تشعر بأن الأيام متشابهة.. اتبع هذه النصائح لكسر الروتين والهروب من الملل

تأثرت حياتنا بالتباعد الاجتماعي والقيود المفروضة على اللقاءات الجماعية، حتى العطلات أُلغيت أو قلصت مدتها بسبب الحجر الصحي.

ومع اقتراب فصل الشتاء لا تزال الأوضاع على حالها، ولكسر الروتين يمكنك اتباع هذه النصائح بحسب تقرير للكاتبة ليزي سيرنيك نشرته صحيفة الغارديان (theguardian) البريطانية.

1- مارس تمارين البينغو

تقترح المدربة الشخصية إليزا فلين لعب ورق "البينغو" (Bingo). وتتراوح أنشطة بطاقات البينغو بين الركض تحت المطر وتنظيف الأسنان مع الوقوف على ساق واحدة.

ويمكنك استخدام قصاصات الورق وكتابة التمارين كركوب الدراجة والسباحة والركض والمشي مسافات طويلة. ضع كل أفكارك في قبعة واختر واحدة لتفعلها يوميا.

2- اكتب رسالة حب

يؤكد اختصاصي علاج العلاقات ستيفان والترز عضو الجمعية البريطانية للإرشاد والعلاج النفسي، أن "إرسال رسائل أو هدايا لأحبتك يحافظ على شعلة الحب، ويضفي البهجة على يومهم".

3- موعد للتنزه

ينصحك والترز بالتخلص من كسلك وتجربة شيء جديد، مثل الذهاب للتنزه والمشي مسافات طويلة.

4- عمل تطوعي ورياضة

إذا كنت تشتري البقالة لشخص ما، أو تساعد مسنا في تنظيف حديقته، ففكر بالركض أو ركوب الدراجة بدلا السيارة. وإذا كنت تفضل ممارسة أنشطة تطوعية فيمكنك الانضمام إلى مجموعة من العدائين الذين يقدّمون مهام تطوعية بانتظام.

5- اكتب يومياتك

تقول لورا فولشر، مؤسسة جمعية السرطان الخيرية "ميشين ريمشين" إن كتابة يومياتك تساعدك على اتخاذ قرارات إيجابية بشأن سبل لقضاء وقتك، بينما قد تستهلك بعض الأنشطة -كتصفح مواقع التواصل- طاقتك العاطفية دون إضافة قيمة لحياتك.

كتابة يومياتك تساعدك في اتخاذ قرارات إيجابية بشأن سبل قضاء وقتك (مواقع التواصل)

6- دروس تطوير الذات

وتقترح مدربة العقلية القيادية سارة ويلر الالتحاق بدروس تطوير الذات لتعزيز إبداعك والخروج من الروتين، وهذا يمنحك فرصة التعرف على أشخاص جدد.

7- تواصل مع عائلتك

ومع احتمالية الإغلاق في فصل الشتاء، يقترح مدير الترفيه دان كولينز ممارسة الكثير من الأنشطة التي تحافظ على ترابط العائلات خلال الشتاء، حتى لو لم تتمكنوا من الالتقاء.

8- انضم لمجموعة مساعدة

منذ بداية الجائحة، تم إنشاء مجموعات المساعدة المتبادلة لربط المتطوعين بالأشخاص الذين يحتاجون للدعم. يمكنك إضافة نفسك لمجموعة محلية لإيجاد فرص التطوع المناسبة لمهاراتك واهتماماتك.

9- زر أماكن ملهمة

تشعر بانعدام الإلهام والملل والإرهاق، أغلق حاسوبك واترك هاتفك واذهب لموعد إبداعي.

هايدي سكريمغور وهازل ديفيس من شركة "ميوس فلاش" (Muse Flash) ينصحان بالتوجه لمكان ملهم مثل نهر أو غابة أو معرض فني أو متحف، للتأمل والاسترخاء.

10- أضف الأعشاب لوجباتك

وبحسب الاختصاصية في العلاج الغذائي أليس جودفري، فإن الأعشاب ستمنحك نكهة معززة، وتجعل حياتك أكثر متعة وقيمة غذائية، وتضاعف عدد مضادات الأكسدة. وإذا كنت لا ترغب بشراء الأعشاب فازرعها على نافذتك.

11- جرب الألعاب اللوحية

يمكنك ممارسة لعبة الطاولة المتباعدة اجتماعيا، باستخدام تطبيق زوم.

12- نوّم نفسك مغناطيسيا

تقترح معالجة التنويم الإيحائي السريرية جيرالدين جواكيم، ممارسة التنويم المغناطيسي الذاتي لتهدئة العقل والتمتع بنوم هانئ.

وأثناء الاستلقاء على السرير، تخيل أنك تقوم بتجربة أمر تحبه، ثم تخيل تفاصيل المشهد، سيساعدك ذلك على النوم مع صور أكثر سعادة.

13- تدريب التنفس المركز

كما تغسل أسنانك لمدة دقيقتين يوميا، خصص وقتا لممارسة التنفس المركّز. اجلس بشكل مريح وأغلق عينيك وتنفس من أنفك وعد حتى 7. أخرج الزفير من الفم وعدّ حتى 11، ثم توقف، وكرر العملية 6-7 مرات.

14- اسلك طريقا جديدا

إذا وجدت نفسك دائما تسلك الطريق ذاته، فاختر مسارا مختلفا. فوفقا لمدرب الأمومة إيفانو بوكو فإن إحداث تغييرات بسيطة بالروتين المعتاد له تأثير كبير على مزاج.

15- نظم ورشة عمل مع زملائك

العمل عن بعد يشعرك بالانفصال عن فريق العمل، جرّب الدعوة لورشات عبر الإنترنت تتضمن ألعابا وأنشطة رسم ومسرح، وتهدف لدعم الرفاهية والثقة بالنفس وتعزيز الحس الإبداعي.