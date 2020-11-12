قمع الدموع لن يخفي الحزن.. 9 نصائح عملية للتخلص من الذكريات

تعد معاناة النساء من التوتر والقلق وعدم الشعور بالأمان دون تفسیر واضح أمرا محیرا، ربما النساء أنفسهن لا یملكن إجابة عن سر التقلب المزاجي الذي یعانین منه على فترات.
الشعور بالحزن هو استجابة عاطفية طبيعية للأحداث الصعبة في الحياة. وبالرغم من كونه شعورا طبيعيا، فإن التخلص منه قد لا يكون سهلا في كثير من الأحيان.
قد يتمكن الحزن الشديد، الناجم عن المصائب الكبيرة مثل الفقد والفراق من البعض، فيعيشون معه طويلا دون أن يدركوا أنهم يتغيرون ويتحولون إلى شخصيات حزينة وكئيبة رغما عنهم، لهذا فإن معرفة كيفية التخلص من الحزن وإطلاق سراح الدموع المحبوسة يساعدنا في العودة إلى طبيعتنا والمضي قدما في الحياة.
من جهة أخرى، يعتقد البعض أن الحزن للضعفاء، وبالنسبة للرجال فإن الأمر أسوأ، فمن غير المرغوب رؤيتهم يبكون على سبيل المثال، لذلك نسعى أحيانا إلى السيطرة على حزننا وقمعه.
وفي الوقت الذي نستطيع فيه منع الشعور بالحزن وقمعه، فإنه لا يمكننا منع الدماغ من إثارة الحزن فينا، فالحزن عاطفة إنسانية أساسية. وعندما نتفاعل مع الحزن بهذا الشكل ودفنه مرارا وتكرارا، فقد تنتج عن ذلك أعراض مثل القلق والاكتئاب وغيرهما.
تقول هيلاري جاكوبس، المحللة والمعالجة النفسية، في مقال لها على موقع "سيكولوجي توداي" (Psychologytoday)، لا يوجد ما هو ضعيف بشأن الشعور بالحزن، إلا أن ما تعلمناه من عائلاتنا ومجتمعاتنا وثقافاتنا يؤثر على علاقتنا بهذه المشاعر الرقيقة. على سبيل المثال، إذا نشأنا في عائلات تعرضنا فيها للانتقاد بسبب شعورنا بالحزن فقد نتعلم مع الوقت التحكم في حزننا وإبعاده. بالمقابل، قد نشعر براحة تامة مع الحزن، في حال قبل آباؤنا حزننا، وقدموا لنا الدعم، وأدركوا الألم الذي نشعر به.
البكاء منفذ جسدي يسمح لك بالتعبير عن مشاعرك وهو أحد طرق إطلاق الحزن. وإطلاق العواطف الأساسية مثل الحزن، أمر حيوي لصحتنا العاطفية والجسدية في الوقت الحالي وعلى المدى الطويل. أما تجاهلها فيؤدي إلى إجهاد العقل والجسد.
هل تشعر أحيانا أنك حزين وتحتاج إلى البكاء بشدة، لكنك لا تستطيع أن تذرف الدموع؟ كأن هناك شيئا يحبسها بالداخل.
تقول جاكوبس إنه بالنسبة لهؤلاء ممن يجدون صعوبة في إخراج الدموع وإطلاق سراح الحزن الذي يعيش عميقا داخلهم فإن ممارسة هذا التمرين اللطيف قد يساعدهم.
استرح أولا على سريرك أو كرسيك، أحضر وسادة ناعمة أو بطانية لتعطيك شعورا بالراحة. ومن ثم خذ نفسا عميقا من البطن، تنفس من خلال أنفك أو فمك، أرسل الهواء بعمق إلى قاعدة بطنك، وحاول منع صدرك من التحرك لأعلى، وبدلا من ذلك دع الهواء يدفع بطنك للخارج. انتظر ثانية حتى تشعر بضغط الهواء بداخلك. ثم حرر الهواء ببطء من فمك.
حاول أن تشعر بجسدك أثناء الزفير واضبط تدفق الهواء حتى تشعر بالاسترخاء إلى أقصى حد. من الطبيعي أن تشعر بقليل من الدوار بينما يتحول الشهيق إلى الزفير. من الطبيعي أيضا أن تشعر بتسارع نبضات قلبك عند الشهيق.
كرر هذا التمرين 6 مرات، بحلول الوقت الذي تحصل فيه على النفس السادس، يجب أن تشعر براحة كبرى.
إذا شعرت بالحزن خلال تنفسك بعمق، اسمح لنفسك بالبكاء، بعد أن تنتهي من البكاء، استلق على سريرك وفكر فيما حدث. إذا كنت مازلت منزعجا، ابكِ مرة أخرى، ولا تخجل.
أخيرا، عندما تكون مستعدا للتحرك مرة أخرى ومواصلة يومك أو ليلتك، تذكر أن تعامل نفسك بلطف، كما لو كنت تهتم بشخص تحبه.
قدم موقع "غوندرسن هيلث سيستم" (Gundersen Health System) الأميركي، بعض الطرق الصحية للتعامل مع حزنك: