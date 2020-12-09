العزلة تقتل البريطانيين.. وزارة الوحدة لدعم المواطنين

تعاني المملكة المتحدة من مشاكل حقيقية مع انتشار الوحدة بين مواطنيها، إذ تشير الأرقام إلى ارتفاع خطير لمعدل شعور البريطانيين بالوحدة السنوات الأخيرة، مما دفع الحكومة إلى إطلاق "وزارة الوحدة" وإسناد مهامها لوزير الرياضة والمجتمع المدني بالتزامن مع الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي عضد هذا الشعور بالعزلة.

وقد خصصت الحكومة ملايين الجنيهات الإسترلينية لمحاربة الوحدة على مدار 3 سنوات، تولت خلالها 3 وزيرات الحقيبة الوزارية التي زادت تحدياتها حالياً مع جائحة كورونا.

دعونا نتعرف أكثر على "وزارة الوحدة" التي أطلقتها رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، استجابةً لمبادرة من النائبة العمالية جو كوكس التي قتلت قبيل إعلان الخروج من منظومة الاتحاد الأوروبي.

لماذا "وزارة الوحدة"؟

تعتبر المملكة المتحدة ثانية أكثر دول العالم وحدةً حيث يعيش 34% من سكانها في أسر فردية، أي تتكون من فرد واحد فقط، ويشعر 9 ملايين مواطن (14% من مواطني بريطانيا) غالباً -أو دائماً- بالوحدة، وفق تقرير الصليب الأحمر البريطاني الصادر عام 2017، أي قبل عام من إطلاق وزارة الوحدة.

كما يشير بحث حكومي إلى أن حوالي 200 ألف مسن يجرون محادثة واحدة شهرية مع صديق أو قريب، وفقاً لمجلة "تايم" Time الأميركية. ولا يتعلق شعور الوحدة بكبار السن والمتقاعدين فقط، إذ أشار مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية (ONS) أن الشباب من سن 16 إلى 24 عاماً أثر ميلاً للشعور بالوحدة.

وقد أشار بحث أجرته شبكة "بي بي سي" (BBC) البريطانية على 55 ألف مشارك بمساعدة أكاديميين في جامعة مانشستر، وجامعة برونيل لندن، وجامعة إكستر، إلى أن 40% من الشباب في هذه الفئة العمرية يعانون من الوحدة، كما يعاني منها 27% من كبار السن فوق سن 75 الذين يصبحون أكثر تقبلاً لشعور الوحدة، وفق البحث الذي أجري عام 2018.

وللأمر أبعاد كثيرة، إذ يعتبر نظام الرعاية الاجتماعية أحد العوامل المساهمة في عيش الناس بمفردهم، وتزيد المساعدات المالية التي يمنحها نظام الرعاية للفقراء والذين يحصلون على تعويضات البطالة إذا كانوا يعيشون بمفردهم، وربما يدفع هذا الناس للعيش بمفردهم للحصول على تعويضات أعلى، وفق ما أشار له تقرير موقع "إميغروب" Immigroup المتخصص في قوانين الهجرة، وخصوصاً في كندا.

كما توجد أبعاد سياسية وجغرافية وراء هذا الشعور، إذ أشار تقرير مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية أن الأشخاص الذين شعروا بأن مدينتهم ليست ذات تأثير قوي أفادوا بشعورهم بالوحدة كثيراً أو دائماً، وذلك بدرجة أكبر من أولئك الذين يشعرون أن منطقتهم ذات تأثير أقوى، كما أفاد الأشخاص الأقل رضا عن منطقتهم المحلية بأنهم يشعرون بالوحدة في كثير من الأحيان.

يذكر أن المكتب يعرف الوحدة بأنها إحساس بالعزلة. وهناك عوامل أخرى تتعلق بالروابط الاجتماعية ولقاء الأصدقاء والأقارب والجيران، بالإضافة إلى الحالة الاجتماعية، إذ يشعر نصف غير المتزوجين بالوحدة، ويزيد شعور الوحدة لدى النساء أكثر، بإضافة عوامل أخرى مثل العمر، وإجمالي الدخل، والحالة الصحية.

