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أسلوب حياة|سوريا

بالفيديو.. مأساة طفلة سورية أصيب أبوها في عينيه وقدميه

عمر يوسف - شمال سوريا
5/11/2020

بعد مقتل معظم أفراد أسرتها في قصف على ريف حلب (شمالي سوريا)، باتت الطفل سيدرا مسؤولة عن أبيها المصاب في عينيه وقدميه، حيث تقوم بالعمل في جمع بقايا البلاستيك وعلب الكرتون من أجل بيعها، وتأمين قوت يومها وأبيها من الخبز والطعام.

في غرفة وسط العراء بريف حلب تفتقر لأبسط الخدمات تعيش سيدرا مع أبيها، وفي كل صباح تقوم بالخروج لجلب مياه الشرب من نبعة الماء القريبة من سكنهم، وتعمد إلى سحب "كالون" الماء بحبل تربطه حول خصرها.

يأمل الأب أن ينهض من محنته ويزاول العمل كي ترتاح ابنته من العناء والتعب اليومي، الذي بات قدرا محزنا على الأسرة.

المصدر : الجزيرة

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