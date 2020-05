كورونا يوسع انتشار "الخبز المعلق" في أنحاء تركيا

View this post on Instagram

@odunpzr_tasfrn sadece bu zor günlerde değil gösterdiği duyarlılık ile her zaman çevresine mutluluk veriyor. Yüreğinize sağlık @odunpzr_tasfrn Siz de isterseniz askıdan alın isterseniz askıya bırakın. Paylaşmanın huzur, keyif ve mutluluğunu yaşayın. Senin yapabildiklerini başkaları da yapabilsin diye #herşeyaskıda #askida #askıdaekmek #askidaekmek #herseyaskida #paylasmaninenkolayyolu #insandegerlidironceinsan

