240 متجرا على مدار العامين المقبلين.

كما أعلنت شركة "نوردستروم" مؤخرا أنها ستغلق بشكل دائم ثلاثة من متاجر جيفري الفاخرة المتخصصة، إضافة إلى 16 محلا من محلاتها التجارية الكبرى. وهذا ليس كل شيء، حيث يتوقع المحللون في بنك "يو بي إس" أن يغلق مئة ألف متجر أبوابه بحلول عام 2025، من بينها 24 ألفا من تجار الملابس.

2- خدمة توصيل الطلبات

رغم أن التسوق عبر الإنترنت مثّل الطريقة الوحيدة لتلبية احتياجات الأشخاص عندما لازموا المنازل، فإن عملية "الشراء عبر الإنترنت وتسلم الطلب من المحل" أصبحت جزءا لا يتجزأ من خطط العديد من الولايات الأميركية للفترة القادمة، والعديد من تجار التجزئة يوفرون للعملاء خدمة التوصيل من المتجر إلى المنزل أو الرصيف بعد انتهاء فترة الإغلاق.

وتقول كولين إنه "وفقا لدراسة أجرتها شركة "آي بي إم" في وقت سابق هذا العام، فإن اعتماد خدمة الشراء على الإنترنت وتسليم الطلب من المتجر تضاعف أربع مرات منذ عام 2014، كما يركز العديد من بائعي التجزئة في الوقت الراهن على عروض التجارة الإلكترونية وخيارات تسليم الطلبات لخدمة العملاء بأمان خلال الوباء".

غرف تجربة الملابس ستظل مغلقة حتى إشعار آخر (غيتي)

3- قد لا تتمكن من تجربة الملابس قبل شرائها

عندما يتعلق الأمر بكيفية تعامل المتاجر مع فتح غرف تجربة الملابس، لن يناسب قرار بيع ملابس بنفس المقاس الجميع. فعلى سبيل المثال، ستفتح شركة "نوردستروم" عددا قليلا من غرف تجربة الملابس وستنظفها بعد كل استخدام. ولكن ستبقى غرف تجربة الملابس الخاصة بمتاجر "كوهلز" و"أوربن آوتفيترز" و"غاب" و"تارغت" مغلقة حتى إشعار آخر.

4- قد تخضع ملابسك لإجراء الحجر الصحي

إذا حاولت تجربة قطعة من الملابس أو إرجاعها، فمن المحتمل ألا تعود إلى الرف على الفور، وبدل ذلك ستتم إزالتها من قسم المبيعات لمدة 24 إلى 48 ساعة أو أكثر لتنظيفها قبل إعادة عرضها. وعلى المدى الطويل، قد تستخدم المتاجر تقنيات الأشعة فوق البنفسجية أو الأوزون لتعقيم الملابس.

حتى بعد انتهاء إجراءات الإغلاق ستتخذ المتاجر الاحتياطات اللازمة للتباعد الاجتماعي (غيتي)

5- التباعد الاجتماعي في الحمامات

رغم حرصك على تجنب استعمال دورة المياه العامة في الوقت الحالي، فإن تلبية نداء الطبيعة في اللحظات غير المناسبة قد يجبرك على اللجوء لهذا الخيار، وتتخذ المتاجر الاحتياطات اللازمة.

6- تجربة أحمر الشفاه افتراضيا

اختيار اللون المثالي لأحمر الشفاه وبعض منتجات التجميل الأخرى لن يكون في المتناول بعد الآن.

فقد أعلنت شركة "سيفورا" مؤخرا أنها لن تسمح بعد الآن بإجراء اختبار الماكياج في المتجر، في حين أصدرت "أولتا" بيانا قالت فيه إنها ستضاعف بروتوكولات التطهير من خلال تنظيف وتعقيم المتاجر بشكل متكرر، وتوفير معقم اليدين، وفرض ارتداء أقنعة الوجه وتوفير إجراءات السلامة الصحية، وستمنع اختبار المنتجات، وستشجع العملاء على استخدام تطبيقها لتجربة المنتجات افتراضيا.

قد تجد موظفا لاستقبالك يقدم معقما لليدين، أو يعقم عربة التسوق الخاصة بك (غيتي)

7- حدو الاستقبال

العديد من المتاجر ستراقب وصول الزبائن وتحدد وقت التسوق، كما قد تجد موظفا لاستقبالك وتوجيهك، ويقدم لك قناعا أو معقما لليدين، أو يعقم عربة التسوق الخاصة بك.

8- توقعات التسوق

مع أنك ستتمكن من التسوق في الأماكن العامة بمجرد رفع تدابير الإغلاق، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تتمكن من الاستمتاع بتجارب شخصية من مسافة قريبة.

ففي باندورا، وهي شركة مجوهرات دانماركية تضم 375 متجرا في الولايات المتحدة؛ وُضعت بروتوكولات للتأكد من أن العملاء يبعدون ستة أقدام عن الموظفين عندما يقدمون لهم المجوهرات أو عندما يجربونها؛ كما سيتم تعقيم المجوهرات على الفور، وبالكامل على مرأى العملاء الآخرين.