أريكة وسرير في آن واحد.. أفضل الديكورات لاستغلال المساحات

تحتل ديكورات الأريكة السرير "Sofa bed" مكانة مهمة في البيوت عادة مع مساحات الشقق والغرف الصغيرة، وأصبحت للبعض من الأساسيات المهمة، بل من الضروريات في أثاث المنزل العصري.

ومن مميزات الأريكة السرير أنها عملية وسهلة الفتح والغلق، وتعد حلا مناسبا للغرف صغيرة المساحة فتوفر مساحة فيها، خاصة في غرف الأطفال حينما يكون هناك أطفال العائلة أو الأقارب الذي يبيتون معهم.

من مميزات الأريكة السرير أنها عملية وسهلة الفتح والغلق (مواقع التواصل)

طرق الاختيار

تقدم خبيرة الديكور فرح الجوهري كل النصائح والطرق لاختيار الأفضل والأنسب من الأريكة السرير من ناحيتي التصميم والشكل، وتكشف كل فوائد اقتنائها.

وتقول فرح إن الأريكة المتحولة إلى سرير تشكل قطعة عملية لا غنى عنها في المنازل ذات المساحات الصغيرة، وهي لا توفر المساحة فحسب بل المال أيضا، كما أنها تتميز بشكلها الجميل الذي يضفي لمسة خاصة وأنيقة على ديكور المنزل، حيث تضفي بعدا جديدا وشكلا مميزا لديكور الغرف.

تحتوي أيضا بعض تصميمات الأريكة السرير على مكان إضافي لتخزين الأغراض (مواقع التواصل)

وتضيف أنه عند اختيار ديكورات الأريكة السرير يجب الحرص على أن تكون مصنوعة من مواد غير ثقيلة، إلى جانب مراعاة سهولة الفتح والغلق والطي، وهنا يجب الاهتمام بتجربتها قبل شرائها للتأكد من سهولة ومرونة استعمالها، وللتأكد من جودتها وملائمتها للراحة.

– إذا كانت غرفة النوم ذات مساحة ضيقة ولا تتسع لأريكة وسرير يمكن اللجوء إلى هذا التصميم الذي يجمع بين الأمرين.

– إذا لم يكن في المنزل غرفة نوم خاصة بالضيوف يمكن وضع أريكة متحولة إلى سرير في غرفة الجلوس أيضا، والاستفادة منها في حال استقبال أحد الأصدقاء أو الضيوف للنوم.

– تصلح الأريكة السرير تماما للمنازل المخصصة للطلاب أو الشاليهات، لأنها بحكم المساحة الصغيرة تفي بالحاجة إلى أريكة وسرير في آن معا.

– يمكن شراء الأريكة السرير ذات الاستخدام المزدوج لتوفير المال أيضا.

الأريكة توضع في غرفة الأطفال لكي تسمح بوجود مساحات تساعدهم على اللعب (بيكسلز)

أشكال وديكورات

وتوضح الجوهري أشكال ديكورات الأريكة السرير، فتقول إنه قد يتم تصميمها من الخشب المطاط أو من الخشب الصلب أو من خشب البلوط أو من إحدى المواد الصناعية مثل المعادن، لكن قد تكون المواد الصناعية هي الأنسب، لأن الأريكة تكون أكثر قدرة على مقاومة أشعة الشمس ولا تتأثر بالرطوبة أو الماء.

أما الخشب المطاط فيكون له تأثير ساحر في ديكور الغرفة إذا تم مزجه في إطار الأريكة، حيث إن الخشب يعكس الشعور بالدفء في الغرفة، وأيضا يعكس مظهر الرقي في الديكور.

ويمكن أن توضع الأريكة السرير في غرفة الأطفال لكي تسمح بوجود فراغ في الغرفة يساعد الأطفال على اللعب، وأيضا يمكن وضعها في غرفة الجلوس بحيث عندما يأتي ضيوف لقضاء أكثر من يوم يكون لهم مكان مريح للنوم فيه.

وبالتالي، تقوم الأريكة السرير بوظيفة إضافية، فإلى جانب أنها سرير مريح وأريكة للجلوس فهي أيضا مكان لتخزين الأغراض.

وهناك تصاميم تشبه أرائك الصالون، وأخرى تحتوي على طاولة قهوة جانبية، وتصاميم من الأريكة السرير لا تحتوي على جوانب، وتصاميم أخرى يمكن سحبها لتصبح سريرا وفي نفس الوقت تحتوي على درج سفلي.

يجب اختيار الأريكة السرير بألوان تتناغم مع ديكورات المنزل (مواقع التواصل)

يجب اختيار الأريكة السرير بألوان تتناغم مع ديكورات المنزل، بحيث يكون الديكور متجانسا، فمثلا إذا كانت غرفة الجلوس لها أنماط عصرية فمن الممكن اختيار أحد تصاميم الركنات التي يمكن سحبها، ويكون لونها رماديا والوسائد يكون لونها ورديا، وبالتالي يصبح ديكور الغرفة كله متناغما ورائعا، ويمكن القول إن الأريكة السرير ذات لمسة أنيقة أيضا في المنزل.

أما الأقمشة المستخدمة في تنجيد الأريكة السرير فتوجد أيضا أنواع متنوعة، وبالطبع هي متفاوتة في الأسعار، فمثلا توجد الأقمشة القطنية وتوجد الجلود وأقمشة الكتان وغيرها الكثير من الأنواع، وبعض تصاميم الأرائك تحتوي على لونين من الأقمشة من الألوان العصرية المتناسقة بحيث تضيف لمسة جذابة إلى الديكور، وأيضا توجد بعض التصاميم التي تحتوي على أقمشة فيها نقوشات وزخارف مركبة مع أقمشة أخرى بسيطة.

تعد الأريكة السرير حلا مناسبا للغرف صغيرة المساحة (مواقع التواصل)

وتنصح الجوهري باختيار تصاميم الأرائك المرتفعة والتي ليس لها جوانب في الغرف محدودة المساحة والمغلقة، أما إذا كان يجب وضع الأريكة في صالة استقبال مفتوحة على باقي الغرف فإنه يفضل اختيار تصميم يشبه الركنة بحيث يمكنها احتواء عدد أكبر من الأفراد.