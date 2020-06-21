الإطلالة الصيفية المشرقة للمنزل تكتمل بستائر زاهية الألوان

تعد الستائر من الديكورات المنزلية التي تظهر جمال المنزل وتمنحه لمسة مختلفة، ولا يمكننا الاستغناء عنها ضمن الديكورات الأساسية، كونها تغير معالم المنزل بشكل كبير.

وتضفي الستائر تغييرا على ديكور المنزل بحيث يبدو أكثر أناقة وجمالا، خاصة في فصل الصيف حين تتلون الحياة في المنازل، وتضفي السيدات لمساتهن الخاصة بتجديد الستائر الشتوية إلى ستائر صيفية وعصرية بأقل التكاليف.

الستائر من أهم مفردات أثاث المنزل العصري (بيكسابي)

ستائر المنزل العصري

وتعتبر مصممة الديكور الداخلي لين عيتاني أن الستائر من أهم مفردات أثاث المنزل العصري، فهي تضفي عليه لمسة جمالية تعكس تفرد الأسلوب الشخصي من ناحية، وتبعث على الراحة والاسترخاء من ناحية أخرى.

وقالت عيتاني للجزيرة نت إن الستائر الغامقة أو التي تحجب أشعة الشمس يُفضل أن تبدّل في فصل الصيف بلون فاتح أو يوضع تحتها ستائر شيفون، لأن الإضاءة من أهم العناصر التي يجب أخذها بعين الاعتبار، لتأثيرها الكبير على لون المكان والنفسية، وخصوصا الإنارة الطبيعية.

اقمشة الأورغانزا تمنح المنزل جمالية وأناقة خاصة (بيكسابي)

أشكال ونقوش متنوعة

وأردفت عيتاني أنه يمكن للستائر إضفاء تأثيرات ديكورية مختلفة من خلال ما تحويه من أشكال ونقوش متنوعة، فعلى سبيل المثال تشع الستارة ذات الطيات المنتفخة والتي تتزين بنقوش الزهور، وتبعث جوا من المرح والبهجة، في حين أن الستارة ذات الطيات المستوية والتقليمات الطولية تبعث جوا من الصفاء والهدوء، أما الستارة المفرودة والخالية من الطيات فتضفي على الغرفة جوا عصريا، لكنها تعكس في الوقت ذاته الطابع الرصين والمتحفظ.

الستائر الصيفية ذات الالوان الزاهية تضفي شعورا بالبرودة (بيكسابي)

ألوان زاهية بخطوط بسيطة

وتكمل عيتاني شرحها للجزيرة نت بأنه عند اختيار الستائر الصيفية للصالة، غالبا ما تخطر على البال الأقمشة الخفيفة ذات الألوان الزاهية، كالزهري والأزرق والرمادي أو مجموعة ألوان الباستيل الهادئة، لكونها تضفي شعورا بالبرودة. كما أن إكسسوارات الستائر لم تعد رائجة وخاصة الصيفية منها، بل يفضل التركيز على الأقمشة مع الخطوط البسيطة والمستقيمة.

من صيحات الموضة هذا العام: الستارة الكبيرة التي تغطي كل الشباك أو الباب (بيكسابي)

صيحات ستائر صيف 2020

ومن صيحات الموضة هذا العام، الستارة الكبيرة التي تغطي كل الشباك أو الباب، وتكون عبارة عن قماش شفاف قابل لحمل قماش سميك أسفله للتخفيف من أشعة الشمس، ويختار القماش السميك من لون قماش "الفوال" عينه الذي ينسدل فوقه.

من جهة ثانية، يحلو تصميم قماش سميك ملون بدرجة لونية مختلفة عن الفوال، على أن ينسدل يمينا ويسارا، من دون ربط الستارة. كما تتوافر الستائر الفوال الراقية التي تأتي مطرزة او مزدانة بالخرز.

وهناك مواد مختلفة تماما في السوق مثل الأورغانزا والقطن والحرير والكتان والصوف والقطيفة، لكن اليوم نادرا ما يستخدم أي شخص حرير التفتا والحرير الطبيعي بسبب تكلفته، والبوليستر والأورغانزا قد حلّا محلهما لأن فيهما المرونة والشفافية والبريق والجمال.

اختيار قماش الفوال المكثف المشغول بتصميم معين موضة هذا العام (بيكسابي)

ستارة تنسدل من صندوق خشب

تضيف عيتاني قائلة إنه إذا كان الصالون غنيّا بالألوان والتصاميم ومزودا بواجهة كبيرة، فيجب أن تنسدل الستارة من صندوق خشب (بوكس) مثبت في سقف الجبس، بعيدا عن تعليق الستارة بشكل ظاهر على عمود حديد أو نحاس. ويحلو اختيار قماش الفوال المكثف المشغول بتصميم معين أو ذلك المحمل بأكثر من لون، بطريقة متماوجة.

الستائر تحرك جمود الجدران

وتختم عيتاني حديثها بأن الستائر هي السمة الدائمة من الراحة المنزلية، وسمة جمالية لأنها تحرك جمود الجدران وتبدو وكأنها قصائد ملونة، وموضة 2020 لفصل الصيف تتسم بالخطوط المرحة والنقوش البهيجة مع ألوان مضيئة.