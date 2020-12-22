تقدمها اختصاصية تغذية.. حلويات بدون سكر تقدم في الأعياد والمناسبات

تعد الأعياد منجما لزيادة الوزن، وذلك لكثرة تناول أطعمة الحفلات والولائم الدسمة، وتأتي الحلويات لتزيد الطين بلة، فنجد بعد هذه المناسبات أن المشاريع الشخصية تتضمن عادة في لوائحها العمل على فقدان الوزن (حمية).

ولتفادي الزيادة الكبيرة في الوزن تنصح اختصاصيه التغذية علا أبو شقرا ببعض الحلويات الخالية من السكر واستخدام بدائل طبيعية صحية ومناسبة للأولاد في الوقت ذاته.

وتعمل علا في مجال التغذية منذ العام 2007 في لبنان وخارجه، وتقيم ندوات ومحاضرات تثقيفية توعوية في المدارس وفي المجتمعات حول التغذية ومواضيعها المختلفة، وتشرف على صفحة "نيوتري كير كلينك" (Nutricare clinic) عبر مواقع التواصل، وتقدم فيها نصائح متعددة عن التغذية.

كما تقدم استشارات عبر شبكة الإنترنت فيما يخص أنظمة غذائية لإنقاص أو زيادة أو تثبيت الوزن، وأنظمة خاصة بالحوامل والمرضعات والأطفال والمسنين ومرضى السكر والضغط والكلى والغدد والسرطان، إضافة إلى أنظمة غذائية للرياضيين والنباتيين.

وعلا أم لطفلين رين (11 عاما) و(مجد 7 أعوام)، وتقول إنها تسمح لهما بأكل الحلويات والشوكولاتة لكن ليس أمام التلفزيون أو ما يشتت ذهنيهما كي يأكلا بدراية ووعي كامل وعلى مهل، وحتى يمضغا جيدا ويستمتعا ويتلذذا بكل لقمة مع إدخال جميع الحواس والتمهل بين اللقمة والأخرى.

علا أبو شقرا: لا أستخدم الحلويات مع الأولاد كوسيلة مكافأة إنما أدخلها في النظام الغذائي بطريقة معتدلة (الجزيرة)

4 أنواع حلويات شهية

لا تستخدم علا الحلويات مع الأولاد كوسيلة مكافأة، إنما تدخلها في النظام الغذائي كأحد أساسياته بطريقة معتدلة.

ولحلويات مفيدة ومغذية ولذيذة ويمكن تقديمها أثناء الأعياد تقدم علا لقراء الجزيرة نت 4 أنواع شهية مع طريقة صنعها باستخدام محليات طبيعية من دون إضافة السكر، وهي القشطلية أو ما تعرف بـ"ليالي لبنان"، والحلاوة بالدبس أو الحلاوة الملبدة، والبان كيك بالسميد والبرتقال، وكيك الموز.

القشطلية يضاف لها العسل عند التقديم (الجزيرة)

قشطلية أو ليالي لبنان

المكونات: 7 أكواب من الحليب السائل، 7 ملاعق كبيرة من السميد، 3 ملاعق كبيرة من النشاء، علبتا قشطة، 4 حبات مستكة صغيرة، ملعقة صغيرة من ماء الزهر، ملعقة صغيرة من ماء الورد.

للزينة: فستق حلبي مبروش/ جوز الهند مبروش

طريقة التحضير: يغلى الحليب على النار، يضاف السميد والنشاء حتى يشتد المزيج، ثم تضاف القشطة مع المستكة، ويرفع عن النار، بعدها يضاف ماء الزهر وماء الورد.

يرش قعر الصينية بجوز الهند المبروش أو الفستق الحلبي المبروش، ويضاف المزيج ثم يزين بالفستق الحلبي وجوز الهند، ويضاف العسل حسب الرغبة عند التقديم.

الحلاوة الملبدة حلو تراثي يتم إعداده بدون سكر (الجزيرة)

حلاوة بالدبس

هذه الحلوى تراثية ومعروفة ومحبوبة كثيرا، وهي سهلة للغاية.

المكونات: كوبان من طحين القمح، ملعقة كبيرة من الزبدة، نصف كوب من السمسم النيئ، ربع كوب من الجوز المطحون، كوب دبس.

طريقة التحضير: يحمص الطحين مع الزبدة على النار حتى يصبح أسمر، ثم يضاف السمسم ويحمص المزيج جيدا حتى تحمر حبات السمسم.

يضاف الجوز، ويرفع المزيج عن النار، ثم يضاف الدبس ويخلط جيدا حتى يتجانس المزيج.

يرص جيدا في صينية مدهونة بقليل من الزبدة، يقطع ويقدم.

بان كيك بالبرتقال والسميد

المكونات: كوب سميد، كوب من عصير البرتقال الطازج، 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي، 3 ملاعق كبيرة من النشاء، رشة ملح، ملعقة كبيرة من البيكنغ باودر (baking powder).

مكونات البان كيك بالبرتقال من دون سكر (الجزيرة)

طريقة التحضير: تخلط المكونات كلها، ثم يضاف إليها السميد تدريجيا حتى يتجانس المزيج، ويخبز في مقلاة حامية وتقلب لتنضج، ثم يضاف إليها العسل أو الدبس أو زبدة الفستق.

كيك الموز ودبس التفاح

المكونات: 4 حبات من الموز الناضج صغير الحجم، بيضة، ملعقة صغيرة من الفانيلا، ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة، ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون، ربع كوب من الجوز المطحون، 4 ملاعق كبيرة من دبس التفاح (apple sauce).

3 أرباع كوب من الطحين الأبيض، 3 أرباع كوب من الطحين الأسمر، ملعقة صغيرة من البيكنغ باودر، ملعقة صغيرة كربونات الصودا (baking soda)، رشة ملح.

كيك الموز من دون سكر (الجزيرة)

طريقة التحضير: يهرس الموز يدويا بالشوكة، تضاف البيضة والفانيلا والقرفة، ويخلط المزيج جيدا.

يضاف الطحين مع الكربونات والبيكنغ باودر والملح ويخلط المزيج، ثم يضاف زيت الزيتون ويخلط جيدا حتى يتجانس، ثم يضاف الجوز إلى المزيج.

يوضع المزيج في صينية مدهونة بالطحينة، ويدخل إلى فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة 20 إلى 30 دقيقة، ويقدم باردا.