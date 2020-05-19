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لمن حرمهم كورونا من حفل التخرج.. ناسا تحتفل بالطلاب وترسل صورهم للفضاء

مبادرة ناسا وسبيس إكس للاحتفال بالخريجين هذا العام
مبادرة ناسا وسبيس إكس للاحتفال بالخريجين هذا العام
19/5/2020

نهى سعد

ينتظر كل طالب بعد أعوام الدراسة في المدرسة أو الجامعة، أن يحتفل بما حققه بارتداء ثوب وقبعة التخرج، ثم التقاط الصور التذكارية لهذا الحدث مع رفاق الدراسة، الذي ربما سيصبح آخر فرصة للتجمع بمكان واحد.

وبسبب الظروف الحالية لانتشار فيروس كورونا، وفرض حظر التجول في معظم البلدان ومنع التجمعات، حرم الطلاب من حفلات تخرجهم، ولكن الآن بإمكانهم أن يصبحوا جزءا من حدث تاريخي والاحتفال بطريقة فريدة عن طريق مبادرة لشركة "سبيس إكس" بالتعاون مع وكالة "ناسا".

ودعت شركة "سبيس إكس" على موقعها جميع الخريجين في عام 2020، من روضة الأطفال إلى الدراسات العليا، من جميع أنحاء العالم لمشاركة صورهم للسفر على متن رحلة فضائية مقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وحددت الشرركة الأربعاء 20 مايو/أيار الجاري موعدا نهائيا لتقديم الصور، ويمكنك الآن تحميل صورتك من خلال موقع شركة "سبيس إكس" عبر خطوات بسيطة، بإدخال اسم الطالب والمدرسة ثم تحميل الصورة.

بمجرد زيارة الموقع، سيجد الزائر صورة يمكن تكبيرها للكرة الأرضية. وكلما زاد تكبير الصورة، ظهرت صور الطلاب من جميع الأعمار حول العالم، بعض الصور شخصية، وأخرى صور احترافية، وبعضهم يحمل لافتة 2020، وآخرون يرتدون قبعة وثوب التخرج، ويرتدي عدد قليل منهم أقنعة الوجه.

سيتم دمج هذه الصور في فسيفساء على شكل الكرة الأرضية بموقع الشركة، ويمكنك من خلال تكبير الصورة مشاهدة صور جميع المشاركين من جميع الأعمار. وبعد تجميع الصور ستتم طباعة الفسيفساء وإرسالها في المركبة الفضائية.

تنطلق مركبة الفضاء "كرو دراغون" على متن صاروخ "فالكون 9" من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا في 27 مايو/أيار الجاري الساعة 4:32 مساء، وعلى متنها رائدا الفضاء بوب بنكن وداغ هيرلي لتنقلهما إلى محطة الفضاء الدولية.

وهذه أول رحلة فضائية على متنها أشخاص لشركة "سبيس إكس"، ولذلك تعتبر الأهم في تاريخ الشركة، وفي حالة نجاح المهمة ستصبح سبيس إكس برئاسة رجل الأعمال إيلون ماسك أول شركة خاصة تنقل روادا من وكالة ناسا إلى الفضاء.

أما وكالة الفضاء ناسا، فستمثل هذه الرحلة أول عودة لإطلاق رواد فضاء في الولايات المتحدة الأميركية منذ انتهاء برنامج مكوك الفضاء التابع لوكالة ناسا في عام 2011.

المصدر : مواقع إلكترونية

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