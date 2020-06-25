الآيس كريم.. لذة صيفية لا تقاوم و10 فوائد مدهشة

الآيس كريم، بهجة مثلجة تتحدى خطط "الريجيم" بنكهات الفانيليا والشوكولاتة والفواكه، كأحد المنتجات الغذائية المترفة التي سيبقى سحرها إلى الأبد، حتى أن 86% من الأميركيين يتناولونه مرة أسبوعيا على الأقل. وتفاجئنا الدراسات بخبر سار لمن يتبعون حمية غذائية، وهي أن للآيس كريم فوائد صحية، من أهمها المساعدة في "خسارة الوزن".

ورغم أنه مليء بالعديد من الفوائد، فإنه قد لا يخلو من مخاطر لمن يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، إذ عليهم تناوله بعناية وبالمتابعة مع أطبائهم. بالإضافة إلى أن الإفراط في تناوله قد يجعلك مدمنا عليه دون أن تعرف متى تتوقف فتصاب بالسمنة ومضاعفات أخرى، لذلك تعرف على فوائده وتناول كميات مناسبة.

10 فوائد

إذا لم تزد مكونات الحصة (نصف كوب) على 140 سعرا حراريا، سبع غرامات من الدهون، و14 غراما من السكر. فالآيس كريم صحي ومليء بالعديد من الفوائد، مثل:

فقدان الوزن، وفقا للمجلة الأميركية للتغذية، فإن النساء اللائي تناولن حصة تعادل نصف كوب من آيس كريم الفانيليا أو الشوكولاتة يوميا، قد اكتسبن وزنا أقل ممن لم يدرجنه في النظام الغذائي. الحمل، فقد نصح د. خورخي شافارو، من كلية هارفارد للصحة العامة، الراغبات في الحمل "بتناول الآيس كريم". ففيه من الكالسيوم ما يفيد عظام الجنين، ويساعد الحوامل للتغلب على الغثيان. الوقاية من سرطان الثدي، فنقص الكالسيوم هو أحد مسببات هذا المرض لدى النساء، وإدخال المزيد من الأطعمة الغنية بالكالسيوم كالآيس كريم في النظام الغذائي يقلل من فرص حدوث ذلك. مصدر كبير للفيتامينات، لغناه بفيتامين "أ" المفيد لتحسين البصر، و"د" لحفظ العظام والأسنان، و"ك" لمنع تخثر الدم، و"ب 6″ لضبط السكر في الدم، و"ب 12″ للحماية من السموم وفقر الدم. غني بالعناصر الغذائية المفيدة كالكالسيوم والمعادن الفوسفورية لتقوية العظام، والبوتاسيوم المهم لخفض ضغط الدم. كما أنه يوفر كمية من البروتين الذي يفيد في إصلاح الأنسجة ونمو الخلايا. مصدر جيد للطاقة، لاحتوائه على الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، فنصف كوب من آيس كريم الفانيليا "يحتوي على طاقة حرارية ضعف ما يحتويه نصف كوب حليب". تعزيز المناعة، لاحتوائه على اللاكتوفيرين والسيتوكين، اللذين يحاربان فيروس الإنفلونزا. تعزيز الرغبة الجنسية، فقد وجدت دراسة لمؤسسة شيكاغو لأبحاث الرائحة والتذوق أن "شم الرجال لرائحة الفانيليا يعزز مشاعرهم العاطفية، كما أن مستويات الكالسيوم والفوسفور العالية تساعد على تحفيز احتياطيات طاقة العضلات وتعزيز الرغبة الجنسية". (الفانيليا هي النكهة الأكثر شعبية بين المستهلكين بنسبة 28% تليها الشوكولاتة) وفقا للرابطة الدولية للآيس كريم. تحسين المزاج، فقد قام باحثون بمعهد الطب النفسي في لندن بتتبع نشاط دماغ أشخاص يتناولون آيس كريم الفانيليا، فوجدوا تأثيرا فوريا على القشرة الجبهية التي تمثل مركز المتعة في دماغهم. يقلل من مستويات القلق، لاحتوائه على مركب يحفز إنتاج هرمون الثرومبوتونين الذي يمنع تقلبات المزاج، ويقلل من مستويات التوتر والأرق، إلى جانب أنه يعزز الإبداع.

آيس كريم البروتين

هذا النوع يتميز بسعرات حرارية أقل إذا قورن بالآيس كريم التقليدي. ففي حين يحتوي الأخير على 137 سعرا حراريا لكل نصف كوب، فإن معظم أنواع الآيس كريم البروتيني تحتوي على أقل من نصف هذه الكمية، مما يجعله مفيدا بشكل لا يصدق لمن يطمحون لإنقاص الوزن.

كما أنه يحتوي على بروتين أعلى (من اثنين إلى ست غرامات لكل حصة من نصف كوب) ليصبح خيارا مفضلا للمهتمين بنمط غذائي صحي.

ويرتبط آيس كريم البروتين بالعديد من الفوائد الصحية، فهو يحتوي على مركب البريبايوتكس الذي يساعد على نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة. إلى جانب فائدته للأوعية الدموية والمناعة وإصلاح الأنسجة وبناء العضلات، ولهذا يُنصح به لتحسين نتائج تمرينات المقاومة.

كما أظهرت الدراسات أن بروتين مصل اللبن (الذي يدخل في تصنيع آيس كريم البروتين) يمكن أن يعزز فقدان الوزن، ويساعد على استعادة العضلات بعد التمرين أيضا، وفقا لموقع هيلث لاين.

الكوليسترول

الآيس كريم، رغم أنه لذيذ، لكنه منتج ألبان كامل الدسم يمكنه رفع مستويات الكوليسترول عند الإفراط في تناوله. فوفقا لوزارة الزراعة الأميركية، فإن نصف كوب من آيس كريم الفانيليا يحتوي على 4.5 غرامات من الدهون المشبعة، وهو أكثر من ربع الحد الأقصى الموصى به للبالغين، ويمكن أن تحتوي أصناف أخرى على المزيد.

فإذا كنت تشكو من ارتفاع الكوليسترول، فلا تفرط في تناول الآيس كريم، وأيضا لا تحرم نفسك منه تماما.

الجيلاتي

قد يكون من الصعب معرفة الفرق بين الآيس كريم والجيلاتي، فكلاهما مثلجات مصنوعة من الحليب والسكر، إلا أن موقع هيلث لاين أوضح بعض الفروق بينهما. فمن حيث السعرات الحرارية والسكر، تحتوي حصة من آيس كريم الفانيليا على 210 سعرا حراريا، و16 غراما من السكر. في حين تحتوي نفس الكمية من الجيلاتي على 160 سعرا حراريا، و17 غراما من السكر.

أما بالنسبة للهواء والدهون، فالآيس كريم به مزيد من الهواء والدهون (من 10 إلى 25%) لدخول صفار البيض في صناعته. في حين يحتوي الجيلاتي على هواء ودهون أقل (من 4 إلى 9%) لاعتماده على الحليب، بحسب إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA).