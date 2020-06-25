الآيس كريم.. لذة صيفية لا تقاوم و10 فوائد مدهشة

بذل البشر جهودا كبيرة لمواجهة حرارة الصيف، وابتكروا عددا من الوسائل لتحقيق ذلك، فهل فكرتم يوما فيمن وقف وراء تلك الاختراعات التي تجعلكم تقضون صيفا منعشا؟
الآيس كريم، بهجة مثلجة تتحدى خطط "الريجيم" بنكهات الفانيليا والشوكولاتة والفواكه، كأحد المنتجات الغذائية المترفة التي سيبقى سحرها إلى الأبد، حتى أن 86% من الأميركيين يتناولونه مرة أسبوعيا على الأقل. وتفاجئنا الدراسات بخبر سار لمن يتبعون حمية غذائية، وهي أن للآيس كريم فوائد صحية، من أهمها المساعدة في "خسارة الوزن".
ورغم أنه مليء بالعديد من الفوائد، فإنه قد لا يخلو من مخاطر لمن يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، إذ عليهم تناوله بعناية وبالمتابعة مع أطبائهم. بالإضافة إلى أن الإفراط في تناوله قد يجعلك مدمنا عليه دون أن تعرف متى تتوقف فتصاب بالسمنة ومضاعفات أخرى، لذلك تعرف على فوائده وتناول كميات مناسبة.
إذا لم تزد مكونات الحصة (نصف كوب) على 140 سعرا حراريا، سبع غرامات من الدهون، و14 غراما من السكر. فالآيس كريم صحي ومليء بالعديد من الفوائد، مثل:
هذا النوع يتميز بسعرات حرارية أقل إذا قورن بالآيس كريم التقليدي. ففي حين يحتوي الأخير على 137 سعرا حراريا لكل نصف كوب، فإن معظم أنواع الآيس كريم البروتيني تحتوي على أقل من نصف هذه الكمية، مما يجعله مفيدا بشكل لا يصدق لمن يطمحون لإنقاص الوزن.
كما أنه يحتوي على بروتين أعلى (من اثنين إلى ست غرامات لكل حصة من نصف كوب) ليصبح خيارا مفضلا للمهتمين بنمط غذائي صحي.
ويرتبط آيس كريم البروتين بالعديد من الفوائد الصحية، فهو يحتوي على مركب البريبايوتكس الذي يساعد على نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة. إلى جانب فائدته للأوعية الدموية والمناعة وإصلاح الأنسجة وبناء العضلات، ولهذا يُنصح به لتحسين نتائج تمرينات المقاومة.
كما أظهرت الدراسات أن بروتين مصل اللبن (الذي يدخل في تصنيع آيس كريم البروتين) يمكن أن يعزز فقدان الوزن، ويساعد على استعادة العضلات بعد التمرين أيضا، وفقا لموقع هيلث لاين.
الآيس كريم، رغم أنه لذيذ، لكنه منتج ألبان كامل الدسم يمكنه رفع مستويات الكوليسترول عند الإفراط في تناوله. فوفقا لوزارة الزراعة الأميركية، فإن نصف كوب من آيس كريم الفانيليا يحتوي على 4.5 غرامات من الدهون المشبعة، وهو أكثر من ربع الحد الأقصى الموصى به للبالغين، ويمكن أن تحتوي أصناف أخرى على المزيد.
فإذا كنت تشكو من ارتفاع الكوليسترول، فلا تفرط في تناول الآيس كريم، وأيضا لا تحرم نفسك منه تماما.
قد يكون من الصعب معرفة الفرق بين الآيس كريم والجيلاتي، فكلاهما مثلجات مصنوعة من الحليب والسكر، إلا أن موقع هيلث لاين أوضح بعض الفروق بينهما. فمن حيث السعرات الحرارية والسكر، تحتوي حصة من آيس كريم الفانيليا على 210 سعرا حراريا، و16 غراما من السكر. في حين تحتوي نفس الكمية من الجيلاتي على 160 سعرا حراريا، و17 غراما من السكر.
أما بالنسبة للهواء والدهون، فالآيس كريم به مزيد من الهواء والدهون (من 10 إلى 25%) لدخول صفار البيض في صناعته. في حين يحتوي الجيلاتي على هواء ودهون أقل (من 4 إلى 9%) لاعتماده على الحليب، بحسب إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA).