20 نشاطا بعد ساعات العمل يضمن لك السعادة

"لمدة طويلة من الوقت، كنت أعود إلى المنزل من العمل وأشاهد التلفاز على الفور. الشيء الوحيد الذي اعتقدت أنني أردت فعله بعد يوم عمل شاق، هو مشاهدة 5 حلقات متتالية من بعض المسرحيات الهزلية التي شاهدتها مئات المرات من قبل".

هكذا تحكي الكاتبة الاجتماعية أليس كاليش في مقال لها على موقع "ذا ميوز" (TheMuse)، عن تجربتها الشخصية في تمضية وقت الفراغ بعد العمل، غير أنها تابعت "لكني أدركت بعد ذلك أنني كنت دائما مرهقة ومصابة بالصداع في نهاية اليوم، كما أنني لم أكن أنام بشكل جيد. لذلك، حاولت تجربة قراءة كتاب في وقت فراغي بدلا من تشغيل التلفزيون. وكانت النتائج مفاجئة، ففي اليوم التالي شعرت بالكثير من الطاقة، كما أنني لم أعد أشعر أنني كسولة".

ليس من المستغرب أن مشاهدة التلفزيون أو النظر إلى الهاتف مدة طويلة ليس جيدا بالنسبة لك، لكن الأمر المثير للاهتمام هو أن نتائج الدراسات وجدت أن القيام بأي نشاط آخر لا يتضمن الشاشات يجعلك أكثر سعادة.

في مقال منشور في موقع كوارتز (Quartz)، يقول جان توينجي أستاذ علم النفس في جامعة سان دييغو "لقد كشفت الدراسات التي قمنا بها أن الذين يقضون وقتا أطول في رؤية أصدقائهم شخصيا أو ممارسة الرياضة أو حضور الشعائر الدينية أو القراءة أو حتى أداء الواجبات المنزلية، كانوا أكثر سعادة ممن أمضوا وقتا أطول على الإنترنت، أو لعبوا ألعاب الحاسب، أو انشغلوا بوسائل التواصل الاجتماعي، أو بإرسال الرسائل النصية، أو مشاهدة التلفزيون".

كشفت الدراسات أن القيام بأي نشاط لا يتضمن الشاشات يجعلك أكثر سعادة (البوابة العربية للأخبار التقنية)

ولكن إذا كان تجنب الشاشات يجعلك أكثر سعادة، فما الذي يمكن فعله للاسترخاء بعد يوم عمل طويل؟

يقدم كل من موقع "كيب إن سبرينغ" (KeepinSpiring)، وموقع "ذا لادرز" (TheLadders)، وموقع "ذا ميوز" (TheMuse)، عددا من الاقتراحات بهذا الشأن، تتضمن التالي: