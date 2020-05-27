رسائل الجسد تخبرك أنك ضحية "اضطراب ما بعد الصدمة" من كورونا.. إليك 7 طرق للتعافي

أن تذهب كل يوم لعمل مطلوب فيه أن تشاهد مقاطع القتل والعنف وغيرها من المحتوى الصادم هو بلا شك عمل يستنزف مشاعر الإنسان ويضعه تحت ضغط ويحتاج فيه العامل للتعويض.
"أعتقد أنه علينا أن ندرك أن المرض العقلي سيكون الموجة التالية لفيروس كوفيد-19″، هذا ما قاله عالم الأوبئة وعميد كلية الطب في جامعة بوسطن الدكتور ساندرو غاليا لموقع "سي بي سي". وأرجع ذلك إلى "العزلة وعدم معرفة المدة التي سيستغرقها الوباء. وما يسببه من قلق، واضطرابات النفسية".
ورصد غاليا ظهور أعراض "اضطراب ما بعد الصدمة" بين الأشخاص الذين تم عزلهم ذاتيا، وكذلك بين العاملين في مجال الرعاية الصحية، إبان دراسته آثار الحجر الصحي بعد تفشي وباء سارس (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد) في تورنتو عام 2003.
ويقول خبراء علم نفس الصدمة إن الأبحاث الجديدة أظهرت أنه "حتى أولئك الذين لم يتأثروا بالأزمة بشكل مباشر معرضون لخطر الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة".
لذا ينصح غاليا "بتجنب أن تكون بعيدا اجتماعيا، رغم الابتعاد جسديا. والتركيز على الاتصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فنحن البشر مخلوقات اجتماعية ونحتاج للتفاعل مع الآخرين".
"اضطراب ما بعد الصدمة" Post-traumatic stress disorder) PTSD)، هو حالة أصيب بها 3.5% من سكان العالم في 2012 وحده، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. تطلق عليه الخبيرة النفسية الأميركية غويل رابو ماليتيس في الفيديو المرفق وصف "الجرح الخفي".
فهو يأتي دون تغييرات جسدية ظاهرة بسبب خلل يمتد إلى وظيفة بأدمغتنا مختصة بمواجهة المخاطر، عبر نظام للتنبيه يسمى "استجابة القتال أو الفرار أو التجمد" يحفز الغدة الكظرية والنخامية وغددا أخرى لتهيئة الجسم للدفاع عن نفسه.
واستمرار هذه الحالة وتكرارها يزيد من معدل ضربات القلب ويسرع التنفس ويسبب تشنج العضلات ويرفع مستوى هرمون التوتر "الكورتيزول"، فينشط الخوف والشعور بالذنب والأحلام المزعجة، ويحدث ضغط عصبي هائل ومتواصل مع كل استرجاع للمشكلة.
وتكمن صعوبة هذا النوع من الاضطراب في الحساسية الزائدة تجاه المحفزات التي يربط العقل بينها وبين الصدمة الأصلية، فمجرد رائحة دخان في مخيم، مثلا، قد تستحضر ذكرى حريق منزلي وكأنه حدث للتو. ومع تكرار استرجاع الصدمة يشعر المصابون بالنقص ويلجؤون للعزلة "كأنهم يضغطون على زر إيقاف حياتهم، بينما يتحرك العالم من حولهم"، بحسب ماليتيس.
قد يستغرق الأمر شهورا أو سنوات قبل أن تظهر علامات اضطراب ما بعد الصدمة، والتي يمكننا أن نلحظها في أربعة أشكال رئيسية هي:
-" الاسترجاع" بمعنى اجترار تجربة الحدث الصادم عبر الذكريات أو الكوابيس، أو أي موقف محفز يذكر بها.
– "التجنب" ويكون بمحاولة الهروب من أي شيء أو مكان يهيّج ذكرى الصدمة، والميل إلى العزلة، وعدم القدرة على العودة للحياة الطبيعية.
– "فرط الإثارة" الذي يظهر في اضطراب النوم، والذهول، ونوبات الغضب، والسلوك العدواني.
– "التفكير السلبي" الناتج عن تقلبات المزاج، والشعور بالغربة والوحدة، وصعوبة التركيز والتذكر، والاكتئاب والخوف غير المبرر، وانعدام الثقة والشعور بالذنب.
أما لدى الأطفال، فتضاف أعراض الخوف من الابتعاد عن الوالدين، وفقدان المهارات المكتسبة مسبقا (مثل القدرة على استخدام المرحاض)، وتمثيل الصدمة من خلال اللعب أو القصص أو الرسومات.
هناك مشكلات جسدية قد يسببها انخفاض مستوى هرمون "الكورتيزول" الناتج عن اضطراب ما بعد الصدمة، مثل:
التعافي من كرب ما بعد الصدمة عملية تدريجية لا تحدث بين عشية وضحاها، لذلك قدم موقع "HelpGuide" الأميركي المختص بالمساعدة في مجال الصحة العقلية، نصائح لتحقيق ذلك، منها: