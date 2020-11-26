أوروبا في انتظارك.. 2021 عام المنح الدراسية المجانية للطلاب الدوليين

بقدر ما تبدو الخسائر التي تسببت فيها جائحة كورونا في عام 2020 كبيرة، لا سيما في مجال التعليم، فإن 2021 قد يصبح عام الفرص التعليمية؛ فقد أعلنت بعض الحكومات الأوروبية تقديم 5 آلاف منحة دراسية للطلاب الدوليين لعام 2021، تشمل برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه الممولة بالكامل.

وحسب مدونة "آل كلاس نوت" (AllClassNote)، فإن معظم الدول الأوروبية فتحت بوابة المنح الدراسية الخاصة بها لعام 2021، حيث تتوفر فرصة الدراسة في أفضل البلدان، مثل: هولندا والسويد وسويسرا وألمانيا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة وبلجيكا.

جميع هذه المنح الدراسية الأوروبية مُمولة بالكامل من قبل الجامعات والدولة لجذب الطلاب الدوليين إلى أوروبا. وإذا حصلت على تأشيرة "شنغن" للدخول من أي دولة من الاتحاد الأوروبي، سيتسنى لك زيارة دول أوروبية أخرى من دون تأشيرة.

كما تتيح تلك الجامعات الدراسة باللغة الإنجليزية من دون الحاجة إلى إجراء اختبار "آيلتس" (نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي).

قائمة المنح الأوروبية لعام 2021

تغطي جميع المنح الدراسية المدرجة أدناه تذاكر السفر بالطائرة، والإقامة، والوجبات، والمصروف، ورسوم التأشيرة، والنقل، والرسوم الدراسية، والتكاليف الأخرى.

منحة غيتس كامبريدج 2021

إن منحة غيتس كامبريدج لدراسة الماجستير والدكتوراه في المملكة المتحدة ممولة بالكامل من قبل الرئيس التنفيذي لشركة ميكروسوفت ومؤسسها بيل غيتس وزوجته ميليندا.

● المستوى الدراسي: دكتوراه، ماجستير في الآداب والعلوم، الدبلوم.

● الموعد النهائي: 7 يناير/كانون الثاني 2021.

● التقديم على المنحة من خلال الموقع الرسمي لبرنامج منحة بيل وميليندا غيتس.

مدة الدراسة في المنح الأوروبية تتراوح بين عام و4 أعوام (مواقع التواصل)

منحة كلاريندون 2021

إن باب الترشح مفتوح للتقدم بطلب للحصول على منح كلاريندون لعام 2021 في المملكة المتحدة بجامعة أكسفورد، وتُعد منحة كلاريندون فرصة رائعة لمتابعة دراسات الماجستير أو الدكتوراه الممولة بالكامل في جامعة أكسفورد.

ويملك جميع المشاركين من كل التخصصات ومن جميع أنحاء العالم ومهما كانت الجنسية؛ الحق في تقديم طلب الترشح. وتتراوح مدة دراسات الماجستير بين سنة وسنتين، ومن 3 إلى 4 سنوات بالنسبة للدكتوراه. وتعد المنح الدراسية في المملكة المتحدة من بين أفضل المنح الدراسية رفيعة المستوى.

● الجامعة: جامعة أكسفورد.

● مستوى الدراسي: ماجستير ودكتوراه.

● مدة الدراسة: سنتان، و3 سنوات و4 سنوات.

● تقديم طلب الترشح عبر الموقع الرسمي لمنحة كلاريندون في المملكة المتحدة.

منح التميز الحكومية السويسرية

أعلن عن فتح باب الترشح لمنحة الحكومة السويسرية 2020-2021 منذ سبتمبر/أيلول وحتى ديسمبر/كانون الأول 2020 أمام الطلاب الدوليين.

وتغطي منح التميز الدراسية الممولة بالكامل من قبل الحكومة السويسرية جميع المصاريف والرسوم والسفر والإقامة والتأمين الصحي وبدل السكن ومصاريف الأبحاث.

