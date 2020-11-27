البث الحي
أسلوب حياة|تركيا

التوت الأسود.. فاكهة الأتراك السحرية لعلاج مشكلات الشتاء

خبيرة التغذية التركية راما ناصر تقول إن التوت الأسود غني بمضادات الأكسدة والألياف وهي العناصر التي تساعد على تنقية الدم ومنع التجلطات وضبط ضغط الدم (الجزيرة)
خبيرة التغذية التركية راما ناصر تقول إن التوت الأسود غني بمضادات الأكسدة والألياف وهي العناصر التي تساعد على تنقية الدم ومنع التجلطات وضبط ضغط الدم (الجزيرة)
منة جميل - الجزيرة نت
27/11/2020

مع حلول فصل الشتاء تصبح فاكهة "التوت الأسود" (Blackberry) الثمرة السحرية لدى الأتراك، ففوائدها توارثتها الأجيال وباتت الفاكهة الأشهر على مائدة العائلات منذ بدء ظهورها في الأسواق مع نهاية فصل الخريف.

لا يتناول الأتراك التوت الأسود كثمرة فاكهة فحسب، لكنهم اشتقوا منه منتجات عدة ومشروبات مثل دبس التوت الأسود ومشروب التوت البارد إيمانا منهم بفوائده المتعددة، وأهمها تلك المرتبطة بتنقية الدم وتحسين وظائف الكبد.

وتشتهر مدينة بورصة التركية (شمال غرب) بإنتاجها الوفير من فاكهة التوت الأسود شتاء، ويأتي منها المزارعون والتجار لعرض منتجاتهم في شوادر عامة على الطرق السريعة التي تربط المدن الكبرى، أو في شوادر ينصبونها للمنتجات والمحاصيل الريفية المحلية داخل مدينة إسطنبول.

يعرض إبراهيم عارف منتجاته المستخلصة جميعها من التوت الأسود (الجزيرة)

وفي حي "باغجيلار" بالجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول التقت الجزيرة نت بإبراهيم عارف، وهو مزارع من مدينة بورصة ينصب سنويا شوادر لبيع منتجات التوت الأسود في إسطنبول.

وقال "هذه الفاكهة لونها يشبه الدم، وهي تحمل فوائد كثيرة أيضا له، نحن نسميها الفاكهة المعجزة، ونصنع منها الدبس ومشروب التوت البارد الذي اعتاد الأتراك على تناوله في الطرقات وفي الأسواق، مثل مشروب البرتقال والرمان الشهير".

وأضاف أن "التوت الأسود يساعد في تنقية الدم وتحسين الدورة الدموية، إضافة إلى خفض نسب الكوليسترول داخل الجسم وإمداده بالعديد من الفيتامينات المهمة، لذلك هو علاج سحري لأمراض عدة"، مشيرا أيضا إلى أنه يساعد أيضا في علاج الأرق والسعال وغيرهما من أمراض الشتاء.

ويعرض عارف داخل شادره الخاص "دبس التوت الأسود" بمبلغ 40 ليرة تركية (نحو 5 دولارات)، فيما يتراوح سعر زجاجة مشروب التوت الأسود بين 10 و25 ليرة حسب الحجم.

كما أشار إلى أنهم يبيعون مستخلص التوت الأسود بسعر 40 ليرة للزجاجة الكبيرة، ويتم عمل مشروب التوت من خلال دمج 9 أكواب من مياه الشرب مع معلقة واحدة من هذا المستخلص المركز.

إقبال من الجمهور على تناول مشروب التوت الأسود (الجزيرة)

نصائح خبيرة تغذية

أكدت خبيرة التغذية راما ناصر على الفوائد الطبية لثمرة التوت الأسود، لكنها في المقابل نصحت بعدم الخلط بينها وبين ما يعرف باسم "المالبيري الأسود" ويعني بالعربية "التوت الشامي"، لاختلاف فوائدهما الغذائية.

وأوضحت للجزيرة نت أن ثمرتي التوت الأسود والمالبيري الأسود "تتشابهان في الشكل واللون، لكن يمكن التمييز بينهما عند التذوق"، لافتة إلى أن التوت الأسود يحتوي على نسب أعلى من الألياف وأقل من السكريات مقارنة بالمالبيري.

وبشأن فوائد التوت الأسود، قالت إن هذه الثمرة "غنية بمضادات الأكسدة والألياف، وهي العناصر التي تساعد على تنقية الدم ومنع التجلطات وضبط ضغط الدم، وحتى الوقاية من السرطانات".

