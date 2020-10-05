يجب على كل طالب جامعي إتقانها.. 7 وصفات صحية وبسيطة

غيّر وباء كورونا كل شيء هذا العام، بما في ذلك أسبوع التعريف لطلاب السنة الأولى. فمع حدوث نشاطات الطلاب الجدد بشكل افتراضي وتقليل أحجام الفصول الدراسية، سيكون النظام مختلفا تماما عما مر به الطلاب سابقا. ومع ذلك فإن الأمر الثابت هو الحاجة للطهي والاعتناء بالنفس.

فمئات الآلاف من الشباب سيصلون لسكنهم الجامعي، مسلحين بالوصفات وأواني الطهي على أمل أن يصنعوا عشاء أكثر نفعا من الخبز المحمص.

إن إتقان بعض الوصفات الأساسية لن يشعرك بالرضا فحسب، بل سيكون بلا شك أفضل للقدرات العقلية من النودلز (الشَّعْرِية أو المعكرونة) الفورية. وهو أيضا طريقة رائعة للتعرف على أصدقاء جدد كما تقول الكاتبة بيب سلون في تقرير نشرته صحيفة "التليغراف" (telegraph) البريطانية.

الدجاج بالأعشاب من الأطعمة المحببة وسهلة التحضير (شترستوك)

1. دجاج بالهريسة واللبن والأعشاب

ضع الدجاج بوعاء كبير وامزجه بالهريسة المغربية (الشطة) والكمون والملح والفلفل، وبعض زيت الزيتون، واتركه مغطى بالثلاجة لساعة على الأقل.

بعدها ضع الزبادي والثوم المبشور وقشر الليمون وعصيره والريحان والنعناع بوعاء واخلطها جميعا جيدا، ثم تبل الخليط بقليل من الملح والفلفل، وغط الوعاء وضعه جانبا.

ثم سخن الزيت النباتي بمِقْلاة على نار عالية، وضع الخليط بالمقلاة واتركه 5 دقائق حتى يظهر اللون الذهبي في الأسفل، بعدها اقلب الدجاج باستخدام ملقط حتى ينضج تماما.

انقله إلى طبق، وقم بشواء الليمون بعد تقطيعه لنصفين وإزالة بذوره بطرف السكين، وضعه بالمقلاة التي طهي بها الدجاج واتركه 3-4 دقائق.

لتجميع اللفائف، ضع الخبز المفرود براحة يدك واستخدمه لسحب الدجاج من السيخ. ضع بعض اللبن الزبادي، ورش بعض الصنوبر وبذور الرمان، وقدمه مع نصف ليمونة مقلية.

النودلز من الأطباق السريعة والبسيطة ويعشقها الجميع (شترستوك)

2. نودلز بالخضار

اطبخ نودلز البيض في قدر حسب تعليمات العبوة.

ضع الفلفل والجزر بمقلاة مع القليل من الزيت النباتي على نار عالية حتى يتحمر، وقبل أن يصبح الخليط طريا، أبعده عن النار وضعه بوعاء.

قطّع البصل الأخضر جيدا وأضفه للوعاء، ثم اعصر الليمون ورش الملح عليه واخلط المكونات معا لتتشكل النكهة القوية.

امسح الزيت الباقي في المقلاة، ثم أضف ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني وحليب جوز الهند وصلصة الصويا، وامزجها معا وضعها على نار عالية لتصبح سميكة، ثم قم بتصفية النودلز وأسكبها في المقلاة، وأضف السمسم وقلّب جيدا.

أضف البصل الأخضر مع ملعقة صغيرة من زيت السمسم وامزج كل المكونات معا، ثم قدم الطبق مع رشة صغيرة من الكزبرة والفول السوداني.

بيستو البازلاء والنعناع والموزاريلا يضفي نكهة مميزة على المعكرونة (دويتشه فيله)

3. شطيرة بيستو البازلاء والموزاريلا

ضع البازلاء المجمدة بوعاء وغطّها بالماء المغلي واتركها 5 دقائق لتنضج، ثم صفها. ضع البازلاء والقشطة والنعناع والخل وعصير الليمون والزيت بمحضرة الطعام، ثم أضف الثوم ورشة ملح وفلفل واهرسها هرسا خشنا.

قطّع خبز البانيني إلى شرائح وافتحها، ثم وزع بيستو البازلاء على النصف السفلي من كل منها. وضع فوقها شرائح جبنة الموزاريلا والطماطم، ثم السبانخ وتبلها قليلا. وأغلق الخبز مع الضغط.

سخن آلة تحميص الشطائر، ثم حمّص البانيني لتذوب الموزاريلا، وقطع الشطيرة إلى نصفين وقدمها مع السلطة.

إذا لم تكن لديك آلة تحميص الشطائر، سخن مقلاة كبيرة غير لاصقة وحمص الخبز 3-4 دقائق، اقلبها بحذر، واضغط عليها ليتحمص الجانب الثاني.

4. إفطار هويفوس رانشيروس

سخن قدرا صغيرا على نار عالية ورش القليل من زيت الزيتون فيه، وافتح وصفِّ علب الفاصوليا السوداء بمصفاة، ثم ضع الفاصوليا في المقلاة مباشرة مع ربع كوب ماء.

أضف الكمون والبابريكا (توابل مطحونة) والملح والفلفل الأسود والطماطم، اطبخ الخليط 5 دقائق مع التحريك حتى تلين الفاصوليا قليلا.

