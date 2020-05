لمن حرمهم كورونا من حفل التخرج.. ناسا تحتفل بالطلاب وترسل صورهم للفضاء

نهى سعد

ينتظر كل طالب بعد أعوام الدراسة في المدرسة أو الجامعة، أن يحتفل بما حققه بارتداء ثوب وقبعة التخرج، ثم التقاط الصور التذكارية لهذا الحدث مع رفاق الدراسة، الذي ربما سيصبح آخر فرصة للتجمع بمكان واحد.

وبسبب الظروف الحالية لانتشار فيروس كورونا، وفرض حظر التجول في معظم البلدان ومنع التجمعات، حرم الطلاب من حفلات تخرجهم، ولكن الآن بإمكانهم أن يصبحوا جزءا من حدث تاريخي والاحتفال بطريقة فريدة عن طريق مبادرة لشركة "سبيس إكس" بالتعاون مع وكالة "ناسا".

Ahead of Crew Dragon’s first flight with @NASA astronauts on board, class of 2020 graduates – from kindergarten to graduate school – can submit their photo to be flown on the spacecraft to the International Space Station → https://t.co/MUoy64B1b0 pic.twitter.com/5UKUj3mgLl

— SpaceX (@SpaceX) May 16, 2020