أفكار ديكور 2021.. لمسات شتوية جميلة ودافئة في المنزل

مع تغير الطقس وللحصول على أجواء دافئة رومانسية ساحرة في أرجاء المنزل، لا بد من إضافة بعض اللمسات، سواء في الأثاث أو الأقمشة أو الإكسسوارات، لجعل المنزل أكثر أناقة وراحة.

في هذا الإطار، يكمن جمال الديكور الشتوي باختيار النسيج المناسب لهذا الموسم والألوان التي تعكس أجواء الشتاء.

لذلك تدعو مصممة الديكور ديالا الرفاعي إلى تطبيق بعض الأفكار البسيطة لديكور المنزل في الشتاء:

استخدام قطعة ديكور كعنصر فريد من نوعه، يضفي أجواء دافئة حميمية على الشتاء (بيكسلز)

إكسسوارات رومانسية

في فصل الشتاء، من المفضل اعتماد الديكورات المستوحاة من الطبيعة مثل الخشب والأحجار والزهور وأوراق الشجر وأقماع الصنوبر، لتزيين الغرف، كما يمكن جمع بعض هذه العناصر ووضعها على طاولة الطعام.

وتلعب الشمعدانات -بمختلف أشكالها وألوانها- دورا بارزا وملفتا بإضفاء الأجواء الشتوية على ديكورات المنزل، كما أنها عنصر فريد من نوعه، يضفي أجواء دافئة حميمية تحاكي هذا الموسم.

وتجذب النظرَ الأصص المليئة بالأغصان الجافة، والمطلية بالأبيض أو الذهبي أو الفضي أو بلون يتماشى مع ألوان المنزل بشكل عام، ويمكن وضعها في مدخل المنزل أو حتى في أحد أركان مجلس الاستقبال الرسمي.

الديكورات المستوحاة من الطبيعة في موسم الشتاء كالخشب والأحجار والزهور، تضفي على الغرف جمالا (بيكسلز)

تجديد مفارش السرير

يجب تبديل أغطية الفراش الصيفية بأخرى شتوية للتدفئة خلال ساعات الليل، كما يمكن الاستعانة بوسادات من الفرو ومفرش سرير مصنوع من الصوف وإلقاؤهما بشكل عشوائي على الفراش، لإضفاء لمسة عصرية إلى المنزل وأجواء فصل الشتاء في غرفة النوم.

وتُحدِث الوسائد الصوف والستائر المخملية فارقا كبيرا، لأن تغيير الوسائد الصغيرة على الأرائك والمقاعد كفيل بتجديد طلّة المكان.

وللتماشي مع أجواء الشتاء، يمكن مثلا اختيار وسائد الجلد أو الفرو المزدانة بالرسوم وبأحد الألوان الترابية الدافئة للأريكة الرئيسة ذات اللون المحايد، كالبيج الفاتح مثلا.

يمكن الاستعانة بوسادات من الفرو ومفرش سرير مصنوع من الصوف (بيكسابي)

استخدام الإضاءة الخافتة

تضيف الإضاءة الخافتة شعورا بالدفء والهدوء والاسترخاء، وكذلك الشأن بالنسبة للإضاءة التي تنبعث من داخل السقف أو من اللمبات الصغيرة الموزعة في أماكن متفرقة.

كما يمكن استبدال المصابيح ذات الألوان الزرقاء الباردة بأخرى ذات ألوان صفراء دافئة، فلون الضوء له تأثير كبير في الديكور وأجواء المنزل.

ويمكن أيضا اختيار أغطية المصابيح بألوان ترابية دافئة.

الإضاءة الخافتة تمنح شعورا بالدفء والهدوء والاسترخاء ويفضل أن تكون موزّعة في أماكن متفرقة (بيكسلز)

المدفأة أهم الديكورات الشتوية

تعد المدفأة على رأس قائمة الديكورات الشتوية، مع وجودها بشكلها التقليدي في وسط الحائط الرئيسي في غرفة الجلوس. وليس ضروريا الاعتماد عليها كمصدر للتدفئة، لكن يمكن أن توجد لتوحي بالدفء والرومانسية.

ويفضل انتهاز الفرصة لاختيار جهاز تدفئة جذاب يضفي لمسة شتوية أنيقة على ديكور المنزل.

ألوان السجاد الداكنة ملائمة للشتاء مع الحرص على أن تليق بألوان المنزل الأساسية (بيكسلز)

قطع السجاد

للسجادة دور أساسي في ديكور المنزل في فصل الشتاء، ويجب اللجوء إلى الألوان التي تعكس أجواء هذا الموسم البارد، مثل الرمادي أو البيج أو الأبيض العاجي وغيرها.

كما يمكن اختيار ألوان أخرى داكنة أكثر ربما، لكن مهما اقتنيت فيجب الحرص على أن تليق بألوان المنزل الأساسية.

أقمشة المفروشات والسجادات والستائر الداكنة اللون تجعل ديكور المنزل دافئا ومتناقضا مع برد الخارج (بيكسلز)

التناقض بين الداخل والخارج

يمكن جعل الديكور الداخلي للمنزل دافئا وحميما ومتناقضا بشكل جلي مع الطبيعة والحالة الباردة خارجا. فالسجادات الترابية اللون، والمفروشات ذات الأقمشة السميكة والداكنة اللون، والسجادات السميكة الحاجبة لبرد الأرضية، والستائر السميكة الداكنة اللون، تجعل ديكور المنزل دافئا ومتناقضا بشكل ملحوظ مع السماء الملبدة بالغيوم الرمادية والأشجار العارية الأغصان.