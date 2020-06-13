خلال الصيف والحجر.. كامل الرفاهية على سطح منزلك بأقل التكاليف

غالبا ما يتجاهل الناس أسطح منازلهم، وذلك على الرغم من أن المساحة الخاصة بالسطح تكون كبيرة ويمكن استغلالها بعدة طرق وأشكال مختلفة وبشكل أمثل، خاصة في فصل الصيف وأثناء الحجر المنزلي، كما أنه من الممكن أن تستخدم الأسطح مكانا خاصا لتخزين الأغراض القديمة التي لا حاجة لها.

فمن خلال تصميم مميز وتجهيزات ملائمة يمكن أن يتحول سطح المنزل إلى مكان رائع تستمتع به، فيمكن أن يتحول إلى حديقة غناء، أو إلى حمام سباحة، أو منطقة شواء، أو جلسة استرخاء.

يختار لكم مصمم الديكور اللبناني عصام درويش بعض الديكورات المناسبة والمثالية للأسطح وبأقل التكاليف، للحصول على المتعة والاسترخاء والهدوء بعيدا عن أجواء الروتين والحجر المنزلي:

تصميم بركة للاستمتاع بالسطح طوال الوقت فكرة جيدة (الجزيرة)

حمام سباحة من أفضل الأفكار

يقول مصمم الديكور عصام إن الأسطح أماكن مشمسة جدا، لذلك يمكن تصميم مساحة مظللة للاستمتاع بالسطح طوال الوقت، كما يمكن بناء حمام سباحة صغير للحصول على مزيد من المتعة والاسترخاء والتمتع بالهدوء، مع الاهتمام بوجود مقاعد مناسبة كي تكتمل وسائل الراحة.

وحرصا على السلامة يفضل تعرض حمام السباحة للشمس لقتل الميكروبات به وحمايته من الطفيليات التي تتغذى على الماء، فضلا عن وجود الجلسة الخاصة بالأسرة تحت مظلة خشبية جميلة مع إضافة أرضية من البلاط الإسمنتي ذي اللون الطبيعي.

ومن المهم استخدام الإضاءة الخافتة داخل حمام السباحة نفسه في المساء ليعطي الطابع الهادئ الذي يساعد على الاستجمام، ويمكن وضع حمام السباحة ملاصقا لأحد الحوائط، لتوفير مساحة لممشى ومكان للاسترخاء وحديقة صغيرة محيطة به، ويمكن استغلال الحائط بوضع بعض الصنابير الصغيرة عليه، لتتدفق المياه من خلالها فتعطي شكلا جماليا.

وجود النباتات على السطح تشعرك كأنك وسط الطبيعة الخضراء (الجزيرة)

تحويل السطح لحديقة

من الأمور الرائعة والمهمة بالنسبة للتصميم الخاص بسطح المنزل وجود النباتات للشعور كأنك وسط الطبيعة الساحرة والخلابة، ونرى ذلك الاهتمام باستخدام الديكور البسيط والأنيق من حيث تداخل اللون الأخضر مع عناصر التصميم الأخرى، مع وجود المساحة الكبيرة التي تسمح باستغلالها في أكثر من شيء، وأهمية الأرضيات الرخامية، لتعلي من قيمة هذا التصميم وكذلك العنصر الحجري في الجدران كما يقترح مصمم الديكور.

ويمكن إضافة عناصر إضاءة بأشكال مميزة، مثل المصابيح الصغيرة المعلقة على الأشجار، ويمتزج ذلك مع الإضاءة الصناعية، لكن النمط الأكثر استخداما هو الريفي، ويعد الأكثر شيوعا ويناسب جميع الأذواق، حيث يجمع بين عدة عناصر من الطبيعة، كالحجر والأخشاب والنباتات الخلابة ونافورة مائية ومدفأة حجرية رائعة، بحسب المصمم عصام.

جلسة خاصة بالأسرة مع مظلة خشبية قريبة من حمام السباحة (الجزيرة)

السطح يجمع العائلة في شرفة خاصة

ولمزيد من الرفاهية والاسترخاء والخصوصية يمكن تحويل سطح المنزل إلى شرفة بسيطة بتصميم أنيق لعريشة (مظلة) تكون مصنوعة من الخشب أو من المعدن بنقوش ورسومات مختلفة أو بأعواد القصب أو البامبو مع أثاث مريح يناسب أجواء عائلية مميزة.

السطح أفضل مكان للشواء ويوفر جوا عائليا فريدا (بيكسابي)

السطح أفضل مكان للشواء

ولتوفير جو عائلي فريد من نوعه يمكن إضافة بعض التجهيزات التي تساعد على القيام بالشواء، مع وضع ثلاجة صغيرة وحوض غسيل وسطح رخامي لتجهيز الطعام.

وبالطبع يمكن تصميم مطبخ مفتوح لتناول الطعام مع العائلة في الهواء الطلق، ووضع طاولة طعام وكراسٍ، أو تصميم طاولة رخامية تفصل بين مساحة الطهي ومساحة الجلوس ووضع بعض الكراسي حولها، ويفضل أن يكون الخشب عنصرا أساسيا في هذا التصميم، مع إضافة وحدات خاصة لزراعة نباتات مميزة تضفي بصمة مريحة على المكان.