كل أسبوع أم كل 10 أعوام.. متى يجب غسل البنطال الجينز وكيف؟

إذا كنت تغسل الجينز بعد كل مرة أو مرتين من ارتدائه، فمن المحتمل أنك تغسله أكثر من اللازم. على الأقل هذا ما قاله العديد من المصممين لأفضل ماركات الجينز الأصلية، ولذلك عليك الإجابة عن تلك الأسئلة الستة قبل وضع بنطالك في آلة الغسيل.

1- هل تشم رائحة كريهة؟

إذا انبعثت رائحة كريهة بسبب العرق أو الاتساخ أو لأي سبب من بنطالك الجينز، أو أي قطعة ملابس أخرى فعليك غسلها في الحال. سيحدث ذلك في المتوسط بين كل 3 إلى 10 مرات ترتدي فيها بنطالك الجينز، وحسب طبيعة عملك أو نشاطك خارج المنزل، والأسهل لك هو الاعتماد على عنصر الرائحة الكريهة لغسله.

2- ما مكونات النسيج؟

هذا السؤال لذوي الخبرة في شراء الجينز؛ فعادة يكون الجينز مصنوعا من القطن الصافي بنسبة 100%، وهو المكون الأفضل لجينز متين وقماشة صلبة، وهنا لن تحتاج إلى غسله باستمرار. أما ذلك الجينز المطاطي الذي يلجأ إليه البعض خاصة النساء، لخفته ومرونته فيدخل البوليستر بشكل أساسي في نسيجه، مما يجعل غسله ضرورة ملحة بعد كل استخدام.

والسبب هنا هو أن الجينز المرن أو المطاطي يفقد مرونته بعد مرة أو اثنتين من الاستخدام، خاصة عند الركبتين وبين الفخذين، وإن لم يتسخ فقد يظهر عليه بسهولة أثر العرق والاستخدام، ليحتاج إلى غسله أو شطفه بالماء على الأقل لإعادة تنشيط الألياف المطاطة وإزالة بقع العرق التي تزيد مع البوليستر.

3- ما طبيعة عملك؟

من المحتمل أن المخاوف بشأن البكتيريا لا أساس لها من الصحة، ما دمت ترتدي الملابس الداخلية القطنية تحت الجينز، ​​ففي عام 2017 ارتدى طالب في جامعة ألبرتا الجينز مدة 15 شهرا، وكان ببنطاله مستويات البكتيريا نفسها التي كانت عندما ارتدى غيره مدة تقل عن أسبوعين.

ومن ثم فإذا كنت تعيش في مناخ أكثر رطوبة، أو ترتدي الجينز الخاص بك لأعمال البستنة أو أنشطة قاسية، فمن المستحسن الغسيل بشكل أكثر انتظاما، أما إذا كنت تقوم بأشياء عادية، كأن ترتديه في عطلة نهاية الأسبوع، فيمكنك تأجيل غسله مدة 6 أشهر إلى عام دون غسيل.

لا يحتاج الجينز إلا إلى الغسيل بالماء البارد وقليل من مساحيق التنظيف (شترستوك)

4- لا يزال نظيفا؟

هل حاولت شمّ بنطالك ولم تجد أية رائحة منفرة؟ لن تضطر إلى ارتداء البنطال متسخا طوال تلك المدة، خاصة أنه لو لم يتسخ بعد المرة العاشرة من ارتدائه فسيكون متسخا بالتأكيد من الأسفل بالقرب من الحذاء أو عند البطن.

يمكنك وقتئذ اعتماد المرة العاشرة بمنزلة إشارة إلى ضرورة غسله، وذلك بأقل قدر ممكن من الاحتكاك، كأن تنظفه بقطعة قماش مبللة، مع التركيز على البقع، وتعليقه في الهواء بعيدا عن أي انبعاثات للروائح.

القليل من الماء ومسحوق الغسيل يحفظان بنطالك الجينز من التلف (بيكساباي)

5- متى تضعه في الغسالة؟

كشف متحدث باسم شركة تصنيع الجينز الأشهر "ليفايز" (Levi’s) عن أنه على الرغم من أن الجينز لا يحتاج إلى الغسل كثيرا، فإن من المستحسن وضعه في الغسالة مرة كل شهر للحفاظ على مظهره ورائحته نظيفة. ومع ذلك إذا سقطت شريحة بيتزا عليه، فقد يكون الوقت قد حان لغسلة الطوارئ.

لكن هذه النصيحة اختلفت عندما جاءت من رئيس الشركة نفسه، الذي اعترف بأنه لم يضع بنطاله الجينز المفضل في الغسالة منذ 10 سنوات، فقد أوضح أن نسيج الجينز يبدو أفضل عندما يُغسل بشكل غير منتظم، ولهذا السبب قد يختار بعض الناس تجنب غسله.

6- كيف تحافظ على بنطالك؟

القليل من كل شيء هو الضمان الوحيد لسلامة بنطالك الجينز، القليل من الماء والكهرباء ومسحوق الغسيل؛ فلغسل بنطالك الجينز عليك التفتيش أولا عن أي بقعة عرق أو طين وتنظيفها بقطعة قماش مبللة أولا، ثم قلبه من الداخل إلى الخارج، ووضعه في الغسالة مع ملابسك الداكنة، واختيار دورة الغسيل البارد.

وعليك اختيار مسحوق غسيل للألوان وتجنب المبيضات لكي لا تؤثر في ثنيات الجينز، التقط بنطالك الجينز بعد اكتمال دورة الغسيل والشطف سريعا، وقبل بدء دورة التجفيف، وعلقه في الهواء مقلوبا.