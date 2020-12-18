كلمات عربية تنقذك في الدول الأجنبية.. كيف تأثرت أوروبا بلغة الضاد؟

لا توجد لغة نقية؛ أي لغة كل كلماتها أصلية 100%، فأغلب اللغات اشتقت بعض كلماتها من لغات أخرى تحت تأثير حركات انتشار العلوم، والتجارة، والفتوحات، والاستعمار، وبالطبع الحدود الجغرافية.

ومع وصول حدود دولة الإسلام من الصين في آسيا، إلى غرب آسيا وشمال أفريقيا وصولا إلى الأندلس، أثرت اللغة العربية في عدد من اللغات التي تعد الآن أكثر لغات العالم انتشارا. آلاف الكلمات الموجودة في قواميس اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والتركية والبرتغالية والألمانية والفارسية اشتقت من اللغة العربية، التي أصبحت حروفها أيضا هي حروف كتابة ما يزيد عن 30 لغة من اللغات المنتشرة بالقارة الآسيوية، وأبرزها كما نعرف هي الفارسية.

لنعرف أكثر عن تأثير اللغة العربية على اللغات الأخرى:

الإنجليزية

كلمات إنجليزية كثيرة تنحدر بالأصل من اللغة العربية، واشتقت لغات أوروبية أخرى مثل الإسبانية هذه الكلمات بعد ذلك.

تشير التقديرات إلى وجود 10 آلاف كلمة إنجليزية هي في الأصل عربية، وفق موقع اللغات "ماذر تونغ" (Mother Tongue)؛ لكن "قاموس أكسفورد الإنجليزي" (OED) قلص العدد إلى 900 كلمة تقريبا بحذف الاشتقاقات التخمينية وأسماء الأعلام.

كلمة (Algebra) مشتقة من "الجبر"، وهو المصطلح الذي ألفه عالم الرياضيات المسلم محمد بن موسى الخوارزمي في القرن التاسع، وقد دخلت الكلمة إلى اللغة الإنجليزية في وقت ما من القرن 15، وفق موقع تعليم اللغات "فويس أوف أميركا" (Voice of America).

هناك كلمات أخرى مثل: (Sugar) المشتقة من "السكر"، و(Cotton) المشتقة من "القطن"، و(Alcohol) من "الكحول"، و(Lemon) من "الليمون"، و(Alchemy) من "الكمياء"، و(Algorithm) من "خوارزمية"، و(Coffee) من "القهوة"، و(Admiral) من "أمير"، و(Camel) من "جمل"، و(Gazelle) من "غزال"، و(Giraffe) من "زرافة"، و(Guess) من فعل "جس". بالإضافة إلى عشرات التسميات الفلكية وأسماء النباتات.

فضلا عن اقتباس التعبيرات العربية خلال حركة الترجمات التي شهدتها أوروبا في القرون الوسطى، مثلا تعبير (Straw that Broke the Camel’s Back) اقتبس نصا من الأصل العربي "القشة التي قصمت ظهر البعير".

بالإضافة إلى تأثير العربية على نظام الترقيم الحالي المستخدم في معظم البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية، عندما استبدل نظام الروماني بنظام العد الهندي العربي، بالإضافة إلى بعض كلمات المطبخ العربي التي تشق طريقها أيضا إلى القاموس الإنجليزي مثل "كسكس" (Couscous) و"حمص" (Hummus)، و"كباب" (Kebab)، و"فلافل" (Falafel).

%8 من الكلمات الإسبانية المستخدمة حاليا يُمكن إرجاعها إلى أصل عربي (شترستوك)

الإسبانية

دخل العديد من الكلمات العربية إلى اللغة الإسبانية خلال فترة الحكم الإسلامي للأندلس بين عامي 711 و1492 ميلاديا.

وأشار موقع اللغات الإسباني "سبانش ديكت" (SpanishDict) إلى وجود حوالي 8 آلاف كلمة من أصل عربي في اللغة الإسبانية، فيما لفت موقع تعليم اللغات العالمي "دولينغو" (Duolingo) إلى أن 8% من الكلمات الإسبانية المستخدمة حاليا يُمكن إرجاعها إلى أصل عربي (4 آلاف كلمة، ألف جذر عربي، و3 آلاف كلمة مشتقة)، وذلك بعد تغيير كلمات كثيرة باشتقاقات من اللاتينية.

فنجد كلمات مثل (Arroz) "الأرز"، و(Acucar) "السكر"، و(Alcaeaz) "الكرز"، و(Alzoco) التي تعني "السوق"، و(Albuhera) "البحيرة"، و(Fulano) فلان، و(Hasta) التي تعني حتى، و(Divan) ديوان.

كما نلاحظ بعض الكلمات احتفظت بـ"أل" التعريف باعتبارها جزءا من اللفظ. أيضا نجد أن بعض أسماء الأعلام هي بالأصل عربية، مثل أسماء المدن، فنجد (Almodôvar) "المدور"، و(Medinaceli) التي كانت تعرف باسم "مدينة سالم".

التركية

كتبت اللغة التركية بالأحرف العربية لأكثر من 600 عام إبان فترة حكم الدولة العثمانية (تحولت الكتابة إلى الأحرف اللاتينية مع قيام الجمهورية التركية تحت قيادة مصطفى كمال أتاتورك عام 1932)، واشتقت آلاف الكلمات العربية، ويستخدم بعضها إلى الآن.

