9 وظائف تجني منها أموالا طائلة دون شهادة جامعية

يحب الكثير من الناس مهنة الطب لأنها تعني لهم راتبا كبيرا أو حياة مرفهة، غير أن ذلك يعني أن عليهم قضاء سنوات عديدة على مقاعد الدراسة ليحصلوا على الشهادة الجامعية ويمارسوا مهنة الحلم. لكن ماذا لو استطعت أن تجني الراتب الذي تتمناه دون أن تقضي مدة طويلة في الدراسة الجامعية؟

في تقريرهما الذي نشره موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي، استعرضت الكاتبتان أوليفيا يونغ وجوي هادن قائمة من 9 وظائف، يمكن أن يجني صاحبها الكثير من المال دون أن يحتاج إلى مؤهل جامعي.

طيار

يبلغ متوسط الراتب السنوي للطيار -حسب مكتب إحصاءات العمل الأميركي- حوالي 174 ألف دولار. ووفقا للطيار المتقاعد من الخطوط الجوية الأميركية والخبير الاستشاري لشؤون سلامة الطيران جون كوكس، لا تتطلب ممارسة مهنة الطيار شهادة جامعية بالضرورة، إذ تشترط بعض شركات الطيران مؤهلا جامعيا بينما لا يشترط البعض الآخر ذلك. غير أن كوكس يوصي بالحصول على شهادة علمية جامعية لأنها تعزز فرصتك في الحصول على الوظيفة.

ممارسة مهنة الطيار لا تتطلب شهادة جامعية بالضرورة (بيكسل)

مراقب الحركة الجوية

يبلغ متوسط الراتب السنوي لمراقب الحركة الجوية -حسب مكتب إحصاءات العمل الأميركي- حوالي 120 ألف دولار. ووفقا لإدارة الطيران الاتحادية، تتطلب هذه المهنة ثلاثة أعوام من الخبرة العملية بدلا من درجة البكالريوس.

كاتب مستقل

يبلغ متوسط الراتب السنوي للكاتب المستقل -حسب مكتب إحصاءات العمل الأميركي- حوالي 95 ألف دولار، ويجني بعض الكتاب المستقلين أكثر من ذلك بكثير، حيث صرحت الكاتبة هولي جونسون في حوارها مع مجلة "فوربس" عام 2016 أنها تجني أكثر من 200 ألف دولار سنويا، ويشمل ذلك أرباح أعمالها التي تنشرها على مدونتها الخاصة.

متوسط راتب الكاتب المستقل -حسب مكتب إحصاءات العمل الأميركي- 95 ألف دولار سنويا (بيكسل)

رئيس تنفيذي

يبلغ متوسط الراتب السنوي للرؤساء التنفيذيين حوالي 193 ألف دولار. وحسب موقع "غلسدور"، بإمكان أي شخص أن يرتقي إلى منصب رئيس تنفيذي في شركات مثل غوغل وهيلتون، وكلتاهما لا تشترط مؤهلا جامعيا في عملية التوظيف.

مزارع

وفقا لوزارة الزراعة الأميركية، يبلغ متوسط صافي دخل الفلاح المختص في بيع أنواع بعينها من المحاصيل حوالي 192 ألف دولار. وحسب مكتب إحصاءات العمل الأميركي، تحتاج عادة إلى شهادة تعليم ثانوي أو درجة تعليم عام والقليل من الخبرة لتصبح مزارعا وتجني الكثير من المال من بيع المحاصيل.

رواتب حراس الشخصيات المشهورة تتراوح بين 250 ألف دولار و1.5 مليون سنويا (غيتي)

حارس شخصي للمشاهير

يقول مؤسس مجموعة الحماية العالمية كينت موير في حوار مع "أي بي سي نيوز" عام 2013، إن رواتب حراس الشخصيات المشهورة تتراوح بين 250 ألف دولار و1.5 مليون سنويا. وتتطلب هذه الوظيفة عادة شهادة تعليم ثانوي أو درجة تعليم عام.

رائد أعمال

وفقا لشركة "باي سكايل"، يبلغ الراتب السنوي لرواد العمال 149 ألف دولار. وحسب دراسة نشرتها شركة "غيدنت فايننشال" عام 2020، يمتلك 30% من أصحاب الأعمال الصغيرة شهادة تعليم ثانوي أو درجة تعليم عام. وفي العام 2017، وجدت دراسة لشركة "سيرفاي مونكي" أن عدد أصحاب الشركات الصغيرة الذين توقفوا عند المرحلة الثانوية يتجاوز عدد الحاصلين على شهادات جامعية.

اللعب المحترف يحتاج إلى سرعة فائقة وتناسق كبير بين حركات اليدين والعينين، و 12ساعة لعب يوميا (بيكسل)

لاعب فيديو محترف

وفقا لموقع بلومبيرغ، يبلغ معدل رواتب لاعبي الفيديو المحترفين 320 ألف دولار سنويا. كما ذكرت مجلة "فوربس" أن تايلر بليفينس -أفضل لاعب لعام 2019- جنى 17 مليون دولار. ويقول الرئيس التنفيذي لشركة "سي بوكس غيمينغ" لألعاب الفيديو مجاهد روباني في مقال نشرته مجلة "إنتربرينور" إن اللعب المحترف يحتاج إلى اكتساب سرعة فائقة وتناسق كبير بين حركات اليدين والعينين، وأن يقضي 12 ساعة في اللعب يوميا.

مشغل المفاعل النووي

يجني مشغل المفاعل النووي حوالي 100 ألف دولار سنويا. ويقول مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة إن العاملين في هذا المجال يحتاجون فقط إلى شهادة ثانوية وفترة تدريب.