وأضافت أن التوت الأسود أيضا يحتوي على نسب عالية من فيتاميني "إي" (E)، و"كيه" (K)، وهو ما يفسر أن تلك الفاكهة تساعد في الحفاظ على حيوية البشرة وترطيبها، إضافة إلى الحفاظ على قوة العظام، والوقاية المحتملة من أمراض القلب وتقوية النظر.

ونصحت ناصر بتناول ثمرة التوت الأسود طازجة في موسمها ودون إضافة أي مصادر سكريات خارجية.

كما أشارت إلى أن الحصول على كوب يومي ثابت مقداره 140 غراما لفترات طويلة من هذه الفاكهة يساعد في الاستفادة من قيمتها الغذائية وفيتاميناتها.

وحسب هيئة الزراعة الأميركية، تحتوي 100 غرام من التوت الأسود الطازج على 43 سعرة حرارية، و5.3 غرامات من الألياف، و29 مليغراما من الكالسيوم، و20 مليغراما من الماغنسيوم، و1.17 مليغرام من فيتامين "إي" (E)، و19.8 مليغراما من فيتامين "كيه" (K).

أما فيما يتعلق بـ"المالبيري" فتشير الدراسات الطبية إلى أنه يختلف عن التوت الأسود في عدد من العناصر الغذائية، أهمها الفيتامينات.

ويتميز المالبيري باحتوائه على فيتامينات (C) "سي "  (36.4 مليغراما)، و (B1) "بي 1" (0.02 مليغرام)، و(B2) "بي 2″ ( 0.10 مليغرام)، و(B3)"بي 3" ( 0.62 مليغرام)، و(B6) "بي 6" (0.05 مليغرام)، حسب تحليلات الوزارة الأميركية.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

إسطنبول تودع "جلسة الشاي" الشهيرة عند برج الفتاة

في ذلك الجانب من المدينة الصاخبة، اعتاد السائحون لسنوات القدوم إلى منطقة تتوسط ساحل حي إسكودار، وتحديدا عند غروب الشمس، لالتقاط الصور وشرب الشاي والاستمتاع بجلسات رومانسية جسدتها المسلسلات التركية.

أرض العسل واللوز.. داتشا جنة سرية في تركيا

لا تسحر زرقة مياه البحر وحدها قاطني داتشا أو زائريها، فشبه الجزيرة تحيا بالعسل واللوز، هما أهم منتجين تشتهر بهما داتشا التي يسكنها في الأغلب مواطنون أو أجانب تقاعدوا وجاؤوا بحثا عن السلام النفسي

المزيد من أسلوب حياة

أوروبا في انتظارك.. 2021 عام المنح الدراسية المجانية للطلاب الدوليين

الحكومات الأوروبية فتحت باب الترشح للمنح الدراسية لعام 2021 للطلاب من جميع أنحاء العالم (مواقع التواصل)

لاجئو المخيمات الأكثر تضررا.. كيف غيّر كورونا أولويات الإغاثة العربية؟

الجائحة وفقا لقادة غيرت أولويات العمل الإغاثي المتركز في معظم البلدان العربية ذات الأوضاع الاقتصادية الصعبة (الجزيرة)

بالفيديو.. طفل مصري يهوى الخيول ويجيد تدريبها

(الجزيرة)

10 أطعمة يجب على الرجال الحرص على تناولها

هناك بعض الاختلافات الدقيقة بين الأنظمة الغذائية الصحية للرجال (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

الإيزيديون في العراق منغلقون ولا يقبلون دخول أحد في دينهم.. يعبدون الشيطان أم الشمس؟

رجال دين إيزيديون أثناء تلاوة الأقاويل الدينية (الجزيرة نت)

فرنسا.. ماكرون "مصدوم جدا" من صور ضرب أفراد الشرطة رجلا أسود البشرة

ميشال زيلكر وهو يتوجه لمقر المفتش العام للشرطة الفرنسية لتقديم شكوى ضد أفراد الشرطة الذين اعتدوا عليه (أسوشيتد برس)

صورة مع جثمان مارادونا.. عندما تنتهك حرمة الموت

جثمان مارادونا دفن بمقبرة "غاردن دي بيلا فيستا"، ولم يحضر المراسم سوى الأقارب والأصدقاء المقربين (الفرنسية)

من داخل الملعب.. أبرز ضحايا مارادونا يسردون قصة لقطة تحدّت الفيزياء

هدف مارادونا في مرمى إنجلترا كان أبرز لقطة في مسيرة النجم الأرجنتيني الراحل (غيتي)