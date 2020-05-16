رغم انتشار فيروس كورونا.. طرق رومانسية مبتكرة لطلب الزواج

مع انتشار كورونا على الصعيد العالمي مقترنا بإجراءات الحجر الصحي وإغلاق الأماكن العامة، توقف الأشخاص عن البحث عن خطط لطلب الزواج من شريكات حياتهم في أماكن غريبة أو فاخرة.

ورغم ذلك، قرر بعضهم المضي قدما في خططهم. وتاليا بعض قصص عروض الزواج التي نشرتها الكاتبة شارانا ألكسندر في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية:

القطعة الناقصة من الأحجية

مارك واسموند وإميلي خططا للسفر إلى المكسيك، وكان سيفاجئها بطلبها للزواج في 27 مارس/آذار ضمن لقاء مفاجئ مع 50 صديقا.

لكن في ظل الإغلاق، عمل على أحجية (بازل) لكرسيين على الشاطئ، وفكر في إخفاء القطعة الأخيرة. وكتب ملاحظة ووضع الخاتم في الأحجية. وعندما عادت للمنزل فاجأها بالقطعة الأخيرة، وحين وضعتها في مكانها وجدت الخاتم.

حبّ على قمة الجبل

خطط مايكل غولدشتاين للسفر إلى سان أنطونيو في تكساس، لكن مع حظر السفر كان بحاجة لخطة بديلة. خطيبته إيزابيل تحب الطبيعة، ورغم أنه لم يجرب أبدا تجربة تسلق جبل، اعتقد أنها فكرة مثالية لمفاجئتها وطلب يدها عند الوصول إلى القمة، وقدّم الخاتم لها.

ليست كذبة أبريل

طلب غريغوري شيل الزواج من جايمي برافرمان من خلال تقديم خاتم بلاستيكي عملاق في أول يوم من شهر أبريل/نيسان، وعندما أدركت أنه لم يكن يمازحها، وافقت على عرضه.

محظوظ في الحب

خطط ستيف هوارد لطلب يد مولي دافجيك في المطعم الذي قصداه في موعدهما الأول، لكن بعد إغلاق المطاعم، قرر عرض الزواج عليها عندما كانا يتنزهان مع الكلب في موقف سيارات المطعم.

عرض زواج في كتاب

نيت براون خطط لعرض الزواج على كلير مولينز قبل ثلاثة أشهر، من خلال كتاب ألفه بأسلوب أحد المؤلفين المفضلين لديها، تناول تطور علاقتهما منذ البداية وحتى اللحظة الراهنة، وفي الصفحة الأخيرة، عرض عليها الزواج.

‪ألّف كتابا بأسلوب أحد المؤلفين المفضلين لديها، وفي الصفحة الأخيرة عرض عليها الزواج‬ (رويترز) حبّ في الخطوط الأمامية

يعمل دانيال غروسمان وآشلي وونغ في المجال الطبي. بحث غروسمان عن فرصة لعرض الزواج عليها، وأثناء جولة في حديقة مينابوليس، تم ذلك عندما عرض عليهما أحد المصورين الفوتوغرافيين التقاط صورة لهما.

حبّ على شواطئ فلوريدا

كان ماثيو ينوي عرض الزواج على ليا كالبيديني يوم السبت 21 مارس/آذار أثناء رحلتهما إلى سانيبل بولاية فلوريدا، بوصفه المكان الذي شهد بداية علاقتهما. وبسبب كورونا اضطر لإلغاء رحلته، وحول شقتهما إلى "سانيبل" وعرض عليها الزواج هناك.

اللياقة والخطيب

تفاجأت مدربة اللياقة البدنية بروك نايلور بتقدم حبيبها لخطبتها في 28 مارس/آذار، عندما كانت بصدد تقديم تمرين رياضي مباشر على إنستغرام لأصدقائها بسبب الحجر الصحي، رفقة إريك الذي كان يقف خلفها ويتظاهر بممارسة التمارين.

ولكنها صُدمت في نهاية التمرين حين فاجأها بالجلوس على ركبة واحدة وطلب يدها، وأدركت لاحقا أن عائلتها خططت للأمر، حيث تأكد إيريك من متابعة الجميع لما سيحدث ولكنه أبقى الأمر مخفيا عنها.

