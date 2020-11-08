أسرار يومية للنجاح.. هذا ما يفعله الأغنياء في وقت الفراغ

يتجه مصممو الأثاث والديكور المنزلي للبحث عن أفكار لمبتكرات جديدة لراحة الإنسان وتأمين أجواء تنتشله من دوائر الضغوط والإرهاق اليومي، وتجدّد أفكاره وتمدّه بحيوية نفسية تعينه على تجاوز المعوقات.
انكب الباحث الأميركي توم كورلي لسنوات على دراسة الاختلافات الجوهرية بين أصحاب الثروات وغيرهم من الناس، وخلص إلى أن أهم ما يميز الأثرياء هو عاداتهم اليومية واستغلال أوقات الفراغ بشكل مثمر يساعدهم على تحقيق النجاح.
ويرصد موقع "فينانثاس بيرسوناليس" (finanzaspersonales) الكولومبي في هذا التقرير أهم تلك العادات اليومية التي تميز الأغنياء، والتي لا يدرك أغلب الناس أهميتها ولا يُقبلون عليها رغم أنهم يمتلكون الكثير من أوقات الفراغ يوميا.
قام توم كورلي مؤلف كتاب "عادات الأغنياء" بدراسة وتوثيق الأنشطة اليومية لحوالي 233 شخصا ثريا و128 شخصا يعيشون في ظروف عادية.
وخلال البحث حدد أكثر من 200 نشاط يومي يميز الأغنياء عن غيرهم، وخلص إلى أنهم يستفيدون بشكل رائع من أوقات فراغهم.
ويؤكد كورلي أن معظم الناس -سواء كانوا أغنياء أم فقراء- يقضون ما يقارب 120 دقيقة يوميا بممارسة أنشطتهم الأساسية مثل النوم، وتناول الطعام، والذهاب إلى الحمام، والعمل، والجلوس مع العائلة.
وهذا يترك حوالي 240 دقيقة فراغ يوميا يمكن استغلالها في أنشطة أخرى، وطريقة استغلال هذا الوقت هي ما يميز الأثرياء عن غيرهم.
وفقا لدراسة كورلي، فإن أكثر من 80% من الأثرياء العصاميين يقضون جزءا من أوقاتهم في القيام بأنشطة تساعدهم على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم المستقبلية وأحلامهم.
وتختلف هذه الأنشطة بين شخص وآخر، لكن الخطوة الأولى والأساسية هي وضع تصورات دقيقة قدر الإمكان عن المستقبل المهني والشخصي، والتركيز على أن تتوافق حركتك وتفكيرك مع ما تريد تحقيقه.
وبشكل عام، يركز الأثرياء يوميا على تحقيق أهداف صغيرة على المديين القريب والمتوسط تساعدهم في الوصول إلى أهدافهم الكبرى.
وحسب دراسة كورلي، يخصص 80% من الأثرياء 60 دقيقة أو أكثر يوميا لتنمية مهاراتهم وتثقيف أنفسهم في المجالات المرتبطة بأعمالهم، ويُقبل الأغنياء على القراءة والمطالعة بشكل يومي لتطوير معارفهم ومواكبة التغيرات.
وتسمح هذه العادة اليومية بتحسين قدرات الأثرياء وخبراتهم بشكل مستمر، وتجعلهم مواكبين لكل ما يطرأ في مجال عملهم، وتزيد فرصهم في كسب المال.
يحرص معظم الأغنياء على ممارسة الرياضة وتناول طعام صحي، ويدركون أهمية ذلك في تحسين المزاج وطريقة التفكير، وتوفر التمارين اليومية فوائد عديدة مثل:
وفقا لكورلي، يقضي 90% من الأغنياء 30 دقيقة يوميا بتمتين علاقاتهم الشخصية مع الآخرين أو تكوين علاقات جديدة، ويركزون كثيرا على العلاقة مع الأشخاص الناجحين.
ووفقا لكورلي، فإن ما يميز الأغنياء عن غيرهم أنهم يستطيعون التحكم في فترة الراحة والتوقف عن ممارسة أي نشاط، والتي لا تزيد على ساعة في اليوم.
ويخلص الموقع إلى أن طريقة استغلال الوقت هي التي تحدد نجاحنا في الحياة، وهو ما يفعله الأثرياء من خلال الالتزام بروتينهم اليومي لسنوات عديدة، الأمر الذي يؤدي بهم في النهاية إلى تحقيق طموحاتهم وزيادة ثرواتهم.