يوجد في اللغة التركية أكثر من 6 آلاف كلمة عربية الأصل، أبرزها: (Saat) بمعنى "ساعة"، و(Sahil) "ساحل"، و(Abes) "عبث"، و(Acayip) "عجائب"، و(Ticarat) المشتقة من "تجارة"، و(Beraat) "براءة"، و(Cesur) "جسور"، و(Fırsat) "فرصة"، و(Kitap) "كتاب"، و(Limon) "ليمون".

تأثرت اللغة البرتغالية بالحكم الإسلامي للأندلس (شترستوك)

الفرنسية

شقت مئات الكلمات العربية طريقها إلى اللغة الفرنسية، وقد انتقلت تحديدا من دول المغرب العربي خلال فترة الاستعمار الفرنسي في القرنين 19 و20، فيما انتقلت كلمات أخرى عن طريق الاشتقاقات الإسبانية المشتقة أساسا من العربية.

الكلمات ذات الأصل العربي تصل لـ700، كما أبانت اللغوية الفرنسية هنرييت والتر في كتابها "مغامرة الكلمات الفرنسية من أماكن أخرى" (L’aventure des mots français venus d’ailleurs) عن شهادة المستشرق البلجيكي هنري لامنس.

من أشهر الكلمات ذات الأصل العربي: (Mesquin) "مسكين"، و(Algarade) "الغارة"، و(Alezan) "الحصان"، و(Sorbet) "شربات"، و(Tarif) "طريف"، و(Safari) "سفاري"، و(Cabas) "قفص".

البرتغالية

تماما مثل الإسبانية، تأثرت اللغة البرتغالية بالحكم الإسلامي للأندلس، ولم يقتصر التأثر على المعجم فقط؛ بل أيضا وصل لأسماء الأماكن (خصوصا بالجنوب)، والمناصب العسكرية، وبعض المهن، وأدوات القياس، والفنون، والعلوم؛ ليتجاوز عدد الكلمات البرتغالية ذات الأصل العربي إلى 600 كلمة، فيما يشير معجم الكلمات الإسبانية والبرتغالية المشترك "دوزي" (Dozy) إلى أن هذه الكلمات وصلت لـ3 آلاف قبل استبدال بعض الكلمات.

أبرز هذه الكلمات والتي يسهل تعرفيها بفضل "أل" التعريف: (Armazém) "المخزون"، و(Alfândega) "الفندق"، و(Aldeia) "الضيعة"، و(Açúcar) "السكر"، و(Azeite) "زيت الزيتون"، و(Albarda) "البرداء"، و(Alcântara) وهي "القنطرة" أو "الجسر".

الألمانية

تأثرت اللغة الألمانية في العصور الوسطى بالثقافة العربية، سواء بشكل مباشر عن طريق حركة الترجمات وانتقال العلوم أو عن طريق التجارة من إسبانيا والبرتغال إبان حكم المسلمين للأندلس، حتى ضمت ما بين 100 إلى 400 كلمة عربية في قاموسها، وفق العالم اللغوي الألماني، أندرياس أنجيري، ومؤلف كتاب "من الجبر إلى السكر.. الكلمات العربية باللغة الألمانية"، ومن أبرز هذه الكلمات (Benzene) "بنزين"، و(Papagei) "بغبغاء"، و(Zucker) "سكر".

انتقلت العربية من دول المغرب العربي خلال فترة الاستعمار الفرنسي في القرنين 19 و20 (شترستوك)

الفارسية

استمر الحكم الإسلامي العربي لإيران قرنين من الزمان (من السابع وحتى التاسع الميلادي)، وتأثرت اللغة الفارسية بالعربية بدءا من أحرفها التي تشمل 28 حرفا عربيا إضافة إلى 4 أحرف صوتية، وصولا إلى الكلمات ذات الأصل العربي، إذ قال رئيس أكاديمية اللغة والأدب الفارسي غلام رضا حداد عادل إن أكثر من 50% من اللغة الفارسية مستقاة من اللغة العربية.

فنجد كلمات: امتحان، وانتحار، واستعمار، واشتياق، بالمعنى نفسه، بالإضافة لكلمات مشتقة من أصل عربي مثل (وقتي) من "وقت"، و(ملاقات) من "لقاء"، و(تعطيل) من "عطلة"، وتوجد أيضا مجموعة كلمات أخرى أصلها عربي؛ لكن معناها مختلف عن العربية، مثل (قُطر) الذي نستخدمه للإشارة للبلد؛ لكنه يعني "الخط المستقيم"، أو (سيارة) بمعنى "الكوكب" الذي يدور حول الشمس، وليس بمعنى مركبة.

لغات أخرى

توجد لغات أخرى تشتق كلمات عربية، مثل الأوردو، التي ينطق بها مسلمو باكستان والهند، وتوجد بها أكثر من 7 آلاف كلمة عربية الأصل، فضلا عن أحرفها العربية، بالإضافة إلى ذلك توجد عشرات الكلمات العربية في اللغات الهندية، والألبانية، والبلغارية، واليونانية، والكردية، والإندونيسية، والأمازيغية، ولغة الملايو، والليتوانية، والسواحيلية.