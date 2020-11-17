في العمل والحياة.. كيف تتعامل مع الأشخاص التنافسيين بشكل مبالغ فيه؟

يتميز بعض الناس ممن نتواصل معهم بشكل منتظم بحس تنافسي، وهذا الأمر يعد مفيدا لمن يتحلون بنفس الصفة، ولكن ما الذي يجدر بك فعله إذا كنت لا تحب التنافس مع الآخرين؟

في هذا التقرير الذي نشرته مجلة "سايكولوجي توداي" (psychologytoday) الأميركية، قدمت الدكتورة إيمي كوبر حكيم نصائح من شأنها أن تساعدك على توصيل وجهة نظرك لمن لا يستطيعون استيعاب رسالة "أنا لا أريد التنافس".

لماذا نتنافس؟

يدفعنا التنافسيون بشكل مستمر إلى تقديم أفضل ما عندنا. وفي العمل، يعتبر هؤلاء أنفسهم والآخرين مسؤولين عن إنجاز المهام الموكلة لهم بجودة عالية، كما تساعد المنافسة الصحية على تشكيل فريق أكثر إنتاجية.

الشخص التنافسي قد يزعزع ثقة أعضاء الفريق بأنفسهم لسعيه لتحقيق أفضل أداء وتذكير الآخرين بتميزه (بيكسلز)

عندما يؤثر التنافس سلبا على المردود

لكن التنافسيين يمكن أن يجعلوا فضاء العمل غير مريح، خاصة إذا كانت كل محادثة وكل مهمة تدور حول من سيقدم أداء أفضل أو أسرع من البقية.

يمكن للتنافسيين أن يزعزعوا ثقة أعضاء الفرق الأخرى بأنفسهم، من خلال السعي الدائم إلى تحقيق أفضل أداء وتذكير الآخرين دائما بتميزهم. وقد يعمد الشخص التنافسي إلى تركيز جهوده أكثر على ضمان تفوقه بدلا من القيام بالأمر الصائب للفريق والشركة التي يعمل فيها.

وإليك كيف تتعامل مع الأشخاص التنافسيين حتى تحافظ على مكانتك وسلامتك العقلية.

التنافسيون يجعلون فضاء العمل غير مريح (بيكسابي)

كيف تتعامل مع مدير تنافسي؟

تذكر أن رئيسك في العمل وصل إلى مستوى "المدير" بفضل تنافسيته واعتداده بنفسه. مع ذلك، يمكنك التعامل معه وإطلاعه على الطريقة التي تريده أن يعاملك بها حتى تضمن النجاح في العمل، من خلال قولك مثلا: "حتى أضمن تحقيق أفضل مردودية، أحتاج إلى أن أشعر بأننا في نفس الفريق بدلا من التنافس ضد بعضنا بعضا".

كيف تتعامل مع موظف تنافسي؟

لا تنس أنك أنت من يضع حدود العلاقة بينكما. يمكنك أن تطلع زميلك في العمل أن التنافس الصحي أمر جيد، ولكنك تعطي أفضل ما عندك حين يتعاون جميع أفراد الفريق مع بعضهم بعضا ويكونون متحدين. وذكّر الموظف بأنك تهتم بشأنه وأنك دائما تكافئ الذين يظهرون أخلاقيات عمل قوية وسلوكا جيدا.

عند التعامل مع شريك تنافسي أخبره بوضوح: لا أريد لعلاقتنا أن تتحول إلى منافسة (مواقع التواصل)

كيف تتعامل مع شريك عمل تنفسي؟

إن الشراكة في العمل قائمة على الثقة، لذلك كن واضحا وصريحا بشأن ذلك من البداية. يمكنك أن تخبر هذا الشريك: "أشعر بأنك تميل دائما إلى التنافس معي، ولكنني أكثر إنتاجية عندما أشعر بأننا نعمل كفريق واحد لتحقيق أهدافنا".

كيف تتعامل مع صديق تنافسي؟

كن واضحا وصريحا، من خلال إخباره مثلا: "لست مرتاحا بشأن العمل المشترك معك، لأنني أظن أن ذلك يمكن أن يؤثر سلبا على صداقتنا".

كيف تتعامل مع شريك حياة تنافسي؟

لا تجعل العمل يؤثر على علاقتك الشخصية. يمكنك أن توضح ذلك للطرف الآخر بقول: إن تحويلك الشراكة إلى منافسة يشعرني بعدم الارتياح، لا أريد لعلاقتنا أن تتحول إلى منافسة".