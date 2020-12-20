هل سيكون السفر إلى الخارج سهلا بمجرد التطعيم ضد كوفيد-19؟

مع بدء حملات التطعيم ضد كوفيد-19 في مختلف دول العالم، أصبحت مسألة جواز التطعيم تتخذ أهمية متزايدة، وبدأ البعض يناقش احتمال تقديم شهادات تسمح بالسفر بدون قيود كثيرة، فهل سيكون السفر سهلا بمجرد التطعيم؟

طرحت هذا السؤال صحيفة "لبيراسيون" (Liberation) الفرنسية، وعزت لموقع وزارة الداخلية الإلكتروني أنه ما يزال من الممكن للقادمين من إحدى دول الاتحاد الأوروبي دخول الأراضي الفرنسية "بدون قيود"، وإن كان سكان أي بلد ينشط فيه الفيروس ملزمون بتقديم اختبار سلبي أو الخضوع للحجر الصحي.

وأكدت وزارة الصحة الفرنسية -كما تقول الصحيفة- أن "حملات التطعيم ما زالت في مهدها، ولا أحد يعرف حتى الآن مدى فعاليتها الزمنية بالنسبة لانتقال الفيروس، وبالتالي سيكون من غير المجدي في الوقت الحالي إخضاع دخول البلاد للقاح".

جواز السفر الأخضر

وقد تحدثت النائبة، فاليري سيس، بصورة افتراضية عن احتمال تقديم "جواز سفر أخضر" يسمح للمُلقَّحين بزيارة المقاهي والأماكن الثقافية والمطاعم، وقالت أمام الجمعية العامة (البرلمان الفرنسي) يوم الأربعاء، إن "جواز السفر هذا يمكن أن يسمح لمن تلقوا اللقاح بالعودة إلى حياتهم الطبيعية".

وهذا الاقتراح -كما تقول الصحيفة- مستوحى من فكرة طرحها وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، الذي أعلن عن إنشاء جواز سفر أخضر في يناير/كانون الثاني لمن تم تطعيمهم، رغم أن حملة التطعيم في إسرائيل من المقرر أن تبدأ في 23 ديسمبر/كانون الأول.

وحسب المدير العام لدائرة الصحة تشيزي ليفي، "سيوفر هذا الجواز الذي يشهد على أن الشخص قد تم تطعيمه، عددا من المزايا كالإعفاء من الحجر لمدة أسبوعين، والدخول إلى جميع أنواع الفعاليات الثقافية والمطاعم ونحوها"، ويمكن، حسب الوزير إدلشتاين، أن "يسمح للمسافرين بالسفر إلى الخارج بدون الخضوع المسبق لفحص كوفيد-19، كما تتطلب القواعد حاليا".

وأشارت الصحيفة إلى ان هذا الإجراء مثير للاهتمام؛ لكن بشرط موافقة الدول الأخرى عليه، وذلك ما لم يحصل حتى الآن، و"ستكون عملية لوجستية صعبة"، حسب يولي إدلشتاين.

أما بالنسبة لوزارة الصحة الفرنسية -كما تقول الصحيفة- فإن "هذه المسألة قضية دولية، لا يمكن أن تحل إلا من خلال التعاون الجيد على المستوى الأوروبي، أو حتى على مستوى الأمم المتحدة".

شهادة لركوب الطائرة؟

من جانبها، بدأت بعض شركات الطيران تبحث في هذا الموضوع -حسب الصحيفة- حيث أعلنت شركة الطيران الرئيسية في أستراليا "كانتاس" (Qantas)، بالفعل عن خطط لجعل اللقاح إلزاميا قبل الصعود إلى الطائرة، حيث قال رئيسها آلان جويس في مقابلة تلفزيونية إن التطعيم سيكون إلزاميا "بالنسبة للمسافرين الدوليين الذين يصلون إلى أستراليا، والأشخاص الذين يغادرون هذا البلد".

وردا على سؤال حول هذه القضية، قال وزير الدولة الفرنسي للنقل، جان باتيست جباري، يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، إن إعلان كانتاس الأسترالية "متسرع قليلا"، خاصة أنها "لا تتوفر على دعم الحكومة الأسترالية"، وإن شركات الطيران لا تبدو مجمعة على هذا الإجراء، بعد أن أشارت "إيزي جيت" (EasyJet) والخطوط اليابانية و"رايان إير" (Ryan Air) إلى أنها ليست عازمة على طلب شهادات من الركاب.

وفي كل الأحوال لن يكون جواز سفر التطعيم ماديا إذا تم وضعه، ومن شأن هذا الجواز، حسب اتحاد النقل الجوي الدولي، أن يجلب راحة البال للسائحين، ويعيد تشغيل السفر الجماعي سريعا حول العالم.

ويمكن -حسب الصحيفة- لتطبيقات مثل "كومون كومباس" (Common Compass) أو "ترافل باس" (Travel Base) التي أنشأتها منظمة غير حكومية بسويسرا، وطورها اتحاد النقل الجوي الدولي أن تكون بمثابة جواز سفر صحي يحل محل جميع عمليات التحقق الصحية اللازمة لعبور الحدود.