دراسة: 40% من سن 16-24 عاماً في بريطانيا يعانون من الوحدة (بيكسابي)

فمثلاً أولئك الذين وصفوا حالتهم الصحية بأنها "عادية" أو "سيئة" أو "سيئة للغاية" كانوا أكثر عرضة للوحدة بنسبة 88% من أولئك الذين يتمتعون بصحة "جيدة" أو "جيدة جداً"، لكن من المهم أن نشير إلى أن العلاقة بين الصحة والشعور بالوحدة قد تكون تبادلية، إذ يزيد الشعور بالوحدة من سوء الحالة الصحية، كما أن الحالة الصحية السيئة تعزز الشعور بالوحدة.

ومع ارتفاع نسبة الشعور بالوحدة في بريطانيا، والدراسات العديدة التي تشير إلى مخاطرها، رأت الحكومة ضرورة اتخاذ خطوة جدية نحو تقليلها. وتشير الأبحاث إلى أن الوحدة تضر أكثر من تدخين 15 سيجارة يومياً، كما يرتبط هذا الشعور بزيادة خطر الوفاة بنسبة 25%، كما أن الذين يعانون من الوحدة هم أكثر عرضة للوفاة من مشاكل القلب بمقدار الضعف.

وبشكلٍ أو بآخر، عزز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) شعور الوحدة، إذ أفاد بحث أجري على ألف شخص بأن واحداً من كل 10 أشخاص شعروا بالوحدة أكثر مما كانوا عليه قبل عام من إعلان الانسحاب، وفق صحيفة The New European البريطانية.

وقتها رأى الباحثون أنه من غير المرجح أن تنخفض نسبة البريطانيين الذين يعيشون بمفردهم، خصوصاً أن شريحة كبيرة تخشى من تداعيات الانسحاب الاقتصادية والتي ستؤثر سلباً على نظام الرعاية الاجتماعية.

تحرك حكومي

محاربة الوحدة بدأت بمبادرة من عضو البرلمان عن حزب العمال هيلين جوان كوكس المعروفة باسم جو كوكس، إذ انشأت لجنة من أجل التحقيق في طرق تقليل الشعور بالوحدة في المملكة المتحدة قبل وقت قليل من وفاتها صيف 2016 بعد ان أصابتها 3 طلقات نارية ثم عدة طعنات من قبل شخص كان يصرخ "بريطانيا أولًا" وذلك في الفترة التي سبقت استفتاء بريكست.

اللجنة هدفت أن يكون خفض الوحدة عملا مشتركا من الأحزاب، وانضم لها بالفعل عدد من نواب البرلمان، وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، أصدرت تقريراً نهائياً بتوصيات تدعو الحكومة إلى تعيين وزير رائد لمتابعة مستوى الوحدة، وإصدار مؤشر وطني وتقارير سنوية لقياس معدلها، وتمويل مبادرات تحارب الوحدة. وبعد وقتٍ قصير جداً تعهدت الحكومة بالالتزام بتخفيف شعور الوحدة بناءً على هذه التوصيات.

وفي 17 يناير/كانون الثاني 2018 أعلنت ماي بدء حملتها الأولى لمكافحة الوحدة والعزلة الاجتماعية بمبادرة مستوحاة من لجنة "جو كوكس". وقالت رئيسة الحكومة السابقة إن الأخيرة "أدركت مدى انتشار الشعور بالوحدة في أنحاء البلاد، وكرست نفسها بكل ما تستطيع لمساعدة أولئك المتضررين. (وتعتبر الوحدة) بالنسبة للكثيرين هي الحقيقة المحزنة للحياة الحديثة" بل قامت ماي بتكليف وزيرة بتولي مسؤولية التعامل مع مشكلة الوحدة. وهي خطوة أشادت بها لجنة "جو كوكس".

