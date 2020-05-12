القطايف الرمضانية.. بالفيديو تعلمي كيفية إعدادها بالمنزل

همام العسعس-عمّان

طوال أيام الشهر الفضيل هذا العام لجأت أغلب العائلات الأردنية لإعداد القطايف والمشروبات الرمضانية داخل المنازل بدل شرائها من المخابز والأسواق مثل كل عام، ورغم الصعوبة بداية الأمر، فإن ربات البيوت وجدن أن صنع تلك الحلويات والمشروبات المرتبطة بشهر رمضان ليس صعبا.

تأثير كورونا

بنان غرايبة مدونة طعام، كانت إحدى هؤلاء السيدات، وتقول للجزيرة نت إن العديد من المأكولات التي تُميز مائدة الإفطار في الشهر الفضيل لها خصوصية مرتبطة به، مثل الشوربة والفتوش والقطايف، والمشروبات الرمضانية، لكن فيروس كورنا كان له تأثير على كل تلك الأشياء التي كانت تحضرها من السوق، كما في السابق، واضطرت كباقي ربات البيوت لصنعها بالمنزل.

‪الغرايبة: ظروف الحجر الصحي قبل قدوم رمضان هيأت العديد من ربات البيوت لخبز القطايف في المنازل‬ (الجزيرة) وتضيف الغرايبة -التي كانت تعمل صيدلانية سابقا- أن ظروف الحجر الصحي قبل قدوم الشهر الفضيل هيأت العديد من ربات المنازل لخبز القطايف في المنازل، وتؤكد أنها تفاجأت بعدها بسهولة صناعتها في المنازل وتقديمها بشكل طازج ولذيذ لعائلتها.

وتنصح الغرايبة ربات البيوت بالاعتماد على أنفسهن في صناعة القطايف والمشروبات الرمضانية والخبز في المنازل لأنه -حسب قولها- أكثر نظافة وصحة.

وتتابع أن أغلب مواد الخبيز والحلويات متواجدة في كل بيت، وهي سهلة التحضير، مشيرة إلى أن الظروف الحالية أعادت العائلات إلى أجواء ما قبل عشرات السنين، عندما كانت العائلات تقوم بصنع هذه الأشياء بالمنازل.

القطايف حلوى رمضان

تقول الغرايبة إن أهم شروط نجاح خبيز القطايف إبقاء العجينة تختمر وتمتزج مكوناتها لمدة عشرين دقيقة قبل بدء سكبها على النار، ويجب أن تكون درجة حرارة الصاج أو المقلاة متوسطة، كما تنصح ربات البيوت بتغطية القطايف بقطعة قماش أو قطن عند الانتهاء من الخبيز حتى لا تيبس، ولكي تحافظ على قوامها عند الحشو.

‪مكونات القطايف الرمضانية كلها متوفرة في البيت‬ (الجزيرة) مقادير القطايف:

ثلاثة أكواب من الماء

كوبان من الطحين

نصف كوب سميد

معلقتان "بكينغ باودر"

نصف معلقة باي كربونات الصوديوم

القليل من ملح

نصف كوب من السكر

‪أهم شروط نجاح خبيز القطايف هو إبقاء العجينة تختمر وتمتزج مكوناتها لمدة عشرين دقيقة قبل بدء سكبها على النار‬ (الجزيرة) طريقة عمل القطايف

تضاف المكونات السابقة إلى الخلاط لكي تخفق جيدا.

بعدها تُترك العجينة عشرين دقيقة.

نسخن المقلاة أو الصاج الرقيق.

نسكب القطايف، ثم نرفع درجة حرارة النار عليها ثم نخفضها حتى لا تحترق، وعندما تُخرج الفقاقيع نزيلها ونتركها تبرد.

نبدأ بحشوها بالجبنة البيضاء المحلية مع السكر وماء الزهر، أو مكسرات الجوز مع ماء الزهر والسكر.

وتقلى بالزيت أو تشوى، ثم توضع في القطر وتقدم فورا.

‪القطايف بعد أن قليت ووضع القطر عليها إضافة إلى القليل من الفستق الحلبي المطحون‬ (الجزيرة) العصائر الرمضانية

وحسب الغرايبة، فإن العصائر المتعارف عليها في بلاد الشام هي السوس والتمر الهندي وقمر الدين والكركديه والليمون، والهدف منها سد حاجة جسم الصائم للطاقة والسكر.

‪الكركديه يعد شرابا منعشا ومقويا للدم، ويفضل تقديمه باردا للصائمين‬ (الجزيرة) وتضيف الغرايبة طريقة تحضير شراب الكركديه لمتابعي الجزيرة نت قائلة "كل معلقة كركديه تحتاج كوبا من الماء، ويُغلى جيدا على النار، ثم يُترك قليلا ليكتسب لونا غامقا، وعندما يبرد يضاف إليه السكر المحلي، وقليلا من ماء الورد، ويُسكب على مكعبات من الثلج ويقدم باردا للصائمين، ويتميز بمذاقه الحلو والحامض".

ويعد الكركديه شرابا منعشا ومقويا للدم، ويقدم ساخنا وباردا، لكن يُفضل تقديمه باردا للصائمين.