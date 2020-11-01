حتى لا تتعرض لمواقف محرجة.. عادات غريبة يومية للشعب البرازيلي

تحتمي الشعوب بثقافاتها وتراثها الفكري وعاداتها أمام تيار الحداثة والتغيير، الذي قد يمحو ما يميز بلدا عن آخر. لكن بالتعمق في ثقافات الشعوب، ربما سنجد بعض العادات المثيرة والغريبة التي تظل حاضرة حتى في عصور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.

بالنسبة لبعض الناس، من الصعب تخيل شقة من دون سجاد، لكن هذه ليس الشيء الوحيد المفاجئ الذي ستجده في البرازيل، حتى الإيماءات في البرازيل يمكن أن تكون لها معان مختلفة تماما. على سبيل المثال، إيماءة "حسنا" البريئة التي تستخدمها كثير من الشعوب، تعني علامة بذيئة في البرازيل، فتجنب استخدامها وإلا تعرضت لموقف محرج للغاية.

كشف موقع برايت سايد (Brightside) بعض العادات عن الحياة في البرازيل، بعضها غريب والآخر سيثير إعجابك.

الالتزام بالمواعيد

الالتزام بالمواعيد في البرازيل أمر خاص جدا. إذا كان لديك موعد مخطط له في الساعة 9 صباحا، فلا تتوقع ظهور الشخص إلا بعد ساعة من الموعد. إذا تمت دعوتك إلى حفل في الساعة 8 مساءً، فلا تحضر قبل الساعة 9 مساء، وإلا فسيتفاجأ المضيفون كثيرا.

معجون وفرشاة الأسنان

يحمل السكان المحليون معجون وفرشاة الأسنان في كل مكان، إذ ينظف بعض السكان المحليين أسنانهم بعد كل مرة يأكلون فيها في العمل أو في المقاهي أو في أي مكان آخر. عندما تكون هذه هي الحال، فهذا يعني على الأرجح أنهم يحملون معهم كل ما يحتاجون إليه، بما في ذلك معجون الأسنان وفرشاة الأسنان الخاصة بهم.

بالإضافة إلى ذلك، قد ترى أيضا أشخاصا يغسلون أيديهم قبل وبعد ذهابهم إلى دورة المياه، وهناك أوقات يكون فيها هذا السلوك متوقعا من السياح بقدر ما هو متوقع من السكان المحليين.

يحبون الكلاب أكثر من القطط

من بين جميع أصحاب الحيوانات الأليفة في البرازيل، 58% لديهم كلب، و28% فقط لديهم قطة.

يعتبر البرازيليون الكلاب جزءا من العائلة. يلبسونها القمصان وحتى الجوارب. وقد ترتدي بعض الكلاب مجوهرات (على سبيل المثال، أقراط ماسية أو ذهبية) يتم تثبيتها على فرائها بغراء غير سام.

يفضل البرازيليون تربية الكلاب على القطط (الجزيرة)

التحدث بمئات اللغات في البرازيل

كما قيل في "عائلة سمبسون"، على سبيل المزاح، إنهم يميلون لافتراض أن البرازيليين يتحدثون الإسبانية، إلا أن اللغة الوطنية هي البرتغالية التي يتحدثها حوالي 98% من السكان.

يتم التحدث باللغة البرتغالية البرازيلية وكتابتها بشكل مختلف قليلا عما هو عليه في أوروبا، على غرار الاختلافات بين الإنجليزية الأميركية والإنجليزية البريطانية.

لكن البرتغالية هي في الحقيقة مجرد قمة جبل الجليد. هناك أكثر من 200 لغة أصلية يتحدث بها سكان البرازيل الأصليون، مثل "أرارا" و"يوكوانا"، وهناك أيضا لغة إشارة برازيلية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا لغات جلبها المهاجرون، مثل اليابانية أو الإيطالية، وبعضها يتمتع بوضع قانوني في مناطق معينة. إذا كنت تتساءل، يتحدث حوالي 4% فقط من البرازيليين الإسبانية.

لا تلق بالمناديل داخل المرحاض

لا تستطيع بنية الصرف الصحي المحلي التعامل مع ورق التواليت، ولهذا لا أحد يرميه في المرحاض. كل منزل ومقهى وفندق به دلو خاص، لأن تلك الأوراق قد تتسبب في انسداد مواسير الصرف، وكل شيء هناك سوف يتساقط على الأرض.

ومن الأفضل حمل ورق تواليت معك، لأن العديد من الأماكن العامة لا تتوفر فيها مناديل.

العناية بالأقدام والأظافر طقس أسبوعي

تحظى صالونات العناية بالأظافر في المدن البرازيلية بشعبية كبيرة، وتذهب كل امرأة تقريبا إلى هناك مرة واحدة في الأسبوع. لا يهم ما هو وضعك الاجتماعي أو دخلك، يجب أن تتمتع بأظافر جميلة المظهر وزاهية اللون.

لون الشعر الأكثر شعبية

عندما نفكر في النساء البرازيليات، نتخيل السمراوات. ولكن على عكس هذه الفكرة، تحب العديد من البرازيليات أن يصبحن شقراوات، رغم سمرة البشرة المتعارف عليها لدى البرازيليين.

البرازيليون لا يحبون السجاد

الأرضية المغطاة بالسجاد ليست عادة برازيلية. وأحد أسباب ذلك هو صعوبة تنظيف السجاد. ويفضل البرازيليون أرضيات الخشب والغرانيت.