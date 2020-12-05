ظروف ملائمة وربح مضمون.. مزارع الأردن تحتفي بالذهب الأحمر

استطاع المزارع عادل صبح تدشين أول مزرعة لزراعة الذهب الأحمر أو الزعفران في الأردن في تجربة واعدة لإدخال هذا النوع من النباتات إلى بلاد الشام.

فعلى أطراف مدينة جرش شمالي الأردن تتوزع أكثر من 3 دونمات من أوراق ذهب الصحراء -كما يحب عشاق الزعفران تسميته- بعد صبر وجهد استمرا 3 سنوات متتالية لتحسين وتثبيت زهرة الزعفران في الأرض.

المزارع عادل صبح والاهتمام بزراعة الزعفران (الجزيرة)

تكثير أزهار الزعفران

يقول المزارع عادل صبح إن مشروعه الذي بدأ من الصفر تطلب رعاية وفحصا مخبريا للتربة في المركز الزراعي الأردني للبحوث الزراعية للتعرف على ملاءمة الأرض لزراعة الزعفران.

ويؤكد أن النتائج المخبرية للتربة كانت مشجعة، مما أسهم في تكثير أزهار الزعفران على مدى السنوات الثلاث الماضية.

الفحوصات المخبرية أثبتت أن منطقة جرش تعد مكانا مثاليا لزراعة زهرة الزعفران (الجزيرة)

الفحوصات المخبرية ذاتها، كما يقول صبح، أثبتت أن زهرة الزعفران تتحمل برودة جو تتجاوز 15 درجة تحت الصفر، وتحتاج إلى الري 5-7 مرات في السنة على الأقل، مشيرا إلى أن منطقة جرش تعد مكانا مثاليا لزراعة هذا النوع من النباتات.

التجربة الأولى من نوعها في الأردن عملت على تطوير هذه الزراعة، بحيث يصبح الزعفران مادة متوفرة في السوق، مع ترغيب الأردنيين على استخدام هذه المادة بأسعار مشجعة.

التجربة الأولى من نوعها في الأردن لزراعة الزعفران أظهرت نتائج مبشرة (الجزيرة)

مواد تجميل بالزعفران

وتقول المتخصصة في تصنيع مواد تجميل من نبتة الزعفران لارا الطيطي إنها نجحت بالتعاون مع المزرعة في تصنيع منتجات ومستحضرات طبية تخلو من أي مواد كيميائية باستخدام الزعفران ومسحوقه.

ونجحت الطيطي في تصنيع صابون للأيدي وكريمات للجسم ومعطرات للجو، وتعرض منتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتؤكد أن الزعفران يساعد في تحفيز الخلايا العصبية في الجسم، وهو ما يعني حماية البشرة والجلد ويعطي رونقًا مثاليًا حال استخدامه كمسحوق للتجميل من قبل السيدات.

الزعفران يسمح بتصنيع منتجات ومستحضرات طبية تخلو من أي مواد كيميائية (الجزيرة)

وتشير لارا إلى أن الزعفران مدرسة دواء لا ينضب معينها، فعدا أنه يحارب أمراض الاكتئاب لاحتوائه على عناصر غذائية أساسية كالكالسيوم والحديد والفسفور، فإن مكوناته أصبحت تدخل في علاج أمراض السكري والسرطان.

الزعفران يحارب أمراض الاكتئاب لاحتوائه على عناصر غذائية أساسية كالكالسيوم والحديد والفسفور (الجزيرة)

مساعدة الأسر الريفية

ويعود المزارع صبح للتأكيد أن زراعة الزعفران من شأنها أن تعود على الأسر الريفية بالربح الوفير في حال إقدام المواطنين على زراعته في حدائق المنازل والمساحات البينية بين الأشجار، فهو برأيه لا يحتاج إلى مساحات واسعة نظرًا لغزارة أزهاره التي تتطلب عناية محددة، كما أن بيعه للجمهور سيحقق دخلا ماليا معتبرا بالنظر إلى الأسعار المرتفعة لهذه المادة في الأسواق.

مزرعة الزعفران نجحت في التعاون مع طهاة لإنتاج حلويات شعبية محببة للجمهور (الجزيرة)

حلويات الزعفران

ليس هذا فحسب، بل نجحت مزرعة الزعفران في التعاون مع طهاة لإنتاج حلويات شعبية محببة للجمهور، وعرضتها للبيع على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول الطاهية الفتية إليانا الرياضي إن أكثر الحلويات مبيعا هي ما بات يعرف محليًا بـ"كيكة الزعفران" التي تلقى رواجا منقطع النظير نظرًا لمذاقها ونكتها المميزة.

يشار إلى أن إيران هي الدولة الأولى عالميًا في إنتاج الزعفران إذ تنتج نحو 90% من الزعفران العالمي وتصدره إلى دول الخليج واليمن.

المزارع صبح يعتزم زيادة مساحة أرضه المزروعة بالزعفران إلى 10 دونمات بدلًا عن 3 (الجزيرة)

طموحات زراعية

ويختم المزارع صبح حديثه للجزيرة نت بالقول إن نجاحه في تكثير أزهار الزعفران سيوفر خلال نهاية العام الحالي أكثر من 20 ألف بُصيلة ستكون متاحة للمزارعين في كل المناطق بأسعار تشجيعية من أجل زيادة رقعة المساحة المخصصة لنبتة الزعفران.

كما أنه يعتزم زيادة مساحة أرضه المزروعة به إلى 10 دونمات بدلا عن 3 بعد أن ترسخت جذور الزعفران في الأردن، وهي التي تحتاج إلى 3 سنوات على الأقل لتؤتي ثمارها.