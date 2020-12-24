تصلح كمقبلات على موائد الأعياد والمناسبات.. 3 أطباق أعدّت في الطبيعة

شغفٌ ولد معه منذ الطفولة، ذلك الذي قاد المبدع في فن الطبخ، اللبناني حسن عبد الله، فقد نشأ في عائلة مهنتها العمل في المطاعم وكل ما يتعلق بالدجاج، فبدأ منذ طفولته بالطهي لأصدقائه وللعائلة في حديقة المنزل.

ومع الوقت طوّر مهاراته، وتعرف إلى العديد من المطابخ العالمية، وحاول مزجها بالمطابخ العربية بطرق مختلفة.

وما يميزه أيضا هو حبه للطبيعة في لبنان، فاختار أماكن مختلفة فيها لإظهار جمالياتها في فيديوهات صوّرها، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أنشأ منذ عامين صفحة على إنستغرام لنشر وصفاته.

ولا يحب حسن استخدام الموسيقى أو أي صوت من خارج الطبيعة التي يصوّر فيها، فأصوات العمل بحد ذاته تضفي البهجة، من الغسل إلى التقطيع إلى أشجار وصخب وعصافير المكان الذي يعدّ فيه وصفاته. ولمس خلال مدة زمنية بسيطة اهتمام الناس بعد عرضه أول فيديو له.

ويقول -للجزيرة نت- إنه لم يكن يتوقع أن هذا سيصبح عمله، لأنه كان يمارسه في إطار الهواية والشغف، ثم أصبحت الشركات تطلب منه تصوير فيديوهات باستخدام منتجاتها من أدوات الطبخ إلى المنتجات المتنوعة من المواد الأساسية والمأكولات التي يصوّرها.

أدوات للطهي صمّمها الطاهي المتميز حسن عبد الله بنفسه ليستخدمها في وصفاته (الجزيرة)

رجل الأناناس

وما يميزه أيضا أدوات الطبخ الخاصة به، فبعضها استورده من الخارج من سكاكين أوروبية ومقلاة تركية وفرن هولندي، وأخرى صممها بنفسه مستعينا بنجار أو حداد حسب ما استلزمت صناعتها. فكان يرسم ما يريد وفقا للفكرة، مثل تلك التي اشتهرت كثيرا، وهي عبارة عن سيخ في قالب لصنع شاورما الدجاج بالأناناس مازجا بين الطعم الشرقي والآسيوي.

وأصبح لديه نحو 120 من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لوصفات خاصة ومبتكرة. وأكثر التعليقات -وفقا له- أن من يجرب وصفاته تنجح دائما معه.

كما أنه يدخل الفاكهة بشكل كبير في الأطعمة، خاصة الأناناس لدرجة أن من حوله أصبحوا يدعونه "مستر أناناس" (رجل الأناناس). ويحب هذه الفاكهة وله فلسفة خاصة في عشقها كونها "فاكهة قاسية من الخارج، وحلوة وحامضة من الداخل".

حصاد تجربة الطاهي الفنان حسن عبد الله نحو 120 وصفة على مواقع التواصل (الجزيرة)

استعادة تراث حلوى العوامة

ولا يحب حسن التعديل والزيادة على الطعام التراثي، ويفضل إبقاءه كما هو، والعمل على ابتكار وصفات جديدة.

لكنه أراد منذ مدة إضافة لطيفة إلى العوامات اللبنانية (العوامة، واللقيمات، أو لقمة القاضي) والمعروف أنها نوع من العجين المقلي والمغمّس بالقطر. فأضاف إليها الشوكولاتة البيضاء والسوداء من الداخل والخارج مع بعض المكسرات باستخدام آلة خاصة أثارت الإعجاب، ونجح في تقديم عوامة الشوكولاتة اللذيذة. ويشير إلى أن العوامات لم تعد رائجة منذ زمن، ووجد أنه بهذه اللمسة أعاد إليها روحا جديدة مذكّرا بتاريخها وتراثها.

ومن فيديوهات حسن، كان هذا الاختيار لوجبات خفيفة تصلح كمقبلات أو أطباق يمكن إضافتها إلى مائدة العيد.

بورتوبيلو مع الجبنة وعصير الرمان

المكونات: فطر، و100 غرام جبنة موزاريلا، و5 حبات بندورة كرزية، وملح فلفل أسود، وأوراق الريحان، وفصان من الثوم، وزيت زيتون، وبصل أخضر، ودبس الرمان.

الطريقة: يفرغ الفطر، ويدهن من الداخل والخارج بالزيت والثوم، ويوضع في صينية.

ويوضع فوقه جبنة الموزاريلا والبصل الأخضر والحبق أو الريحان، مع الملح والفلفل الأسود الذي يوضع على البندورة الكرزية.

ثم يدخل إلى فرن بدرجة 180 لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

ويضاف إليه لاحقا عصير الرمان الحامض ويقدم.

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أفوكادو بالبيض والسلمون المدخن

المكونات: حبة أفوكادو كبيرة، وبيضتان، و100غرام سمك سلمون مدخن، وفليفلة حلوة، وبصل أخضر، وكزبرة خضراء للزينة، وملح وفلفل أسود.

الطريقة: تقسم حبة الأفوكادو إلى قسمين، وتفرغ قليلا بالملعقة، وتوضع بيضة في كل قسم مع رشة ملح وفلفل أسود.

ثم يقطع البصل والفليفلة قطعا صغيرة، وكذلك السلمون، وتوضع كلها فوق البيض، وتدخل إلى فرن بحرارة مرتفعة لمدة 10إلى 15 دقيقة.

كما يمكن شيّها على الفحم، وتزيّن بالكزبرة الخضراء.

ويشير حسن إلى إمكانية تناول هذا الطبق لمن يتبع نظام كيتو الغذائي.

View this post on Instagram A post shared by Hasan Abdallah/حسن العبدالله (@food_handcraft)

كباب بالكرز والفستق الحلبي

المكونات: 500 غرام لحمة عجل مفرومة ناعمة، و50 غرام فستق حلبي، و50 غرام كرز مجفف، وملعقة كبيرة من بهارات الكيجن (نخلط ملعقة كزبرة جافة مع ملعقة كمون، وملعقة بابريكا، ونصف ملعقة بودرة الفلفل الأحمر الحار، ونصف ملعقة زعتر جاف، وملعقة بودرة الثوم، وملعقة بودرة البصل، وملعقة ملح)، وملعقة صغيرة ملح، وفلفل أسود، و9 حبات فليفلة حلوة صغيرة.

الصلصة: كوب لبن، ونصف كوب جبنة فيتا، ونعناع جاف، ورمان حلو، وكرز مجفف.

الطريقة: تخلط اللحمة المفرومة مع البهارات والكرز المجفف والفستق الحلبي المفروم، وتنظف الفليفلة الحلوة من البذور وتحشى أو تملأ باللحمة المتبلة. وتشوى على آلة الشواء (منقل الشواء أو موقد الشواء) من 5 إلى 10 دقائق لكل جانب.

الصلصة: يمزج اللبن والجبنة والنعناع والرمان والكرز مع الفلفل الأسود جيدا ويقدم.