بالفيديو.. طفل مصري يهوى الخيول ويجيد تدريبها

بدأت رحلة مصطفى خليفه أصغر مدرب خيول في مصر (12 عاما) في قرية أبو صير بمحافظة الجيزة منذ أن اشترى أبوه أول حصان عندما كان مصطفى في السادسة من عمره.

وتعلّق الفتى بالخيل حتى أصبحت هوايته الأولى، ومع الوقت أصبح يراقب مدربي الخيول في المزرعة ويراقب والده، وبدأ يتصرف معها مثلهم، فأصبح بارعا في تدريبها ورعايتها.

يقول مصطفى الذي يدرس في الصف الأول الإعدادي، إنه يفهم جيدا نظرات الخيول فيعرف ماذا تريد وكيف يصطحبها خارج المزرعة، ويستمتعون معا، وأصبح يجيد السيطرة على الخيل وقت غضبها ويطعمها السكر والجزر مكافأة على الإجادة والطاعة.

ورغم سقوطه من على الخيل وتعرضه لأكثر من موقف صعب فإن مصطفى يصرّ على استكمال هوايته بسبب عشقه للخيول العربية، ويقول إنه يحلم بأن يكون أشهر مدرب خيول في مصر، وأن يصبح أفضل محترف للرقص بالخيول أيضا.