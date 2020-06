أحدهم حرق أمواله في ميكروويف.. مواقف طريفة وكارثية لمواطنين في زمن كورونا

منذ انتشار فيروس كورونا المستجد وفرض الحكومات على الشعوب الحجر المنزلي للحد من انتشار الوباء اختار البعض أن يستسلم للعزل المنزلي والإحباط من الفيروس، لكن البعض الآخر واجه الوباء بمواقف طريفة وفكاهية.

واستغل البعض الآخر الوباء في ابتكار كل ما هو جديد لمواجهته بمرح لتخفيف وطأته، وفي السطور التالية نستعرض أبرز المواقف في أيام الحجر الصحي القاسية، والتي ستصبح ذكريات ممتعة بعد تخفيف الحظر في معظم البلدان.

استعاضت إحدى الصيدليات المصرية عن التواصل البشري بالإنسان الآلي في التعامل مع الوصفات الطبية داخل الصيدلية، والذي بدوره يقلل تعامل البشر مع عبوات الأدوية، والجهاز يستخدم لتقليل عدد العاملين في الصيدلية، وتجهيز الوصفة الطبية بأقل تلامس بشري، مما يحد من انتشار العدوى بشكل كبير جدا.

وإضافة إلى ذلك فإن الجهاز يمكنه تحضير وصفة طبية من 5 مكونات، ورصد المخزونات وتحديد الأدوية التي يقترب موعد انتهاء صلاحيتها.

أقدم عميل في أحد البنوك على واقعة أغرب مما نتخيل، إذ قام بتطهير أوراق نقدية خاصة به بوضعها في فرن الميكروويف، مما تسبب -بطبيعة الحال- في حرقها، ثم لجأ بعد ذلك إلى البنك لاستبدالها.

وكان موظف آخر في أحد البنوك -ويدعى جيفري ديكر- قد نشر في وقت سابق على فيسبوك صورة توضح مجموعة من الأوراق النقدية المحترقة التي قدمها عميل لإيداعها في البنك، بعد أن حاول أيضا تطهيرها في الميكروويف.

ابتكر مطعم فى العاصمة الهولندية أمستردام طريقة فريدة تمكن الزوار من تناول وجباتهم مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وقام المطعم بتجهيز بيوت بلاستيكية صغيرة تسمع للزوار بالاستمتاع بوقتهم أثناء تناول الغداء أو العشاء الرومانسي، مع وجود حدود فاصلة عن الطاولات المجاورة وألواح خشبية طويلة.

التقطت عدسة الكاميرا مقطعا طريفا يظهر طيور البطريق وهي تستغل حظر التجول المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد، لتتجول بحرية في شوارع إحدى المدن بجنوب أفريقيا، بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز".

وفي تفاصيل الفيديو يظهر بطريقان وهما يقفان على جانب الطريق بمدينة كيب تاون، في انتظار صديقهما للوصول، قادما من شارع خلفي، ثم انطلق الـ3 وعبروا الشارع معا، في مشهد رائع وساخر.

كانت المراسلة التلفزيونية في ولاية فلوريدا جيسكا لانغ تتحدث أمام الكاميرا، وفي لحظة انسجامها خرج والدها عاريا محاولا ارتداء قميصه، وهو ما أثار غضبها على الهواء من تصرف أبيها قائلة "أبي ماذا تفعل؟".

Work from home they said, it’ll be fine they said. pic.twitter.com/e2eK6IH6r5

— Jessica Lang (@jessdlang) March 28, 2020