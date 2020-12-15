المملكة المتحدة تفتح باب الهجرة لجميع الجنسيات بشرط الكفاءة المهنية فقط ولا أفضلية للأوروبيين

تبدأ بريطانيا بحلول الأول من يناير/كانون الثاني القادم فتح أبواب الهجرة بنظام النقاط، وتحذو بذلك حذو دول عدة مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وتعتبر هذه الخطوة أحد تداعيات اتفاقية البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، حيث يتساوى لأول مرة مواطنو الاتحاد الأوروبي مع مواطني باقي جنسيات العالم من حيث أولوية الحصول على فرصة عمل بالمملكة المتحدة؛ إذ سيتم سحب الحق التلقائي في العمل لمواطني الاتحاد الأوروبي، ومن ثم ستتاح فرص العمل لجميع الكفاءات من حول العالم لسد العجز المتوقع جراء هذا القرار.

شروط تأشيرة الهجرة الجديدة

يتعين على المهاجرين الذين يرغبون في الانتقال إلى المملكة المتحدة الحصول على 70 نقطة في نظام الهجرة الجديد، حيث يعطي التحدث باللغة الإنجليزية 10 نقاط، كما تمنح عقود العمل المعتمدة من قائمة وظائف العمالة الماهرة 40 نقطة.

وتضيف بعض المؤهلات والدرجات العلمية عدة نقاط للمتقدم بطلب الهجرة، حيث تمنح درجة الدكتوراه 10 نقاط، في حين يحصل أصحاب بعض التخصصات مثل الدكتوراه في العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الرياضيات على 20 نقطة.

وكذلك توفر عروض العمل في المجالات التي تصنف في قوائم المملكة المتحدة تحت بند العجز المهني لصاحبها 20 نقطة، كما تستحق بعض وظائف القطاع الصحي وقطاع التعليم 20 نقطة، وقد يتم تجاوز شرط الأجر السنوي 25 ألفا و600 جنيه إسترليني بسبب العجز في تلك المهن، ليتم قبول أصحاب تلك الوظائف بحد أدنى للأجور يصل إلى 20 ألفا و480 جنيها إسترلينيا سنويا.

الوظائف المدرجة تحت بند العجز المهني توفر 20 نقطة لصاحبها (بيكساباي)

قوائم العجز المهني

تختلف القوائم حسب البلد بين أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، ولكن بصورة عامة فإن وظائف العجز الأساسية تشمل علماء الكيمياء في وظائف الصناعة النووية وعلماء البيولوجيا والكيمياء الحيوية والفيزياء والجيولوجيا والجيولوجيا الهندسية والمتخصصين في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والآثار.

ويشمل القطاع الهندسي مجالات الهندسة المدنية والميكانيكا والكهرباء وهندسة التصميم والتطوير وهندسة الإنتاج والعمارة والبرمجيات وتصميم المواقع والاتصالات ومتخصصي الأمن السيبراني، وهندسة مراقبة الجودة والتخطيط، بالإضافة إلى الاقتصاديين والإحصائيين ومصممي الغرافيك.

ومن الفنيين يوجد فنيو اللحام وأنابيب اللحام بشرط خبرة عمل 3 سنوات أو أكثر، والطهاة بكافة درجاتهم.

وينفرد القطاع الصحي وقطاع التعليم بقائمة مختلفة، وتشمل كافة وظائف الممارسين الطبيين وعلماء النفس واختصاصي تصوير الأشعة والمعالجين الفيزيائيين ومعالجي التخاطب والتمريض والمسعفين والأطباء البيطريين.

ويشمل قطاع التعليم معلمي التعليم الثانوي المتخصصين في مواد الرياضة والفيزياء والعلوم وعلوم الحاسب والاختصاصيين الاجتماعيين. وبسبب العجز المهني في تلك المجالات، فإن أصحابها يحصلون على 20 نقطة أثناء تقديم طلب الهجرة بنظام النقاط.

رسوم التقديم

تعتمد رسوم الطلب على عدد السنوات التي يخطط فيها الباحث عن عمل في المملكة المتحدة، ودرجة ندرة المهارات التي يتمتع بها المتقدم بطلب الهجرة.

وتتراوح قيمة الرسوم بين 610 و1408 جنيهات إسترلينية للشخص الواحد، كما يوفر النظام الجديد فرصة التقديم للحصول على تأشيرة خاصة بالباحثين عن عمل، من خلال دفع رسوم إضافية قدرها 624 جنيهًا إسترلينيًّا للشخص الواحد سنويًّا عند تقديم طلباتهم، ويحق للمتقدم استرداد أمواله إذا لم يحصل على تأشيرة.

ويحتاج المتقدم بطلب الهجرة إلى إثبات القدرة المادية على المعيشة داخل المملكة المتحدة خلال فترة البحث عن عمل، التي تقدر بقيمة 1270 جنيها إسترلينيا في الحساب البنكي قبل السفر، ويفضل أن تزيد بزيادة المدة المطلوبة للبحث عن عمل.

طريقة التقديم

تتم عملية التقديم الأولية عبر الإنترنت من خلال المواقع الرسمية للحكومة بالمملكة المتحدة، وبعدها عملية إرسال جواز السفر، لكن قبل التقدم للحصول على تأشيرة الهجرة يحتاج المتقدم إلى الحصول على عرض عمل من جهة معتمدة، إذ يمكّنه عرض العمل من الحصول على 40 نقطة ستكون فاصلة في قرار طلب الهجرة الخاص به.

ويمكن الحصول على عرض عمل إما عن طريق البحث المباشر من خلال مواقع الوظائف وقنوات الإنترنت المعروفة، أو من خلال مكاتب التوظيف المعتمدة رسميا في المملكة المتحدة، والتي تحصل مستحقاتها من أصحاب العمل وليس من الباحث عن عمل، وذلك لحين إتمام الإجراءات الأولية، ويليها دفع الرسوم من خلال الموقع الرسمي للحكومة بالمملكة المتحدة.