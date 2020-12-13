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9 خصال تكشف معدنهم.. الأشخاص الطيبون أقوى من غيرهم

الأشخاص الطيبون يبذلون ما بوسعهم لمساعدة أحبائهم، ويعملون بجد لإنجاز أهدافهم الذاتية (شترستوك)
الأشخاص الطيبون يبذلون ما بوسعهم لمساعدة أحبائهم، ويعملون بجد لإنجاز أهدافهم الذاتية (شترستوك)
13/12/2020

يظن البعض أن الإنسان الطيب ضعيف الشخصية، لكنه في الحقيقة أقوى من غيره بكثير لعدة أسباب.

في تقرير نشره موقع "أويرنس آكت" (awarenessact) الأميركي، يقول الكاتب جيرالد سنكلير إن الأشخاص الطيبين الذين يبذلون ما بوسعهم لمساعدة أحبائهم، ويعملون بجد لإنجاز أهدافهم الذاتية، عملة نادرة.

ويعد الانغلاق على الذات وعدم الاكتراث بالآخرين أسهل بكثير من إظهار التعاطف ومد يد العون وإحداث فرق في حياة الناس، لهذا فإن الأشخاص الطيبين أقوى من غيرهم لهذه الأسباب:

الأشخاص الطيبون يميلون إلى بذل قصارى جهدهم لمساعدة الآخرين (شترستوك)

1. يبذلون ما بوسعهم لمساعدة الآخرين

يميل الأشخاص الطيبون إلى بذل قصارى جهدهم لمساعدة الآخرين، حتى إن تطلب ذلك مجهودا يصعب تحمله. قد لا يظهرون قوتهم طوال الوقت، لكن عندما يتعلق الأمر بمساعدة الآخرين، فإنهم يتحلون بالكثير من القوة والعزيمة.

2. يستطيعون التغلب على الآلام

يستطيع الأشخاص الطيبون تحمل الآلام والمتاعب أكثر من غيرهم، ويستطيعون غالبا التحكم في تلك المواقف الصعبة والخروج منها بسلام.

3. يهتمون بتطوير الذات

يريد الأشخاص الطيبون أن يطوروا أنفسهم، وأن يساعدوا الآخرين على التطور، ولا يحبون رؤية أي شخص عاجز عن الخروج من نقطة معينة لفترة طويلة، ويقدمون المساعدة كلما كان ذلك ممكنا.

الأشخاص الطيبون يتصفون بالعطف ويهتمون كثيرا بغيرهم (شترستوك)

4. مستعدون للمجازفة لحل المشاكل

يتصف الأشخاص الطيبون بالعطف ويهتمون كثيرا بغيرهم، لذلك فإنهم مستعدون للتحدث بصراحة أكثر من الآخرين بهدف تقديم المساعدة وحل المشاكل. شعورهم النبيل يعطيهم الثقة الكاملة فيما يقومون به.

5. قادرون على التحكم في عواطفهم

ينصت الطيبون جيدا لصوت العاطفة، ويعرفون كيف يسيطرون على أنفسهم لتجنب الغضب والانفعالات. لن تجدهم منفعلين لأتفه الأسباب مثل الكثير من الناس.

6. يرون العالم بشكل مختلف

ينظر الطيبون إلى العالم بشكل واقعي تماما، ولكنهم يتحلون بنظرة متفائلة، ولا يسمحون للآخرين بأن يفسدوا هذه النظرة.

الطيبون ينظرون إلى العالم بشكل واقعي تماما، ولكنهم يتحلون بنظرة متفائلة (شترستوك)

7. ينظرون لخصال الآخرين وليس للجوانب السلبية

يحاول الطيبون دائما أن ينظروا إلى الصفات الجيدة والخصال الإيجابية في الآخرين، ولا يركزون أبدا على الجوانب السلبية مثلما يفعل كثيرون.

8. أسعد من غيرهم على المدى البعيد

عادة ما يكون الطيبون أسعد من غيرهم لأنهم يرون الجوانب الإيجابية في كل شيء، وينظرون دائما لنصف الكأس الممتلئ.

9. يتدخلون عندما يكون ذلك ضروريا

الأشخاص الطيبون على استعداد دائما للتدخل وتقديم المساعدة حتى إن كان ذلك غير مريح أحيانا، لأنهم يعرفون أن الحياة تفرض علينا الكثير من التحديات والمواقف الصعبة.

المصدر : مواقع إلكترونية

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