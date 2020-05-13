اللاجئون بمصر نجوم برنامج عن الطبخ بلمسة إنسانية

آيات جودت

قدمت الممثلة المصرية الشابة شيرين عرفة برنامج طبخ يحمل اسم "مش مجرد أكلة"، يلقي الضوء على مشكلة اللاجئين في مصر بصورة إنسانية تهدف إلى دمجهم في المجتمع والتعرف على ثقافات الشعوب.

يعرض البرنامج من خلال منصة مشاهدة مقاطع الفيديو على فيسبوك، وتُعده إحدى المؤسسات المعنية بدمج الطعام بالثقافات المختلفة، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر (UNHCR).

جاءت فكرة البرنامج من خلال استغلال شهر رمضان لإلقاء الضوء على مشكلة اللاجئين ومعرفة خلفياتهم الثقافية، ولكن دون أن يكون البرنامج استعراضا للذكريات المؤلمة التي تعرضوا لها قبل مجيئهم إلى مصر، بل ليتحدثوا عن ذكرياتهم الطيبة والأغاني المفضلة التي يحبون دندنتها وتقديم ثقافات أوطانهم، وذلك أثناء طهيهم وجبة شهية من تراث بلادهم.

وبحسب المفوضية، فإن هناك ما يقرب من ربع مليون لاجئ مسجل في مصر من 58 دولة مختلفة، ويستهدف البرنامج الاقتراب من حياة هؤلاء اللاجئين بطريقة لطيفة.

وتستضيف مقدمة البرنامج أحد المشاهير لمشاركتها التجربة، وقد استقبل البرنامج حتى الآن أربع سيدات لاجئات: من إريتريا مع الممثلة علا رشدي، ومن السودان وكان ضيف الحلقة الممثل الشاب خالد أنور، وسيدة سورية حيث كان الممثل طارق صبري ضيف الشرف بالحلقة.

وشاركت في الحلقة الأولى الممثلة السورية كندة علوش مع سيدة من اليمن، ولكون علوش ليست مصرية، فقد استطاع كلٌّ منهما أن تتحدث عن مشاعرها لدى وصولها إلى مصر أول مرة.

وتصادف أن كلتاهما جاءت إلى مصر عام 2009، وقد تحدثتا معا عن المواقف الطريفة والصفات التي أحبوها في الشعب المصري، وغنتا معا بعض الأغاني.

وتهدف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر إلى تحسين أوضاعهم، وقد بدأت حملة جديدة في شهر رمضان الجاري من أجل مساعدة اللاجئين حول العالم، وأضافت طريقة للتبرع عن طريق الإنترنت، داعية المتبرعين إلى المساهمة في حماية الأسر اللاجئة لتأمين المأوى والطعام والشراب لهم.