تنسى هاتفك ومفاتيحك دائما؟ إليك نصائح للعثور على الأشياء المفقودة بالمنزل

فقدان بعض الأغراض في المنزل أمر طبيعي يحدث لجميع الناس، حتى إن كانوا حريصين بشدة على ترتيب البيت باستمرار، ووضع كل الأشياء في أماكنها. من الضروري ألا تفقد أعصابك إذا حدث ذلك، وتتجنب التوتر والعجلة قدر الإمكان.

في هذا التقرير، يستعرض موقع "سوبر كوريوسو" (Supercurioso) الإسباني بعض النصائح، التي يمكن أن تساعدنا في العثور على تلك الأشياء المفقودة في المنزل، ونحتاج إلى استعادتها في أقصر وقت ممكن.

1. استخدم المكنسة الكهربائية

يعتبر استخدام المكنسة الكهربائية من الحلول الجيدة للبحث عن الأشياء صغيرة الحجم على وجه التحديد. ضع جوربا مصنوعا من النايلون على فوهة المكنسة، وقم بتمريرها فوق الأماكن التي تعتقد أن الغرض الذي تبحث عنه سقط فيها. إذا تمكنت من وضع المكنسة في المكان الصحيح، سوف يعلق الغرض الضائع بالجورب.

2. ابحث في أماكن غير معتادة

أحيانا نفقد بعض الأشياء في أماكن غير متوقعة، فيمكن أن تترك المفاتيح في الثلاجة أو تنسى الهاتف الجوال في خزانة الأحذية. ابحث في كل مكان، ولا تقتصر فقط على الأماكن التي يُرجّح أن تجد فيها الغرض المفقود.

3. تغيير زاوية البحث

في بعض الأحيان، قد يكون الغرض المفقود قريبا جدا منا بدون أن نراه. إحدى الحيل الأكثر فاعلية للعثور على الأشياء المفقودة في المنزل هو تغيير زاوية البحث. يمكن أن نقوم بخطوات بسيطة، مثل الصعود على كرسي أو طاولة؛ لرؤية المكان بشكل أفضل. قد تساعدك هذه الطريقة في تحديد موقع بعض الأغراض الضائعة بسهولة؛ لأنك ستراقب المكان من زاوية مختلفة.

قد يكون الغرض المفقود قريبا جدا منا بدون أن نراه (وكالة الأنباء الألمانية)

4. تتبع خطواتك السابقة

يعتبر تتبع مسار خطواتك السابقة إحدى الطرق الأكثر فاعلية للعثور على الأشياء المفقودة في المنزل. بهذه الطريقة، يمكن أن تتذكر الوقت والمكان الذي رأيت فيه الغرض آخر مرة. فكر في الأشياء التي قمت بها خلال النهار، والأماكن التي كنت موجودا فيها. حاول تكرار الأحداث التي تتذكرها، وقد تجد الغرض المفقود في منتصف الطريق.

5. فتش مجددا في الأماكن نفسها

الطبيعي عندما نفقد شيئا ما هو أن نلقي نظرة سريعة على جميع الأماكن، التي نعتقد أنه موجود فيها؛ لكن عملية البحث المستعجل قد تجعلنا نمر بالغرض بدون أن نلاحظ وجوده؛ لذلك من الأفضل أن تعود مرة أخرى، وتبحث بهدوء في كل الأماكن، التي بحثت فيها سابقا.

6. تخيل الغرض الذي تبحث عنه

قد تفيدنا بعض الحيل الذهنية الصغيرة في تحديد أماكن الأغراض المفقودة في المنزل. حاول أن تتخيل الشيء الذي تبحث عنه، شكله وأبعاده ولونه، فهذا الأمر قد يساعد الدماغ على تذكر المكان، الذي شاهدته فيه آخر مرة.

7. هل أزعجك الغرض في موقف معين؟

إذا كان الشيء الضائع يسبب لك إزعاجا في مواقف معينة، وتضطر إلى التخلص منه مؤقتا، فقد يحل ذلك اللغز. ربما نزعت الخاتم وأنت تغسل يديك وتركته على الحوض، أو ربما جلست في مكان ما، وأخرجت محفظة الأوراق من الجيب الخلفي. تذكر هذه التفاصيل، وقد تجد ما تبحث عنه.

8. البحث حجة على النظام

يمكن أن يكون الدافع للبحث عن بعض الأغراض هو تنظيم البيت بشكل عام، وإعادة ترتيب الأشياء، والتخلص من الأغراض غير الصالحة، والتعامل مع مساحة المنزل بشكل أفضل، فالعيش في مكان منظم أمر ممتع ومريح نفسيا.