قطّع الأفوكادو شرائح، واقطع ليمونة نصفين أحدهما 4 شرائح. ثم اعصر نصف ليمونة فوق شرائح الأفوكادو والآخر على الفاصوليا.

بعدها، ضع مقلاة كبيرة مرشوشة بالزيت على نار عالية لقلي البيض حسب الرغبة.

سخن خبزة التورتيلا بالميكرويف، وضع قطعة بكل طبق، اسكب الطماطم والفاصوليا بالملعقة، وغطِّ كل واحدة بنصف حبة أفوكادو مقطعة وبيضة مقلية. وانثر قطعا من جبنة الفيتا فوقها وقدمها مع قطع الليمون المتبقية والصلصة الحارة.

المشاوي بأنواعها من الأطباق السهلة على الشباب الجامعي وذات طعم مميز (شترستوك)

5. عشاء المشاوي بالمقلاة

سخن الفرن على 180-200 درجة مئوية. ضع البصل المفروم في مقلاة مع القليل من زيت الزيتون على نار متوسطة. أضف إليه أوراق الميرمية المفرومة وتبله بالملح والفلفل.

عندما يصبح البصل طريا، ارفعه عن النار، واخلط اللحم مع مزيج البصل والتفاح، وكرات.

ضع شرائح الجزر في وسط صينية تحميص معدنية، وارفع الجلد عن ظهر الدجاج وقم بحشوه باللحم، ثم أضف البطاطا ورش زيت الزيتون فوق الدجاج والخضار، وانثر بعض الأعشاب والملح والفلفل، ثم ضع الصينية في الفرن الساخن لمدة 55 دقيقة.

بمجرد أن ينضج الدجاج، أخرج الصينية من الفرن. وضع الخضروات بأوعية التقديم، ثم أخرج الحشوة من الدجاج وضعها بوعاء، وقطع الدجاج لشرائح.

وللحصول على أفضل صلصة، ضع صينية الشواء على نار موقد عالية، مع 5 ملاعق كبيرة من الماء، وبملعقة خشبية افرك الأجزاء اللاصقة بالصينية. ثم أضف كوب ماء واستمر بالخلط حتى تحصل على مرق بني كثيف وضعه بإبريق التقديم.

معكرونة بالخضروات من الوصفات السريعة والمرغوبة لدى الشباب (دويتشه فيله)

6. المعكرونة بالجبن والخضروات

سخن الفرن إلى 200-220 درجة مئوية، واسلق المعكرونة بماء مملح لمدة 7 دقائق، ثم صفّها واغسلها بماء بارد، وضعها جانبا.

أضف الريحان والبصل الأخضر لوعاء الثوم والخردل، وكذلك أضف جبنة الشيدر والبارميزان، وضع الخليط جانبا.

لتحضير الصلصة، ضع الزبدة في قدر متوسط الحجم واتركها تغلي نصف دقيقة بعد الذوبان، ثم أضف الدقيق للقدر واخلط جيدا لدقيقتين على نار متوسطة، قبل اتخاذها اللون البني ثم أضف بعض الحليب واخلط جيدا وبعد امتزاجه أضف المزيد. وكرر العملية عدة مرات.

عندما تغلي الصلصة أضف الحليب المتبقي واستمر بالتقليب على نار خفيفة لتتكون صلصة سميكة، سيستغرق هذا 5 دقائق. وحين يصبح المزيج سميكا، ارفعه عن النار وأضف الخردل والثوم والريحان والبصل الأخضر والجبن وبعض الفلفل الأسود، واخلط جيدا وضع التوابل حسب الذوق واسكب الصلصة فوق المعكرونة وامزجها.

انقل المعكرونة لطبق خبز ورش جبن البارميزان على السطح. وضعها على الرف العلوي للفرن الساخن حتى تصبح ذهبية اللون.

في الأثناء قطع البروكلي واخلطه بوعاء مع زيت الزيتون والتوابل.

أخرج المعكرونة بالجبن من الفرن، ورتب البروكلي فوقها، ثم أعدها لرف الفرن العلوي لمدة 10 دقائق أخرى، ومن ثم تؤكل على الفور.

القرع العسلي يقي من السرطان ويساعد في التمتع بالرشاقة ويعمل على تحسين المزاج (الألمانية)

7. كاري أخضر تايلندي مع القرع بالصويا

سخن زيت عباد الشمس بمقلاة، بينما تحتفظ بمكعبات القرع متبلة بصلصة الصوي، وأضف القرع للمقلاة وقلبه على نار متوسطة لمدة 10 دقائق حتى يتحول للون البني، مع التحريك المستمر.

وفي مقلاة أخرى سخن زيت عباد الشمس وأضف عشبة الليمون ومعجون الكاري الأخضر التايلندي على نار عالية لدقيقة واحدة، ثم أضف حليب جوز الهند واتركه على نار هادئة 8 دقائق.

ضع البازلاء والهليون والفاصوليا الخضراء في صلصة الكاري واطبخها حتى تنضج الخضار. بعدها، ضع الكاري بأطباق وزينها بملعقة من القرع الجوزي، ثم ضع بعض عصير الليمون على كل طبق، ورشه بالكزبرة، ثم انثر شرائح الفلفل الحار والبصل الأخضر.