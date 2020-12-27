بالفيديو- يصنعها الرجال في البيوت.. تعرف على "المدكوكة" فاكهة الشتاء عند العراقيين

هي حلوى التمر، وتصنع من تمر الزهدي حصرا مع إضافة السمسم وبعض المطيبات الأخرى، لا قيمة أو طعم لها ما لم يتم عملها باستخدام الهاون، وعادة ما تجتمع العوائل العراقية حوله، أحدهم ينظف التمر ويفرغه من النوى، وآخر يجهز الهاون، وآخرون يتناوبون في عملية دقه بعد خلطه مع السمسم.

ثم تكون المرحلة الأخيرة في العملية، وهي عمل الكرات الصغيرة من المدكوكة، التي تنتهي بتناولها من الجميع، وذلك في محاولة من العوائل لكسر الرتابة والملل خاصة في ليالي الشتاء.

مراحل عمل المدكوكة من العوائل العراقية موروث اجتماعي اعتادت عليه منذ زمن بعيد. وهذا التقرير يسلط الضوء على مراحل إنجازها.