هل يتطلب عملك الجلوس طوال اليوم؟ إليك منتجات عصرية تمنحك الراحة

هل خطر ببالك أن تسأل من اخترع ماسحات السيارات أو غسالة الأواني أو حفاضات الأطفال أو مكعبات الأبجدية؟ أغراض نستخدمها يوميا، اخترعتها النساء القادرات دوما على إيجاد حلول مبتكرة.
هل يتطلب عملك الجلوس طوال اليوم؟ هل تعاني من ألم في الظهر أو المعصم أو من الصداع؟ حان الوقت إذن لتجعل مكان جلوسك أكثر راحة وتطورا، بفضل هذه المنتجات التي تسردها الكاتبة نصرت سلطانة، في تقرير نشره موقع "باز فيد" (buzzfeed) الأميركي.
تساعد وسادة الرغوة المرنة على تخفيف وجع عرق النسا والساق وأسفل الظهر، وتحافظ على وضعية جلوس أفضل.
احتفظ بالزجاجة بجانبك لتشرب الماء أثناء جلوسك على المكتب، مؤشر الوقت المرسوم عليها سيذكرك بوقت شرب الماء للحفاظ على رطوبتك.
هذه الكرة لا تخفف ألم الظهر فحسب، وإنما تنشط عضلات البطن والنخاع وتعزز وضعية الجسم الصحيحة، وتعد الطريقة الأسهل لتمرين جسمك أثناء الجلوس.
تحتوي الوسادة على جل للدعم يقلل ألم المعصم أثناء العمل طوال اليوم على الحاسوب.
مكتب مزود بمسند للفأرة وللمعصمين وحامل للحاسوب للحفاظ على مستوى إنتاجية عال في المنزل، سواء كنت على السرير أو الأريكة أو طاولة المطبخ.
يحمي الكريم بشرتك من الضوء الأزرق المنبعث من أجهزة التكنولوجيا، ويحتوي على مضادات الأكسدة المستخرجة من العنب.
تمنع الحاملة ارتفاع درجة حرارة الحاسوب المحمول، وهي مضادة للانزلاق، ومزودة بإضاءة مدمجة ومسند للمعصم من الإسفنج.
يساعدك على حبس الدخان والملوثات والغبار والجراثيم من خلال تدوير الهواء النظيف حولك، لئلا تتنفس أي شيء ضار أثناء عملك في مكان واحد طوال اليوم.
هذه النظارات تخفف من الصداع وآلام العين والإرهاق بسبب التحديق في الشاشات لساعات، ستحمي عينيك وتحسن مزاجك، ويمكنك ارتداؤها في الخارج أيضا.
يوفر راحة لأطراف جسمك وكتفيك، وإراحة العضلات المشدودة، نتيجة الجلوس طوال اليوم.
يوفر مسندا ظهريا مصنوعا من القطن وبأذرع مبطنة، بإمكانك تعديل زاوية الظهر لئلا تشعر بالألم أثناء الجلوس.
تساعدك إذا كنت لا ترغب بالنهوض من السرير أو تعمل على الأريكة، على موازنة حاسوبك المحمول، ويمكنك أن تضع عليها الوجبات الخفيفة والشاي والكتب أيضا.
تحتوي هذه الوسادة على مروحتين ومنفذي "يو إس بي" (USB)، تمنع ارتفاع درجة حرارة حاسوبك المحمول عندما تضعه على فخذيك.
احتفظ بها على مكتبك حتى لا تقلق أبدا بشأن برودة قهوتك الصباحية أو شاي الظهيرة.
يعمل على تهدئة أعصابك بأصوات مهدئة (20 صوتا) منها أمواج المحيط والمطر والرياح، عندما تشعر بالضيق من الجلوس لفترة طويلة، أو لحجب الأصوات الصاخبة من أجل التركيز على العمل.
هذه الفأرة مريحة لأنها تقلّل الضغط على معصمك والشعور بالتشنّجات، وتساعدك على العمل بسلام لساعات دون ألم.
يمكنك ارتداء الدعامة فوق ملابسك أو تحتها، وستساعدك على تقويم وقفتك وتخفيف آلام الظهر والرقبة والكتف.
تخفف الوسادة المصنوعة من رغوة الـ"بولي يوريثان" (polyurethane) إجهاد الظهر، وتوفر الدعم اللازم وتسكن الألم بشكل ملحوظ.
يوضع تحت المكتب ويخفف الضغط على قدميك وساقيك، ويحسن وضعية جلوسك، ويمنحك تدليكا لقدميك مما ينشط الدورة الدموية.
تساعد وسادتا مسند الذراع المصنوعتان من رغوة "البولي يوريثان" على دعم معصميك، وتخفيف التوتر في منطقة المرفقين والساعدين، والتخلص من آلامها.
تستطيع إضافة جهاز لتدليك القدمين بفقاعات الماء الساخن تحت المكتب للتمتع بالراحة من ضغوط العمل، ويمكنك ضبط إعدادات درجة الحرارة والاهتزاز والفقاعات حسب رغبتك، كما يمكنك إزالة بكرات التدليك إذا كنت لا تريدها.