أول وزيرة للوحدة كانت هي تراسي كراوتش (في عمر 41 عاماً) وتولت الحقيبة الوزارية الجديدة جنباً إلى جنب مع إدارتها لوزارة الرياضة والمجتمع المدني منذ 2015، وتعهدت بتقديم "دعم عملي وعاطفي" يركز على كبار السن ومقدمي الرعاية والشباب المعاقين، بالتعاون مع مختلف الأحزاب لتأدية دورها. بالتوازي مع ذلك، كُلف مكتب الإحصاءات الوطنية بإنشاء طريقة لقياس الشعور بالوحدة، ووعدت الحكومة بإنشاء صندوق يساعدها والجمعيات الخيرية على تطوير إستراتيجية لعلاج المشكلة.

استثمارات بالملايين

بعد نحو عامين على تعيين وزيرة للوحدة، وتحديداً في أكتوبر/تشرين الأول 2018، أطلقت ماي تفاصيل الإستراتيجية الحكومية الأولى لمواجهة الوحدة، ووعدت الخطة طويلة المدى بتوفير التمويل لربط المرضى بمجموعة متنوعة من الأنشطة، مثل دروس الطبخ ونوادي المشي والمجموعات الفنية، ومنحت الأطباء صلاحية إحالة المرضى الذين يعانون من الوحدة إلى الأنشطة المجتمعية والخدمات التطوعية بحلول عام 2023، وتعهدت، بجانب مجموعة من شركات القطاع العام والخاص، باتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم صحة موظفيهم ورفاههم الاجتماعي.

وقد خصصت 1.8 مليون إسترليني لزيادة عدد المساحات المجتمعية لإنشاء الحدائق والمقاهي، وذلك من أصل 20 مليون جنيه خُصصت لمساعدة الجمعيات الخيرية والمجموعات المجتمعية على توسيع برامجها التي تجمع الناس.

وأوضحت الإستراتيجية -التي دعمتها كراوتش- أن الحقيبة الوزارية، لمواجهة الوحدة، ستضاف غلى خطة أعمال وزارة الإسكان، دائرة النقل، إدارة الأعمال والطاقة والإستراتيجيات الصناعية، قسم الصحة والرعاية الاجتماعية، إدارة الثقافة والإعلام والرياضة.

لكن بعد شهر من إطلاق الإستراتيجية استقالت الوزيرة اعتراضاً على تأجيل سريان تشريع يكافح القمار، ثم أصبحت خليفتها في منصب وزارة الرياضة والمجتمع المدني، ميمس ديفيز، ثانية وزيرة للوحدة، وقالت حينها إنها تعاني بشكلٍ شخصي من الوحدة بالعمل الحكومي وأثناء مساعدة والدتها في رعاية والدها الذي بقي بالمنزل 25 عاماً بعد حادث عمل، وأطلقت مبادرة بعنوان "دعونا نتحدث عن الوحدة (Let’s Talk Loneliness) ليكون علاج الوحدة شغلها الشاغل.

وبعد عام آخر، أعلنت عن 126 برنامجاً ومشروعاً من شأنها أن تستفيد من صندوق مركز الاتصالات الحكومية البالغ 11.5 مليون جنيه، وشمل ذلك خطوط نقل جديدة لأولئك الأكثر عرضة لخطر العزلة، والحلول الرقمية لربط البريطانيين الأكبر سناً ببعضهم البعض.

وفي يونيو/حزيران 2019، خصصت أسبوعا للتوعية عن الوحدة وتقليل الوصمة المرتبطة بها، في مقطع فيديو نشرته عبر فيسبوك بالذكرى السنوية الأولى لإستراتيجية الحكومة، وطرحت استثماراً بقيمة مليوني إسترليني لدعم المشاريع المجتمعية التي تعالج الشعور بالوحدة.

لكن وزيرة الوحدة الحالية ديانا باران تواجه تحديات أكبر مع جائحة كورونا، إذ أشارت أرقام مكتب الإحصاء الوطني إلى أن بريطانيا شهدت أعلى مستويات للوحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وهي ذروة الشعور بالوحدة منذ الإغلاق في مارس/آذار 2020 مع بداية الجائحة.