زحام في ليلة الاحتفال بمولد الحسين.. كورونا لم يمر من هنا

"في ساحة الحسين نزلنا.. في حمى الله من أتى لحسينا"، ففي وقت يسير فيه العالم نحو الإغلاق العام، وتغلق المحال ويُحظر التجوال، مع حصر يومي لأعداد ضحايا فيروس كورونا في ساعة ميقاتية تحمل نذير الموت للعالم وتطلق صفارتها في جميع الأنحاء، يرى -في المقابل- الزوار والمريدون في مسجد الحسين مكانا آمنا بلا خوف.

في الثلاثاء الأخير من ربيع الثاني يظلل الغمام وجه مصر، تشرق الشمس هادئة محبة، وتهبّ النسمات خفيفة بين جموع أتت لتلقي التحية السنوية على صاحب المقام وسيد الشهداء ونسل الأحبة، يأتيه الزائرون من ربوع مصر للاحتفال بمولد الحسين.

زائرو مولد الحسين لا يتخذون أبسط الاحتياطات للوقاية (وكالة الأنباء الأوروبية)

عالم خال من الفيروس

هنا لا تتحدث عن كورونا، ستبدو غريبا لو جادلت بشأنه، فرغم ما حصده الفيروس من مئات الآلاف من الأرواح خلال العام الماضي، فإن معظم الزائرين يؤمنون بأن عالمهم الروحاني يخلو من الأوبئة ومن الظلم والكراهية.

رغم غلق المسجد واكتفاء مشايخه برفع الأذان فقط، ورفض فتح الأبواب للمصلين، ظل المريدون حول الأبواب المغلقة.

في رحاب مسجده ينسجم القادمون من أقصى الصعيد مع القادمين من الريف البحري، وأصحاب المناصب والمعالي مع أهل الله وأصحاب العمم والجلابيب الخضراء.

يندهش الزائر الغريب من أن الجميع لا يخشون الجائحة، ولا يتخذون أبسط الاحتياطات للوقاية، يرددون مع الست أم أحمد الجالسة أمام أواني الطبخ تغني "لا غيب الله عني وجهكم أبدا.. حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد".

من أسيوط أتت أم أحمد لمعايدة الحسين، تفترش مقدمة المجلس وبجوارها أواني الطهي، آنية للملوخية وأخرى للأرز، وطبق مملوء بالخبز المعد، وصواني وأطباق "الفتة".

في جلسة مثل هذه قبل ما يزيد عن 50 عاما، فاجأت آلام الولادة والدتها، واستجاب القدر لدعائها بأن أهداها ابنة تصف نفسها بأنها "لا تخشى في الحق لومة لائم، ولا تهاب كورونا ولا غيره"، مضيفة "كنا هنا في عز أيام الثورة -عام 2011- وحينما كان الناس يتوارون في بيوتهم خوفا من الموت".

وتؤكد أم أحمد بحماس "اللي بييجي الحسين يخاف من إيه لا كورونا ولا غيره".

أم أحمد تجلس في ركن بعيد لطهو الأرز والملوخية للزائرين (الجزيرة)

كورونا والفقراء

من أسيوط أتى الحاج حسين، يحمل "تحويشة المولد" (أموال وصدقات) التي أعد عدتها منذ العام الماضي، لا يعرف ما تعنيه كلمة كمامة، فهو يرى أن أهل الصعيد لا يعرفون كورونا، ويجزم بأن الفيروس الذي يتحدثون عنه هو لعنة الأغنياء، أما الفقراء فيحفظهم الله.

يقول حسين للجزيرة نت "لا توجد أي إصابات في قريتنا". جاء حسين من بلدته بمخزون يعده من العام للعام، وكثير من الطعام والأغطية للبسطاء الذين يفترشون الأرض في ساحة الحسين، وهو يؤكد "لا مطهرات ولا كحول ولا نغطي وجوهننا وسط الناس".

في بلدة الحاج حسين بالصعيد، احتفل نائب الدائرة بفوزه في الانتخابات بحفل أقيم على مساحة 5 أفدنة، تجمع فيها أحباء المنشد ياسين التهامي، يتمايلون على إنشاده ويحتفون بابتهالاته، يلتصق الرجل بالرجل، والواقف بالجالس، قرابة العشرة آلاف شخص، ولم تصبهم كورونا -حسب قوله- "فكيف تصيب من جاء لزيارة أهل الله"، على حد وصفه.

زحام الزائرين لا يعرف الاحتياطات من فيروس كورونا (الجزيرة)

الصديقتان

على رصيف قريب جلست الصديقتان، تتابعان خيام المولد من بعيد، لم تعد أقدامهما تقوى على السير، لكن نافذة المنزل لا تطل بصورة كافية على خيام المحتفلين، لذا اكتفت السيدتان بجلسة قريبة وبراد الشاي وبعض الخس والترمس للتسلية.

60 عاما من الرفقة بين وجيهة ووداد، أبعدتهما السنون ولكن يجمعهما الحب كل عام، حين تأتي وجيهة لترى صديقتها كل عام في زيارتها للمولد، حديث حميمي يدور بينهما، تكاد الصديقتان تذوبان قربا من فرط الوحشة.

تقول وداد للجزيرة نت "اشتريت الشقة هنا بجوار الحسين منذ 30 عاما، كبر الأبناء وقررت أن أكمل حياتي هنا، كما وددت طيلة عمري، واليوم أتت وجيهة لتكتمل فرحتي بالمولد"، تمسح كل منهما على وجه الأخرى دون خوف ولا وجل من عدوى أو إصابة، فكما تقول وجيهة "العمر كله يهون لصاحبتي، فهي عشرة عمري، ولا يمكن أن أخفي وجهي بالكمامة أمامها".

على رصيف قريب جلست الصديقتان وجيهة ووداد تتابعان خيام المولد من بعيد (الجزيرة)

غريبة

كانت غريبة وسط جموع لا تخشى كورونا، تسير بكمامتها وتجالس الناس وتحرص على أن تبعد أنفاسها عن المحيطين، تمسك بعصاها وتتكئ عليها، تمر بالخيام وتسمع الإنشاد وتتناول النفحات، كل شيء تفعله "أم إمام" لكن من بعيد، فهي الوحيدة التي تعرف أن كورونا يمر من هنا، وقد اخترق جسدها في موجته الأولى.

شهران متتابعان قضتهما في المستشفى كانا كفيلين أن يذكراها دوما بالمقولة الشهيرة "ابق بالبيت.. ابق آمنا"، لكنه الحسين، كيف يمر مولده دون زيارة تؤنس القلب وترفع الهمم وتشحذ الروح. تقول أم إمام "لو كانت الحكومة منعته كنا قلنا أمر الحكومة، لكن لا نقدر على أن نخلف موعد الاحتفال بالمولد من تلقاء أنفسنا"، مشيرة إلى أن الكمامة وزجاجة الكحول المعقم لا تفارقان يديها وحقيبتها الشخصية، ومؤكدة أن "زوار الحسين لهم رب يحميهم".