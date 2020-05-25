فوائد العزل الصحي.. جامعة هارفارد تقدم 55 دورة تعليمية مجانا على الإنترنت

زهراء مجدي

إذا كنت ترى أن العزل الصحي الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) قد أضاع عليك فرصة المنح التعليمية فربما ستعيد النظر في ذلك حينما تعرف أن جامعة هارفارد الأميركية -أعرق جامعات العالم- قد أعلنت عن 55 دورة تعليمية مجانا على الإنترنت.

وتتيح الجامعة برامجها لأي شخص في العالم، ويستطيع بعد اجتيازها الحصول على شهادة مجانية موثقة من الجامعة، ويمكنه استخدامها عند التقدم لوظيفة أحلامه.

وتغطي البرامج مجالات كعلوم الحاسوب والعلوم الاجتماعية والطب والبرمجة والعلوم الإنسانية والتعليم وعلوم البيانات وإدارة الأعمال وغيرها في سلاسل أو دورات منفصلة.

1- تعلم البرمجة "سي إس50"

تقدم هارفارد إحدى أقوى برامجها لعلوم البرمجة تحت عنوان "سي إس50″، ويتضمن 3 دورات، ستدرس في الدورة الأولى كيفية تصميم الألعاب التفاعلية ثنائية وثلاثية الأبعاد، وستستكشف طريقة تصميم ألعاب مثل "سوبر ماريو بروس" (Super Mario Bros).

وفي الدورة الثانية ستغوص بشكل أعمق في تصميم تطبيقات الويب باستخدام خمسة برامج على الأقل، مثل "بايثون"، و"جافا سكريبت"، لتنقلك الدورة الأخيرة إلى مجال العمل في تطوير التطبيقات، وتعرفك على لغة "جافا سكريبت" الحديثة، وتتوج الدورة بمشروع نهائي لتطبيق من تصميمك بشكل كامل.

جامعة هارفارد تقدم دورات تدريبية مجانا أثناء العزل المنزلي (غيتي)

2- أساسيات علم الأعصاب

تقدم جامعة هارفارد سلسلتها في علم الأعصاب تحت عنوان "Fundamentals of Neuroscience"، وينقسم البرنامج لثلاث دورات تدريبية تستكشف بنية ووظيفة الجهاز العصبي، بداية من النشاط الداخلي لخلية عصبية واحدة وحتى التعقيد المذهل للدماغ والتفاعلات التي تتم داخله.

وفي الدورة الأولى ستتعلم كيف تستخدم الخلايا العصبية الفردية الكهرباء لنقل المعلومات، وستقوم ببناء خلية عصبية قطعة بقطعة باستخدام المحاكاة التفاعلية، وستدخل مختبرات هارفارد وتتعلم كيفية إجراء تجربة بنفسك.

كما سيتاح للمتدرب في الدورة الثانية معرفة كيف تنقل الخلايا العصبية الإشارات إلى بعضها البعض باستخدام الرسوم المتحركة، وكيف يمكن أن تنتج الديناميات المعقدة من عدد قليل من الخلايا العصبية مرتبة في دوائر بسيطة نسبيا، وفي الدورة الأخيرة ستفهم كيفية عمل الأنظمة الفرعية المختلفة للدماغ لتمكين البشر من البقاء في عالم متغير.

3- روائع الأدب العالمي

وفي سلسلة الأدب تقدم هارفارد ثلاث دورات عن روائع الأدب العالمي، ستدرس في الدورة الأولى حضارات وثقافات العالم القديم من خلال الأدب الشفهي والمكتوب، وكيف ساهمت تلك النصوص في فهمنا تلك الحضارات اليوم، وغرضها في تعظيم الملوك القدماء وتاريخ محاكم العصور الوسطى.

أما في الدورة الثانية فستتم مناقشة أدب العصور الوسطى حتى الروايات المعاصرة، وستتعلم كيف استخدم هؤلاء الكتاب خيالهم للتفاعل مع الأوضاع السياسية والاجتماعية لحاضرهم، والتبادل الثقافي عبر العالم.

وفي الدورة الثالثة ستستكشف كيف يكتب الأديب عملا أدبيا بمعزل عن الثقافات المحيطة به ليؤثر في مجتمعات تبعد عنه قارات، مما يساعدك في فهم الجذور العميقة للثقافات العالمية المتشابكة في عصرنا.

هارفارد تتيح دورات تدريبية مجانية في تخصصات متنوعة بلا شروط في التقديم (بيكسلز)

4- تحليل البيانات

تعد الدورة الأولى مقدمة للمفاهيم الإحصائية الأساسية، وأساسيات الاستدلال الإحصائي، ومهارات البرمجة اللازمة لتحليل البيانات في علوم الحياة، وستتعلم مفاهيم إحصائية متنوعة في الدورة الثانية من برنامج الإحصاء، ثم النمذجة الإحصائية وكيفية تطبيقها على البيانات.

وستدرس في الدورة الثالثة جبر المصفوفات لتحليل البيانات متعددة الأبعاد، وسيتم شرح المفاهيم الإحصائية المتقدمة، مثل النماذج الهرمية والمهارات المتقدمة في هندسة البرمجيات، مثل الحوسبة المتوازية ومفاهيم البحث القابلة للتكرار.

5- الموسيقى العالمية

يقدم هذا المساق الموسيقي للطلاب العناصر الموسيقية والعناصر البرامجية في الأوبرا، فيبدأ مع أول عرض أوبرالي عام 1607، وشرح أساسيات الشكل والتحليل الأوبرالي، ثم ينتقل في الدورة الثانية إلى عصر الباروك والمعايير التي وضعتها الأوبرا الإيطالية وتقنياتها لخدمة الموسيقى المقدسة، مع التطبيق العملي على عرض هاندل "المسيح".

وتبدأ الإثارة مع الدورة الثالثة، وكيف غيرت السيمفونية التاسعة لبيتهوفن نظرة العالم للموسيقى، وستسلط الدورة الأخيرة الضوء على اتجاهات موسيقى القرن الـ19.