في ظاهرة اجتماعية سنوية.. "طناء النخيل" مستمر في عُمان رغم كورونا

تشهد سلطنة عُمان في مثل هذه الفترة من كل عام ظاهرة اجتماعية سنوية تسمى "طناء النخيل"، ويقصد بها عملية بيع وشراء ثمار النخيل قبل حصاده من خلال المزاد العلني.

وتأتي هذه الظاهرة مع بداية موسم جني ثمار النخيل المعروف محليا بـ"القيظ"، ويهدف طناء النخيل إلى إيقاف ريعه لرعاية وصيانة المساجد أو الأفلاج (قنوات مائية تستخدم للري والزراعة).

كما يتم أيضا طناء النخيل في بعض المناطق لفائدة أشخاص ومزارعين يعود عليهم بمنافع اقتصادية وتجارية.

وقد أقيم في منطقة الوشيل بولاية الرستاق (شمالي عُمان) طناء أكثر من 1500 نخلة تابعة للوقف، وذلك خلال ثلاثة أيام، وقد بلغت أعلى قيمة للنخلة الواحدة 83 دولارا.