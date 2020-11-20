شاهد: تونس.. قرية مصرية تشتهر بالرسم على الفخار

تعد مهنة الرسم على الفخار من المهن المنتشرة داخل محافظة الفيوم، حيث تجسد المنتجات المصنوعة من الخزف مثل الأطباق والأواني وغيرها من لوحات صور حياة الفلاحين والبدو في القرى المختلفة والحياة في مصر القديمة.

وتعد محافظة الفيوم من المحافظات التي تنتشر فيها صناعة الخزف، خاصة قرية تونس التي تحولت من مجرد قرية ريفية بسيطة إلى قرية منتجة للفخار الذي يجتذب السياح من مختلف الجنسيات حول العالم.