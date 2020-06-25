نصائح للحفاظ عليها مرتبة.. 11 شيئا لا غنى عنها في الحقيبة النسائية

تعد حقيبة اليد صديقة كل امرأة، ولا يمكن لها أن تغادر البيت من دونها، لأنها لا تمثل جزءا من مظهرها وأناقتها فقط، بل تحمل أيضا في داخلها كل المتعلقات الشخصية. هذه الحقيبة تشبه الصندوق السحري الذي يحتوي على كل شيء من المناديل الرطبة إلى السكاكر والعلكة.

وأحيانا عندما تكون المرأة أمام الباب بصدد البحث عن المفاتيح، تجد بين يديها أشياء أخرى مثل أحمر الشفاه؛ وبسبب هذه الفوضى داخل الحقيبة يصبح من الصعب إيجاد الأشياء الصغيرة أو الحفاظ عليها في حالة ممتازة؛ لذلك تحتاج المرأة إلى بعض النصائح لتنظيم حقيبتها وعدم نسيان الأشياء المهمة، كما تقول صحيفة "كيدونا" الإيطالية.

يجب أن يتم ترتيب ما بداخل الحقيبة وتنظيفه باستمرار، وذلك بإفراغها تماما ومسحها من الداخل والخارج بقطعة قماش مبللة، مرة واحدة على الأقل أسبوعيا، كما ينصح باستخدام الجيوب الجانبية والصغيرة لتقسيم المتعلقات الشخصية وتنظيمها؛ هذا الأمر سيساعدك في العثور على ما تحتاجينه بسرعة، ويجنبك الفوضى والمفاجآت غير السارة.

ينصح باستخدام الجيوب الجانبية والصغيرة لتقسيم المتعلقات الشخصية وتنظيمها (بيكسلز)

ما الذي يجب وضعه في الحقيبة؟

ولتكون مكتملة، يجب أن تحتوي الحقيبة اليدوية لكل امرأة على الأشياء الضرورية التي لا غنى عنها في تحركاتها اليومية. فما هي؟

1- مناديل ورقية ومبللة

حتى إذا كنت لا تعانين من الحساسية، فمن الضروري أن تحملي معك دائما المناديل الورقية التي قد تحتاجين لها في حالة العطاس أو السعال.

أما المناديل المبللة فقد تحتاجينها لتنظيف اليدين في وسائل النقل، أو قبل وبعد دخول الحمام، وهناك أنواع من المناديل المعقمة التي تباع في المحلات، ويمكن تعويضها أيضا بسائل التعقيم.

2- مستحضرات التجميل

بعض مستحضرات التجميل يجب أن تكون دائما برفقتك أينما ذهبت، مثل الماسكارا وبودرة الخدود وأحمر الشفاه ومرآة صغيرة، خاصة إذا كنت ستغيبين عن البيت لساعات، فقد تحتاجين لوضع بعض اللمسات على وجهك من وقت لآخر.

محفظة النقود والقلم من أهم الأشياء التي يجب وضعها في الحقيبة (بيكسلز)

3- كريم اليدين والتعقيم

للحفاظ على ترطيب اليدين، يجب استخدام هذه الكريمات بشكل متواصل، إضافة إلى تعقيم اليدين للتخلص من خطر العدوى والجراثيم.

4- فرشاة الشعر وملحقاتها

من المهم جدا أن تحافظي دائما على تصفيف شعرك ومظهرك الجيد، خاصة في حالة العمل والحركة الكثيفة؛ ولذلك فإن الفرشاة والمشابك مفيدتان.

5- الكمامة

من الأفضل ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، خاصة في ظل انتشار وباء كورونا، ويمكن وضعها في الحقيبة وارتداؤها عندما تصلين للأماكن التي يكون فيها استعمالها إجباريا.

مع انتشار فيروس كورونا أصبحت الكمامة من مستلزمات الحقيبة الضرورية (الألمانية)

6- المحفظة والوثائق الرسمية

حقيبة اليد يجب ألا تحتوي على النقود والبطاقة الائتمانية فقط، بل هناك وثائق أخرى ضرورية يجب أن تحملها المرأة أينما ذهبت، مثل بطاقة الهوية ورخصة القيادة، إلى جانب بطاقات "الزبون الوفي" عند الذهاب إلى المحلات التجارية، والتي تمكنك من جمع النقاط أو الحصول على خصومات خاصة.

7- السكاكر والعلكة

للحفاظ على نفَس منعش ورائحة فم محببة، يفضل اختيار العلكة بطعم النعناع، كما أنك قد تحتاجين للسكاكر عندما تشعرين بالرغبة في التحلية، أو عندما تشعرين بأعراض هبوط ضغط الدم أو انخفاض مستوى السكر.

8- قارورة مياه

يجب أن تكون قارورة المياه حاضرة دائما، خاصة في فصل الصيف عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة وتحتاجين لشرب الماء باستمرار، كما أنك قد تحتاجين إليها لإذابة قرص دواء فوار أو قطعة سكر في حالة الشعور بالدوار.

قارورة المياه يجب أن تكون حاضرة دائما، خاصة في فصل الصيف (دويتشه فيلله)

9- المفكرة والقلم

هذه الأشياء مفيدة جدا لتسجيل المواعيد والأرقام والملاحظات، وربما لكتابة قائمة المشتريات اللازمة.

10-علبة النظارات

عندما لا تحتاجين للنظارات الطبية أو الشمسية لا يمكنك بكل بساطة وضعها مع بقية الأشياء في الحقيبة، بل يجب حفظها في مكان منعزل للحفاظ على سلامتها ونظافتها.

11- كيس صغير

ينصح بوضع كيس صغير مخصص للطوارئ والأشياء التي قد نحتاجها بشكل مفاجئ، مثل الفوط الصحية والأدوية المسكنة التي قد نحتاجها لألم الرأس أو البطن، إلى جانب لباس داخلي احتياطي.