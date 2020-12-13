9 خصال تكشف معدنهم.. الأشخاص الطيبون أقوى من غيرهم

إذا كنت تعتقد أن التعامل بلطف لم يعد له مكان في عالمنا اليوم، فعليك أن تراجع قناعاتك، فقد أثبتت الدراسات أن هذا السلوك يحسن صحتك ويجعلك أكثر سعادة.
يظن البعض أن الإنسان الطيب ضعيف الشخصية، لكنه في الحقيقة أقوى من غيره بكثير لعدة أسباب.
في تقرير نشره موقع "أويرنس آكت" (awarenessact) الأميركي، يقول الكاتب جيرالد سنكلير إن الأشخاص الطيبين الذين يبذلون ما بوسعهم لمساعدة أحبائهم، ويعملون بجد لإنجاز أهدافهم الذاتية، عملة نادرة.
ويعد الانغلاق على الذات وعدم الاكتراث بالآخرين أسهل بكثير من إظهار التعاطف ومد يد العون وإحداث فرق في حياة الناس، لهذا فإن الأشخاص الطيبين أقوى من غيرهم لهذه الأسباب:
يميل الأشخاص الطيبون إلى بذل قصارى جهدهم لمساعدة الآخرين، حتى إن تطلب ذلك مجهودا يصعب تحمله. قد لا يظهرون قوتهم طوال الوقت، لكن عندما يتعلق الأمر بمساعدة الآخرين، فإنهم يتحلون بالكثير من القوة والعزيمة.
يستطيع الأشخاص الطيبون تحمل الآلام والمتاعب أكثر من غيرهم، ويستطيعون غالبا التحكم في تلك المواقف الصعبة والخروج منها بسلام.
يريد الأشخاص الطيبون أن يطوروا أنفسهم، وأن يساعدوا الآخرين على التطور، ولا يحبون رؤية أي شخص عاجز عن الخروج من نقطة معينة لفترة طويلة، ويقدمون المساعدة كلما كان ذلك ممكنا.
يتصف الأشخاص الطيبون بالعطف ويهتمون كثيرا بغيرهم، لذلك فإنهم مستعدون للتحدث بصراحة أكثر من الآخرين بهدف تقديم المساعدة وحل المشاكل. شعورهم النبيل يعطيهم الثقة الكاملة فيما يقومون به.
ينصت الطيبون جيدا لصوت العاطفة، ويعرفون كيف يسيطرون على أنفسهم لتجنب الغضب والانفعالات. لن تجدهم منفعلين لأتفه الأسباب مثل الكثير من الناس.
ينظر الطيبون إلى العالم بشكل واقعي تماما، ولكنهم يتحلون بنظرة متفائلة، ولا يسمحون للآخرين بأن يفسدوا هذه النظرة.
يحاول الطيبون دائما أن ينظروا إلى الصفات الجيدة والخصال الإيجابية في الآخرين، ولا يركزون أبدا على الجوانب السلبية مثلما يفعل كثيرون.
عادة ما يكون الطيبون أسعد من غيرهم لأنهم يرون الجوانب الإيجابية في كل شيء، وينظرون دائما لنصف الكأس الممتلئ.
الأشخاص الطيبون على استعداد دائما للتدخل وتقديم المساعدة حتى إن كان ذلك غير مريح أحيانا، لأنهم يعرفون أن الحياة تفرض علينا الكثير من التحديات والمواقف الصعبة.