قبل خسارة أموالك في التسوق عبر الإنترنت.. تأكد من موثوقية الموقع وقارن الأسعار بهذه الأدوات

قبل أن تخسر أموالك في التسوق عبر الإنترنت، من المهم أن تتأكد من أن الموقع الذي تشتري منه ليس وهميا، كما سيكون رائعا أيضا أن تحصل على أفضل عروض الشراء وتوفر بعض المال.

تأكد من موثوقية الموقع

أليس أمرا مغريا أن ترى تخفيضا بنسبة 75% على منتج كنت تريد شراءه؟ لكن لحظة، قبل أن تخسر أموالك، هل تعتقد أن هذا الموقع موثوق حقا أو أنه موقع وهمي سوف يسرق بعض أموالك من بطاقتك الائتمانية؟

هذه بعض العلامات التحذيرية لك قبل الشراء من أي موقع.

دقق في محدد الموقع

للوهلة الأولى، تحتوي بعض المواقع الاحتيالية على عناوين "يو آر إل" (URL) تشبه المواقع الموثوقة، لكن إذا دققت قراءة الأحرف قد ترى حرفا واحدا مختلفا عن الموقع الأصلي، لذلك حاول كتابة عنوان "يو آر إل" بنفسك كما تحفظ أحرفه.

أيضا، تأكد من وجود ذلك القفل الصغير المغلق، الذي يخبرك أن الموقع آمن، وانقر عليه بالزر الأيسر للفأرة، وسيظهر مربع قائمة منسدلة يخبرك بمعلومات الأمان حول الموقع بما في ذلك، ما إذا كانت الشهادة صالحة، وعدد ملفات تعريف الارتباط قيد الاستخدام، وإعدادات الموقع الأخرى.

وعموما، متصفحات "كروم" (Chrome) و"فاير فوكس" (Firefox) و"مايكروسوفت إيدج" (Microsoft Edge)، والمتصفحات الرئيسية الأخرى تحتوي على فحوصات أمنية لإعلامك ما إذا كان يمكن الوثوق بالموقع.

وإذا كان ذلك غير كافٍ لطمأنتك، فربما عليك استخدام خدمات التحقق عبر الإنترنت مثل "يو آر إل فويد دوت كوم" (UrlVoid.com). فقط أدخل عنوان "يو آر إل" لموقع الويب، وعندها يمكنك مشاهدة جميع أنواع التفاصيل حول الموقع. وفي حال رأيت تحذير "غير آمن" على شاشتك، أغلق الصفحة على الفور.

التعليقات السيئة من المستخدمين الآخرين تعد واحدة من أكبر العلامات على أن الموقع احتيالي (غيتي)

لا يمكنك الدفع ببطاقة الائتمان

إذا كان البائع يطلب منك الدفع عن طريق حوالة بريدية أو بيتكوين أو تحويل بنكي أو بطاقة هدايا مدفوعة مسبقا، فربما عليك الشك في هذا الموقع، إذ تسمح لك المواقع ذات السمعة الجيدة بالدفع بطرق آمنة ببطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم أو "باي بال" (PayPal).

خصومات هائلة

إذا وجدت خصما قد يصل 80% على سلعة تبدو جيدة جداً لدرجة يصعب تصديقها، فربما عليك التمهل قليلاً، حاول البحث عن المنتج نفسه في المواقع الأخرى، فإذا كان السعر قريبا فربما كان الموقع حقيقيا وهذه حركة تنافسية، لكن إذا كان الفرق كبيرا، فربما من الأفضل ألا تخاطر، كما نصح خبراء بأمن المواقع في تقرير لشبكة تلفزيون "سي إن بي سي" (CNBC) الأميركية.

اسم الشركة

إذا كان البريد الإلكتروني المخصص لجهة الاتصال هو عنوان بريد إلكتروني على موقع ياهو (Yahoo)، أو إذا كان هناك نموذج يأخذك إلى صفحة أخرى، بدلا من ظهور العنوان أو رقم الهاتف، فاحترس، فعادة ما يستخدم تجار التجزئة الموثوق بهم اسم الشركة أو اسم مجال الموقع في عنوان بريدهم الإلكتروني. ويُمكنك أيضا أن تجرب الاتصال برقم الاتصال المكتوب والتأكد ما إذا كان يعمل أم لا.

يمكنك أيضا البحث عن مكان الموقع عبر أداة "هويز" (WHOIS)، التي ستظهر لك عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المرتبطين بالحساب، وتاريخ إنشاء الموقع. وإذا كان الموقع موجودا في الصين وكان مقر العلامة التجارية في أميركا، فقد تكون هذه علامة تحذير مهمة.