مفاجأة في المنزل

حبيب كندريك خطط لطلب يدها للزواج خلال رحلة إلى فيغاس، لكن ألغي كل شيء بسبب كورونا، وطلب يدها في المنزل في عشاء ضيق.

عند غروب الشمس

ماريانا وجوني تعارفا منذ عدة أشهر، وهما يعيشان في مدينة رينكون، وخلال فترة تفشي وباء كورونا، أدرك جوني أن الحياة قصيرة، فقرر التقدم لها عند غروب الشمس. وطلب من الجارة التقاط الصور أثناء طلب يدها للزواج.

‪خلال تفشي كورونا، أدرك جوني أن الحياة قصيرة فقرر التقدم لها عند غروب الشمس‬ (مواقع التواصل) خطبة في عيد ميلاد

استغل كوينسي عيد ميلاد جاميس للاحتفال مع ستة أشخاص آخرين لطلب يدها، بعد أن اضطر لإلغاء مخطط آخر بسبب كوفيد-19.

خاتم في علبة دواء

دعا دانيال بولينا لعشاء رومانسي بعد عودته إلى نيويورك من المكسيك. كان يخفي خاتم الخطوبة داخل علبة دواء. تفاجأت في البداية وسألته عما يعاني، لكنه نزل على ركبة واحدة ليطلب يدها فضحكت وبكت ووافقت.

قبل الفرار من بروكلين

بعد العيش لسنوات في واشنطن وسان فرانسيسكو وبوسطن، انتقل جيس للعيش في بروكلين وخطط لالتقاء عائلته وعائلة جايمي للاحتفال.

لكن كورونا كان بالمرصاد، لذلك خططا للانتقال إلى لونغ آيلاند، وقبل أن يركبا السيارة تربع جيس في منتصف الشارع وطلب يدها للزواج. فأجابت بنعم! فكانا مصدر فرح لعائلتيهما في هذا الوقت الاستثنائي.

اللغز ثم الخاتم

تتمتع آسيا بفطنة كبيرة، ولهذا اقترح عليها مات لعبة الكنز في مارغريت هيل في سانت جون، باتباع خريطة لإيجاد مفاجأة، وكان الخاتم هو المفاجأة. انتشار الفيروس يجعلنا نعي أهمية الأشخاص في حياتنا، وذلك هو الكنز الحقيقي، بحسب كلامه.

بعيدا عن الناس

اضطر سام وحبيبته لإلغاء الاحتفال بسبب كورونا، فقرر تأجيل عرض الزواج، ومع عدم وضوح وقت نهاية الأزمة، طلب يدها في الغابة أثناء التنزه.

أزمة كورونا حفزت خيال الراغبين في التقدم للزواج (غيتي)

نزهة للتذكر

خطط مارك هارفي لعرض الزواج على كريستين في ذكرى موعدهما الأول، بنزهة في سنترال بارك. وفي يوم طقسه جميل، استعان بمصورة فوتوغرافية لالتقاط الصورة المُناسبة لهما عن بُعد، وعندما وصلا وثقت المصورة لحظة تقديم الخاتم.

الحب أمر ضروري

أوضح كريستوفر بانت أن من السهل معرفة من هو أساسي في حياتك الشخصية. وفي 20 مارس/آذار أعلن عن خطبته للورين باسيست على سطح مبنى شقتهما المحاط بناطحات السحاب.

مفاجأة في الحديقة

عرض آدم الزواج على كارولين غادوناس بحدائق بروكسايد بولاية ماريلاند، في الذكرى السنوية الرابعة لتعارفهما. وكانت خطتهما قضاء اليوم بالمتاحف ثم الذهاب لمطعمها المفضل، لكن تغيرت الخطة كونها مغلقة. وفي 30 مارس/آذار، عندما ذهبا إلى حدائق بروكسايد عرض عليها الزواج.

زواج بلا سؤال

خطط راين لويس عرض الزواج على كاسي غولدستاين نهاية أبريل/نيسان، في منتجع أحلامهما في أنتيغوا وباربودا عندما يتحسن الوضع.

وفي 20 مارس/آذار صعدا إلى سطح المبنى لمشاهدة غروب الشمس، ولأن السطح كان عامرا بجيرانه لم يتمكن من تقديم عرضه، وعندما دخلا المصعد جثا على رُكبته وقدّم لها الخاتم، ونسي أن يطرح عليها السؤال، ووضع الخاتم في الإصبع الخطأ، لكنها فهمت قصده.