هل فصلت من العمل بسبب كورونا؟ خطوات للحصول على عمل جديد

مع تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد فقد الملايين حول العالم وظائفهم، وبلغ عدد العاطلين عن العمل خلال ثمانية أسابيع فقط 36.5 مليون شخص في الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

وفي السعودية صدر قرار حكومي يسمح بخفض الرواتب في القطاع الخاص إلى 40% لمدة ستة أشهر، مع إمكانية إنهاء العقود بعد ذلك.

وفي البحرين سرحت الكثير من الشركات والمؤسسات موظفيها، الأمر الذي وصل في بعض الشركات إلى إنهاء عقود 50% من القوى العاملة فيها، بحسب الجزيرة.

ويتشابه تأثير كورونا في معظم دول العالم، إذ أثر ذلك الوباء سلبا على الاقتصاد وعلى العاملين وأصحاب العمل، وبات فقدان الوظيفة يهدد ملايين غير الذين أصابهم بالفعل.

فإذا كنت أحد من فقدوا وظائفهم فعليك اتباع الخطوات التالية حتى تضمن سرعة الحصول على عمل جديد خلال فترة قصيرة.

1- أعلن عن خبر إقالتك

انشر الأمر على مواقع التواصل الإجتماعي وبين الأصدقاء والزملاء في دائرة عملك، ربما يتطلب ذلك الكثير من الشجاعة وتنحية كبريائك جانبا، فنشر خبر فصلك يساعد على فتح الأبواب أمامك كأن يتصل بك أحدهم للحديث عن عمل أو يقدم لك معلومات عن فرصة عمل بحسب تقرير على موقع "فاست كومباني".

لكن في نفس الوقت يجب أن تضع في اعتبارك أن أي شخص تتواصل معه قد يكون متأثرا بتداعيات الفيروس بشكل مباشر، لذا كن متفهما للوضع الحالي والضغوط التي يتعرض لها الجميع.

2- تقبل الأمر وتجاوزه

قبول ما حدث يساعدك على الانتقال للخطوة التالية في أسرع وقت ممكن، فبدلا من من تمضية الوقت في الإحباط والتفكير فيما قد حدث بالفعل تجاوز الأمر وتقبله.

وينصح مستشار التغيير الوظيفي جوزيف ليو بوضع قائمة مهام للبحث عن وظيفة، وتحديث سيرتك الذاتية وكتابة نموذج خطاب تقديم، وطلب توصيات من ملفك الشخصي على موقع لينكد إن، وتجديد حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي، والوصول إلى جهات اتصال مرتبطة بمجال عملك ومواقع الوظائف عبر الإنترنت، والتدريب على إجابات مقابلات العمل، واستخدم تلك الإرشادات لزيادة فرص حصولك على وظيفتك المقبلة.

3- خفض نفقاتك

إذا تم الاستغناء عنك فأنت بحاجة إلى أن تكون قاسيا مع ميزانيتك لبضعة أشهر، اكتب بالضبط مقدار الأموال القادمة كل شهر ومتى، وما تحتاج إلى إنفاقه ووقت استحقاق فواتيرك.

ووفقا لتقرير على موقع "سي إن بي سي"، عليك الوصول إلى" أساسيات الأساسيات" التي يجب تغطيتها، لذا راجع اشتراكاتك وعضوياتك، واسأل نفسك عما يمكنك توقيفه مؤقتا ونفذ فورا، وابذل جهدا للحد من الإنفاق غير الضروري.

عليك البحث عن فرص عمل في مجالات جديدة حتى لو تطلب ذلك تغيير مسارك المهني (بيكسابي)

4- فكر بطريقة عملية

الوقت ليس سهلا للبحث عن وظيفة جديدة، خاصة في ظل الظروف الحالية والتي تعاني فيها القطاعات الاقتصادية في كل أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا، لذا ستحتاج إلى الإبداع بشأن طرق كسب المال.

وتنصح أليسيا آدامسزيك -وهي محللة اقتصادية في شبكة "سي إن بي سي"- بالتفكير في ما إذا كان هناك أي شيء يمكنك القيام به بدوام جزئي أو كمستشار أثناء البحث عن عمل بدوام كامل، فسائقو أوبر مثلا لا يحصلون الآن على الكثير من الرحلات، لذلك بدأ بعضهم في توصيل الطلبات من المطاعم.

5- خفض توقعاتك

ربما تكون قد شغلت منصبا رفيعا في وظيفتك السابقة، ومع ذلك بعد التوقف عن العمل قد تكون لديك فرصة أفضل للعثور على وظيفة جديدة إذا خفضت توقعاتك.

ربما قد تبدو وظائف مثل مدير أو نائب رئيس شركة جيدة في سيرتك الذاتية، لكنك قد تحتاج إلى إظهار أنك على استعداد للعمل في رتبة أدنى أو وظيفة أقل من السابق، خاصة أن الوضع السيئ في الاقتصاد وفي مجال العمل يطال الجميع.

6- تغيير خياراتك الوظيفية

مع صعوبة الحصول على عمل في مجالك في ذلك التوقيت فقد يكون هذا الوقت المناسب لاستكشاف مهنة أخرى.

وبحسب "أوول بيزنس" يلجأ بعض الناس هذا الوقت إلى المهن التي لم تتح لهم الفرصة لممارستها من قبل والتي ربما قد تكون متاحة أكثر من المجال الذي عملت فيه في السابق.

ربما ستواجه ندرة في الوظائف المتاحة في سوق العمل لذا هذا هو الوقت المناسب لاستكشاف مهنة أخرى (بيكسابي)

7- حدث سيرتك الذاتية

من المحتمل أن تحتاج سيرتك الذاتية إلى التحديث، أو قد تحتاج إلى كتابة سيرة جديدة، وفي الحالتين معا عليك صياغتها بشكل احترافي وتذكر تضمين كل أماكن العمل السابقة والتعليم الذي أكملته والتدريبات والدورات التي حصلت عليها.

ويجب أن تشمل سيرتك الذاتية على فترات العمل السابقة، ونبذة عن مهاراتك وقدراتك، وإنجازاتك البارزة، وأي عمل تطوعي قمت به، بالإضافة إلى ثلاث أو أربع جهات اتصال ذات مصداقية، ويفضل أن يكون من بينها أصحاب عمل سابقين يمكنهم أن يوصوا بك لرب العمل الجديد، فربما تفتح لك الأبواب وتحصل على وظيفة جديدة.