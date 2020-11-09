بالفيديو.. هكذا يستقبل الإيرانيون الخريف والشتاء بمشروباتهم الشتوية

مع وصول الخريف والشتاء وبرودة الطقس، يستعد الإيرانيون، وفقا لتقاليدهم القديمة، لشراء وإعداد الزهورات الشتوية. ويحاول سكان كل منطقة الحصول على زهورات جبال المنطقة نفسها؛ إلا أن من أكثر الزهورات شعبية في إيران: الزعتر، الضرم، زهرة الأفعى، زهرة النارنج، الخطمية، الترنجان (بادرنجبويه).

كما أن لاستخدام الزهورات سلسلة من الأساليب والقواعد التي يجب مراعاتها؛ تجنبا لإصابة الشخص بأي أعراض صحية، وهذا يعتمد على عمر الفرد ومزاج جسمه إذا كان حارا أو باردا، وكذلك الانتباه إلى طبيعة ومزاج العشبة ونوعية تركيبها.