هذه المنحة الدراسية مقدمة للطلاب الدوليين في أكثر من 180 دولة. ويمكن لجميع الطلاب من أي جنسية الترشح. وستكون لدى المتقدمين للحصول على منحة دراسية مجموعة واسعة من الخيارات الأكاديمية.

● المستوى الدراسي: درجة الدكتوراه، ودراجة البحث ما بعد الدكتوراه، ودرجة البحث.

● الموعد النهائي: يختلف من جامعة إلى أخرى.

● تقديم طلب الترشح من خلال زيارة الموقع الرسمي لمنحة التميز الحكومية السويسرية

منحة حكومة بلجيكا 2021

إن باب الترشح للتقدم بطلب للحصول على منحة حكومة بلجيكا 2020-2021 الممولة بالكامل مفتوح لجميع الطلاب الدوليين.

وتعد المنح الدراسية الحكومية البلجيكية للطلاب الدوليين أفضل فرصة لمتابعة درجة الماجستير في بلجيكا.

وتقدم حكومة بلجيكا 200 منحة دراسية هذا العام، ولا تضع أي قيود على جنسية المترشحين. ويمكن للراغبين في الترشح تقديم طلباتهم للحصول على منح دراسية في أي مجال أكاديمي وتخصص في درجة الماجستير.

● البلد المضيف: بلجيكا.

● المستوى الدراسي: ماجستير ودورة تدريبية.

● المدة: سنة للماجستير ومن 4 إلى 6 أشهر لفترة التدريب

● التغطية المالية: ممولة بالكامل.

● تقديم طلب الترشح من خلال زيارة الموقع الرسمي لمنحة حكومة بلجيكا 2021.

يمكن للطلاب من جميع أنحاء العالم التقدم لمنحة الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي (بيكساباي)

منحة الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي 2021

فُتح باب الترشح لمنحة الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي في الجامعات الألمانية مرة أخرى، ويمكن للطلاب من جميع أنحاء العالم التقدم لهذه المنحة الألمانية الممولة بالكامل. وتعد الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي أكبر منظمة تمويل في العالم حتى الآن، وهي تقدم تمويلا دراسيا للطلاب الدوليين في شكل منحة دراسية ممولة بالكامل.

● الدرجة العلمية: ماجستير.

● فرصة التمويل: ممولة.

● الموعد النهائي: يختلف من جامعة إلى أخرى.

منحة جامعة بادوفا بإيطاليا

تقدم جامعة بادوفا برنامج منح دراسية متعددة للطلاب الدوليين، ورغم أن إيطاليا تنتمي للاتحاد الأوروبي فإن العيش فيها أقل تكلفة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.

ويعد برنامج المنح الدراسية "بادوفا" مخصصا للطلاب الذين يريدون متابعة درجتي الماجستير والدكتوراه في جميع التخصصات تقريبًا. وتعد منحة إيطاليا 2021 من بين المنح الدراسية العالمية الشهيرة للطلاب الدوليين.

● مستوى الدراسي: بكالوريوس وماجستير.

● التغطية المالية: ممولة.

منحة الحكومة الهنغارية للبكالوريوس والدراسات العليا

يمكن الترشح للحصول على منحة الحكومة الهنغارية للبكالوريوس والدراسات العليا من حكومة المجر. وتعد منحة دراسية ممولة بالكامل لدراسة برنامج البكالوريوس ودرجتي الماجستير والدكتوراه، وبرامج جامعية من دون درجات علمية.

سيتم تقديم أكثر من 5 آلاف منحة دراسية في العام الدراسي 2021. وجميع النفقات ممولة من قبل حكومة المجر.

● البلد المضيف: المجر.

● الدرجة العلمية: بكالوريوس وماجستير ودكتوراه وبرامج جامعية من دون درجة.

● التغطية المالية: ممولة بالكامل.

● الموعد النهائي: 15 يناير/كانون الثاني 2021.