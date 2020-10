كعك القرفة وجلسة "فيكا".. تقاليد الاستمتاع بالحياة الهادئة في السويد

عند زيارتك للسويد، وقبل أن تتعلم كلمات سويدية أساسية مثل "شكرا" و"أهلا" و"إلى اللقاء"، لا بد أن تتعرف على كلمة "فيكا" (Fika). وهي كلمة لا يوجد لها ترجمة حرفية، ولا ينشغل السويديون بإيجاد تعريف محدد لها؛ لكنها تعبر عن جزء مهم من ثقافتهم، وتعني تخصيص وقت للأصدقاء لمشاركتهم فنجانا من القهوة.

فالقهوة في السويد تُشرب في كل مكان وفي أي وقت، من الصباح حتى المساء، فهي بلد يحتل المرتبة الثالثة بين البلدان المستهلكة للقهوة في العالم، بعد النرويج وفنلندا، بمتوسط 4 أكواب يوميا للفرد الواحد.

لكن القهوة في وقت الفيكا شيء آخر، فالفيكا ليست مجرد كلمة؛ بل "أسلوب حياة" يعتمد على التوقف قليلا في منتصف اليوم للراحة وتناول الطعام والشراب والدردشة مع الآخرين، لاقتناص لحظة للاستمتاع بالتمهل والإبطاء في وقت يلهث فيه العالم من حولنا، أو كما تقول الكاتبة السويدية آنا برونز "الفيكا احتضان للحياة ببطء".

كاحتضان القهوة لكعكة القرفة في جلسة الفيكا، حيث تحظى هذه المعجنات الحلوة بشعبية كبيرة جدا، حتى اعتبرتها الكاتبة إيزابيل فريدبورغ "واحدة من أعظم ملذات الحياة".

ففي عام 2010 وحده، تناول السويدي العادي ما يعادل 316 كعكة قرفة، ووصل إجمالي ما استهلكه مواطنو السويد من هذه الحلوى قرابة 317 مليون رطلا، بحسب المجلس السويدي للزراعة والإحصاء.

Do you know what fika is? Let's meet for a Swedish fika!

يلا نتعرف على الفيكا السويدية وخلينا نلتقي على فيكا

☕️🧁🍶#Sweden #Fika #السويد #فيكا #قهوه @swedense @swedense @jakobxstrom pic.twitter.com/Qu4XZgTMGZ

— Fokusera ‎فوكوسيرا (@Fokusera11) June 21, 2020