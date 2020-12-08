تلقى إعجاب الشعوب الأخرى.. 8 عادات يومية يتبعها اليابانيون بصرامة

يتميز اليابانيون بنمط حياة فريد من نوعه وعادات يومية صارمة جعلت منهم شعبا يحظى بالتقدير والاحترام والإعجاب.

ويستعرض موقع "برايت سايد" (brightside) الأميركي بعضا من تلك العادات اليومية لليابانيين والتي تجعل منهم شعبا مختلفا تماما عن غيره من شعوب الأرض.

1- نعال خاصة بالحمام

من المعروف عن اليابانيين أنهم حريصون للغاية على نظافتهم الشخصية والمنزلية. في كل منزل ستجد أمام باب الحمام نعالا مخصصة لدخول "المرحاض". كما يتم اتباع هذه القاعدة في العديد من الأماكن العامة بما في ذلك المكاتب والمستشفيات والمطاعم.

في كل منزل ياباني ستجد أمام باب الحمام نعالا مخصصة لدخول المرحاض (غيتي)

2- المضمضة إلى جانب غسل اليدين

بالنسبة لليابانيين، فإن المضمضة والغرغرة من الأمور الضرورية مثل غسل اليدين تماما، ولا يتبعون هذه العادة في المنزل فقط، بل في العمل أيضا وفي مراكز التسوق. وتُباع سوائل المضمضة في كل مكان، ولكن عادة ما يُستخدم الماء الدافئ أو منقوع البابونغ.

المضمضة والغرغرة من الأمور الضرورية في اليابان مثل غسل اليدين تماما (الألمانية)

3- النعال ذات الاستخدام الواحد للضيوف

ليس من المعتاد في اليابان الدخول إلى منزل أحدهم دون خلع حذائك، حيث يجب ترك الأحذية في الردهة. يحصل الضيوف على نعال معدة للاستخدام مرة واحدة، ثم تُلقى في حاوية القمامة بعد مغادرة الضيف مباشرة.

4- ماء الصنبور نظيف للغاية وصالح للشرب

يمكنك شرب ماء الصنبور في طوكيو دون الخوف على صحتك. إذ توفر اليابان أنقى أنواع المياه بفضل إجراءات التنقية الصارمة. لذا يمكنك شرب مياه الصنبور في المنزل وفي محطات مترو الأنفاق ومراكز التسوق والمتاجر الكبرى.

توفر اليابان أنقى أنواع المياه بفضل إجراءات التنقية الصارمة (غيتي)

5- إخفاء الملابس الداخلية عن أعين المتطفلين

نظرا لارتفاع نسبة الرطوبة داخل الشقق، يلجأ اليابانيون لتجفيف الملابس على الشرفة بعد غسلها. لكن اليابانيات لا يردن عرض ملابسهن الداخلية أمام الآخرين، لهذا السبب أصبحت أغطية إخفاء الملابس الداخلية وحمالات الصدر عن أعين المتطفلين شائعة في اليابان.

اتباع طريقة ترتيب ابتكرتها الأخصائية اليابانية ماري كوندو توصي بترتيب الأشياء بالخزائن حسب نوعيتها (غيتي)

6- ترتيب الأغراض في الخزائن

أصبح العديد من اليابانيين يتبعون طريقة الترتيب التي ابتكرتها الأخصائية اليابانية ماري كوندو، والتي توصي بالتخلص من الأشياء غير الضرورية وترتيب بقية الأغراض في الخزائن حسب نوعيتها، وعدم تكديس أغراض متنوعة في مكان واحد.

اليابانيون يستخدمون المناديل الورقية والمطهر لمسح مقعد المرحاض جيدًا قبل استخدامه (غيتي)

7- المناديل والمطهر لتنظيف مقعد المرحاض

من غير المرجح أن تجد في اليابان أغطية المرحاض ذات الاستعمال الواحد، حتى في الحمامات العامة. بدلا من ذلك، يستخدم اليابانيون المناديل الورقية والمطهر لمسح مقعد المرحاض جيدًا قبل الجلوس.

الفواكه والخضار في اليبابان نظيفة وجاهزة للأكل (غيتي)

8- الفواكه والخضراوات من المتاجر الكبرى جاهزة للأكل دون تنظيف

جميع المنتجات تقريبا في المتاجر اليابانية الكبرى يتم غسلها جيدا وتجهيزها للأكل قبل تعبئتها، وتتم مراقبة نظافة الطعام وجودته بعناية.

وإذا أخذت منتجا غذائيا من الرف عن طريق الخطأ، فلا يمكنك إعادته إلى مكانه، وفي مثل هذه الحالات، يقوم الموظفون إما بتطهير المنتج أو التخلص منه. لذلك لا يغسل اليابانيون الفواكه والخضراوات عند العودة إلى المنزل.