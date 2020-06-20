شاهد.. الفخار في عُمان صناعة بتاريخ ممتد واستخدامات مختلفة

تعد ولاية بُهلاء من أشهر الولايات العمانية التي تختص بصناعة الفخار منذ قديم الزمان، إذ يوجد بها العديد من المصانع الأهلية، كما يوجد بها مركز حكومي للتدريب وصناعة الفخار، وذلك حفاظا على هذه الحرفة القديمة.

وبحسب الاستكشافات الأثرية فإن صناعة الفخار في سلطنة عُمان تعود إلى أكثر من خمسة آلاف سنة، وهي تنتشر في مختلف مناطق السلطنة.

وللفخار العديد من الاستخدامات كتخزين التمور والحبوب وتبريد الماء وحفظ السوائل والطبخ، أما في وقتنا الحالي فيكثر استخدامها لأغراض الزينة.